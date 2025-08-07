MOONSHINE GOLD โฉมใหม่ รุ่น MISSION TO EARTHPHASE

MISSION TO EARTHPHASE - MOONSHINE GOLD เป็นเรือนเวลาน้องใหม่ในคอลเลกชัน Bioceramic MoonSwatch วางจำหน่าย 9 สิงหาคมในคืนจันทร์เพ็ญ ที่ร้าน Swatch ทั่วโลก เฉพาะสาขาที่ร่วมรายการ ประกอบด้วย ฟังก์ชันบอกดิถีของโลก นวัตกรรมล่าสุดของ Swatch ฟังก์ชันบอกดิถีของดวงจันทร์ที่เคลือบ Moonshine™ Gold จาก OMEGA และรูปภาพจากการ์ตูน Snoopy
ฟังก์ชันบอกดิถีของโลก จะทำให้ทราบว่าโลกเมื่อมองจากดวงจันทร์จะเป็นอย่างไร โดยรอบดิถีของโลกใช้เวลา 29.5 วัน ส่วนดิถีของดวงจันทร์จะสลับกัน ในคืนจันทร์เพ็ญ ก็จะเห็นโลกมืด ส่วนในคืนจันทร์ดับจะเห็นโลกเต็มดวง ด้านใต้พังก์ชันบอกดิถีของโลกมีรูป Snoopy สุนัขสายพันธุ์บีเกิ้ลเสืออากาศชื่อดัง เสริมทัพด้วย Woodstock เพื่อนผู้ชื่อสัตย์ตลอดกาลและนักบินผู้ช่วย ที่กำลังนั่งดื่มด่ำกับทัศนียภาพของโลก ทั้งยังมีถ้อยคำที่จะปรากฏเมื่อโดนแสงยูวีเท่านั้น ซึ่งเป็นการคารวะจิตวิญญาณความเป็น ผู้บุกเบิกของนาฬิกา Moonwatch นาฬิกาเรือนแรกที่ได้ไปดวงจันทร์ อย่างขี้เล่น และเป็นการสดุดีแต่ผู้ที่กล้าที่จะฝันไม่เหมือนใคร
ส่วนหน้าปัดย่อยตรงตำแหน่ง 2 นาฬิกา มาพร้อมกับฟังก์ชันบอกดิถีของดวงจันทร์ โดยมีรูปดวงจันทร์เต็มดวงที่สุกสกาวสองดวง ดวงหนึ่งออกแบบตามแบบฉบับของการ์ตูน Snoopy อย่างชัดเจน และทั้งสองดวงก็เคลือบ Moonshine™ Gold จาก OMEGA ฟังก์ชันนี้ได้รับแรงบันดาลใจมาจากสเตอร์เจียนมูน ปรากฏการณ์ดวงจันทร์เต็มดวงที่สัมผัสได้ในเดือนที่นาฬิการุ่นนี้เปิดตัว ดวงจันทร์ดวงหนึ่งตรงฟังก์ชันบอกดิถีของดวงจันทร์ ยังมีตาข่ายคลุมเพื่อเป็นการคารวะต้นกำเนิดของชื่อปรากฏการณ์ ฝาหลังตัวเรือน ฝาครอบแบตเตอรี่ยังมีดีไซน์จากผืนโลก ส่วนสายนาฬิกายาง VELCRO® สีกรมท่าก็แฝงด้วยความเท่แบบฉบับนักบินอวกาศ