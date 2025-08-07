xs
xsm
sm
md
lg

MOONSHINE GOLD โฉมใหม่ รุ่น MISSION TO EARTHPHASE

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



MISSION TO EARTHPHASE - MOONSHINE GOLD เป็นเรือนเวลาน้องใหม่ในคอลเลกชัน Bioceramic MoonSwatch วางจำหน่าย 9 สิงหาคมในคืนจันทร์เพ็ญ ที่ร้าน Swatch ทั่วโลก เฉพาะสาขาที่ร่วมรายการ ประกอบด้วย ฟังก์ชันบอกดิถีของโลก นวัตกรรมล่าสุดของ Swatch ฟังก์ชันบอกดิถีของดวงจันทร์ที่เคลือบ Moonshine™ Gold จาก OMEGA และรูปภาพจากการ์ตูน Snoopy


ฟังก์ชันบอกดิถีของโลก จะทำให้ทราบว่าโลกเมื่อมองจากดวงจันทร์จะเป็นอย่างไร โดยรอบดิถีของโลกใช้เวลา 29.5 วัน ส่วนดิถีของดวงจันทร์จะสลับกัน ในคืนจันทร์เพ็ญ ก็จะเห็นโลกมืด ส่วนในคืนจันทร์ดับจะเห็นโลกเต็มดวง ด้านใต้พังก์ชันบอกดิถีของโลกมีรูป Snoopy สุนัขสายพันธุ์บีเกิ้ลเสืออากาศชื่อดัง เสริมทัพด้วย Woodstock เพื่อนผู้ชื่อสัตย์ตลอดกาลและนักบินผู้ช่วย ที่กำลังนั่งดื่มด่ำกับทัศนียภาพของโลก ทั้งยังมีถ้อยคำที่จะปรากฏเมื่อโดนแสงยูวีเท่านั้น ซึ่งเป็นการคารวะจิตวิญญาณความเป็น ผู้บุกเบิกของนาฬิกา Moonwatch นาฬิกาเรือนแรกที่ได้ไปดวงจันทร์ อย่างขี้เล่น และเป็นการสดุดีแต่ผู้ที่กล้าที่จะฝันไม่เหมือนใคร


ส่วนหน้าปัดย่อยตรงตำแหน่ง 2 นาฬิกา มาพร้อมกับฟังก์ชันบอกดิถีของดวงจันทร์ โดยมีรูปดวงจันทร์เต็มดวงที่สุกสกาวสองดวง ดวงหนึ่งออกแบบตามแบบฉบับของการ์ตูน Snoopy อย่างชัดเจน และทั้งสองดวงก็เคลือบ Moonshine™ Gold จาก OMEGA ฟังก์ชันนี้ได้รับแรงบันดาลใจมาจากสเตอร์เจียนมูน ปรากฏการณ์ดวงจันทร์เต็มดวงที่สัมผัสได้ในเดือนที่นาฬิการุ่นนี้เปิดตัว ดวงจันทร์ดวงหนึ่งตรงฟังก์ชันบอกดิถีของดวงจันทร์ ยังมีตาข่ายคลุมเพื่อเป็นการคารวะต้นกำเนิดของชื่อปรากฏการณ์ ฝาหลังตัวเรือน ฝาครอบแบตเตอรี่ยังมีดีไซน์จากผืนโลก ส่วนสายนาฬิกายาง VELCRO® สีกรมท่าก็แฝงด้วยความเท่แบบฉบับนักบินอวกาศ





MOONSHINE GOLD โฉมใหม่ รุ่น MISSION TO EARTHPHASE
MOONSHINE GOLD โฉมใหม่ รุ่น MISSION TO EARTHPHASE
MOONSHINE GOLD โฉมใหม่ รุ่น MISSION TO EARTHPHASE
MOONSHINE GOLD โฉมใหม่ รุ่น MISSION TO EARTHPHASE
MOONSHINE GOLD โฉมใหม่ รุ่น MISSION TO EARTHPHASE
+1
กำลังโหลดความคิดเห็น