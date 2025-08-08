xs
“ลีวายส์” เติมเต็มความเท่ แฟชั่นสไตล์ Baggy

เผยแพร่:   ปรับปรุง:



ปีนี้ “ลีวายส์” (Levi’s®) ตอกย้ำความเป็นตัวจริงด้านแฟชั่นสไตล์ Baggy ด้วยคอลเลกชันฤดูใบไม้ร่วงและฤดูหนาว 2025 ที่ขยายไลน์สินค้า Baggy Family ให้หลากหลายยิ่งขึ้น ตอบโจทย์ความสบายและสไตล์สุดชิคด้วยฟิตที่ผ่อนคลาย ดีไซน์ใหม่ที่ไม่ซ้ำใคร พร้อมกลิ่นอายความเป็นเฮอริเทจของลีวายส์ที่ลงตัวระหว่างความง่ายในการสวมใส่และความโดดเด่นในทุกลุค


สำหรับผู้หญิง > ลีวายส์ ได้พลิกโฉมกางเกงทรงบาร์เรลให้ดูชิลและเท่ยิ่งขึ้น ด้วย “Baggy Dad Barrel” ที่เป็นแนวราบ ทรงหลวม พร้อมตะเข็บด้านนอกโค้งเด่น เสริมด้วยตะเข็บบริเวณหัวเข่า เพื่อเน้นทรงขาอย่างสวยงาม ดีเทลตะเข็บด้านในแบบซ้อน ช่วยเพิ่มลูกเล่นด้านสไตล์ สามารถเลือกใส่ขนาดเอวจริงเพื่อความพอดีช่วงเอวปกติ หรือใส่ขนาดเอวเล็กลง เพื่อได้ลุคเอวสูงกระชับขึ้น ผลิตจากผ้ายีนส์ non-stretch เหมือนกับรุ่น Baggy Dad แมตช์ได้ง่ายกับ Shane Flutter Sweater, Journey Western Shirt หรือ Harlie New BF Shirt เพื่อสร้างลุคที่ดูง่ายแต่ยังดูมีระดับ


ขณะเดียวกัน “Women’s Cinch Barrel” มอบลุคบาร์เรลทรงแฟชั่นที่ปรับแต่งได้ตามใจ ด้วยกระดุมเอวที่ใช้งานได้จริง ช่วยให้ปรับความกระชับรอบเอวได้ตามต้องการ ลดปัญหาช่องว่างกางเกงด้านหลัง และเพิ่มความยืดหยุ่นในการสวมใส่ มิกซ์แอนด์แมตช์ทั้งลุคสบายหรือลุคทางการได้อย่างลงตัว


สำหรับผู้ชาย > การกลับมาในสไตล์ยุค 90’s กับ “Men’s 578™ Baggy” ที่มอบทรงแบบหลวมพิเศษ พร้อมข้อเท้าซ้อนกันที่ช่วยสร้างความพลิ้วไหวแบบเป็นธรรมชาติ เติมความเท่แบบง่าย สวมคู่กับ Lockwood Practice graphic tee, Union Rugby หรือแจ็กเกตทรงสวย เพื่อให้ได้ลุคสตรีทพรีเมียม


คอลเลกชัน “Twisted Capsule” ยังช่วยยกระดับเทรนด์ Baggy สำหรับผู้ชาย ด้วย 4 ไอเทมเด่น ได้แก่ Twisted Baggy Jean, Twisted Capri, Twisted Trucker Jacket และ Twisted Shacket โดดเด่นด้วยดีไซน์ตะเข็บบิด, ดีเทล ไรเซอร์ลูกดอกด้านหลัง และเข็มขัดผ้า ที่ให้มุมมองแฟชั่นใหม่ๆ















