ไพลิน อัมพุช รุกตลาด K-BEAUTY เสิร์ฟแบรนด์ดังเอาใจคอเกาหลี พร้อมเปิดตัว OLENS คอนแทคเลนส์ชื่อดัง

เดินหน้าขยายอาณาจักรในเครือฯ อย่างต่อเนื่อง M CURATED (เอ็ม คิวเรเท็ด) ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้าความงาม แฟชั่น และไลฟ์สไตล์ระดับพรีเมียมจากทั่วโลก ภายใต้การบริหารของ เดอะมอลล์ กรุ๊ป ล่าสุดเปิดตัว OLENS (โอเลนส์) แบรนด์คอนแทคเลนส์ชื่อดังจากเกาหลีใต้ อย่างเป็นทางการในประเทศไทย เพื่อนำเสนอนวัตกรรมความงามที่ผสานระหว่างแฟชั่นและสุขภาพสายตาอย่างลงตัว ตอบโจทย์ผู้บริโภคไทยที่ต้องการความสวยครบจบในหนึ่งเดียว
การเข้ามาของ OLENS ในประเทศไทยครั้งนี้ นับเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของ M CURATED ในการตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านเทรนด์วงการรีเทลและสินค้าระดับโลก พร้อมวางกลยุทธ์ทางการตลาดแบบ 360 องศา เพื่อสื่อสารภาพลักษณ์ของแบรนด์อย่างเต็มรูปแบบผ่านแคมเปญที่เชื่อมโยงกับไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่อย่างแท้จริง
ไพลิน อัมพุช รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่าย MERCHANDISING ห้างสรรพสินค้า เครือบริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป และประธานเจ้าหน้าที่บริษัท เอ็ม คิวเรเท็ด จำกัด ได้กล่าวถึงแรงขับเคลื่อนของตลาดคอนแทคเลนส์ว่า
“เทรนด์ในยุคปัจจุบันผู้บริโภคให้ความสำคัญกับการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพ และยังใส่ใจในภาพลักษณ์ของตนเองมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอิทธิพลจากกระแส K-POP ที่ไอดอลเกาหลีใต้มักเลือกสวมใส่ คอนแทคเลนส์สี ซึ่งถือได้ว่าเป็นองค์ประกอบสำคัญในการช่วยคอมพลีตลุคความงามที่หลากหลาย สิ่งนี้เองได้จุดประกายให้กับผู้คนจำนวนมาก ลุกขึ้นมาค้นหาสไตล์ที่เป็นตัวเอง จากกระแสความนิยมนี้ได้ส่งผลให้ ตลาดคอนแทคเลนส์สีในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเกิดการขยายตัวของตลาดอย่างรวดเร็ว โดยมีแนวโน้มว่าผู้บริโภคในยุคปัจจุบันเลือกมองหารูปแบบ สีสันและลวดลายของเลนส์ที่ช่วยปรับลุคให้ดวงตาดูมีประกายอย่างเป็นธรรมชาติ ประกอบกับคุณภาพของเลนส์ที่ถูกพัฒนาคุณสมบัติให้ช่วยเก็บความชุ่มชื้นภายในดวงตาได้อย่างยาวนานยิ่งขึ้น ทำให้ตลาดคอนแทคเลนส์สีกลายเป็นอีกหนึ่งหมวดหมู่ของสินค้าในหมวดแฟชั่นและความงามที่น่าจับตามอง”
ด้วยเหตุนี้ M CURATED เล็งเห็นโอกาสทางธุรกิจที่เข้าถึงผู้บริโภคยุคใหม่ จึงตัดสินใจนำเข้า OLENS แบรนด์คอนแทคเลนส์ชั้นนำจากประเทศเกาหลีใต้ เพื่อเสริมพอร์ตสินค้าในเครือฯ ให้ครอบคลุมสินค้าในทุกๆด้าน พร้อมวางกลยุทธ์การจัดจำหน่ายทั้งในช่องทาง ออฟไลน์ และ ออนไลน์ เพื่อเข้าถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่และตอกย้ำการเป็นผู้นำด้านไลฟ์สไตล์ระดับพรีเมียมในประเทศไทย
ทางแบรนด์ตั้งใจเลือกนำเสนอภาพลักษณ์อันทันสมัยผ่านเหล่าอินฟลูเอนเซอร์ในโซเชียล มีเดีย ที่ต่างเลือกเลนส์คุณภาพจาก OLENS เป็นตัวช่วยปรับลุค สร้างคาแรคเตอร์ให้ดูโดดเด่น ร่วมกับกลยุทธ์การสื่อสารผ่านศิลปิน K-POP ที่สร้างปรากฎการณ์ให้ผู้คนหันมาสนใจแบรนด์ OLENS เพียงชั่วข้ามคืนด้วยพลังความสดใสของ 5 สาวเกิร์ลกรุ๊ปวง NewJeans ที่นำเสนอภาพลักษณ์แฟชั่นกลิ่นอาย Y2K โดยมี OLENS เป็นตัวช่วยคอมพลีตลุคของพวกเธอ เข้ากับแฟชั่นสไตล์มิกซ์แอนด์แมตช์ดูโดดเด่นไม่ซ้ำใคร ที่มีสีสันและลวดลายให้ทุกคนได้เลือกสรรหลากรูปแบบ โดยมีรุ่นไฮไลท์ทั้งแบบรายวัน และ รายเดือน
โดยความน่าสนใจของ OLENS ณ แฟล็กชิพ สโตร์ ชั้น M ศูนย์การค้าสยามเซ็นเตอร์ สาขาแรกในประเทศไทยแห่งนี้ ได้ถอดแบบการตกแต่งมาจากแฟล็กชิพ สโตร์ ในประเทศเกาหลีใต้ ที่คงความโดดเด่นในสไตล์โมเดิร์นเทรนด์ดี้รับกับเคาน์เตอร์แสดงสินค้าในโทนสีดำ เพื่อแนะนำสินค้าในแต่ละรุ่น แสดงให้เห็นถึงจุดเด่น สีสันและรูปแบบอันหลายหลากของคอนแทคเลนส์ของแบรนด์ ตกแต่งคู่กับภาพแคมเปญโฆษณาของ OLENS ที่จะสลับเปลี่ยนไปตามฤดูกาล เพื่อให้ลูกค้าที่แวะเวียนมาช้อปปิ้งได้ลองสัมผัสมิติใหม่ของการเลือกซื้อคอนแทคเลนส์ราวกับยกร้าน OLENS จากประเทศเกาหลีใต้มาไว้ในประเทศไทย
นอกจากนี้ OLENS ยังเตรียมเปิดตัวช่องทางออนไลน์อย่างเป็นทางการผ่าน SHOPEE, LAZADA และ TIKTOK SHOP ควบคู่ไปกับแผนการขยายสาขาร่วมกับมาร์เก็ตเพลสต่างๆ เพื่อยกระดับการเข้าถึงผู้บริโภคในวงกว้าง และตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคยุคใหม่ได้อย่างตรงจุดอีกด้วย