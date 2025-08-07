ปั้นตาให้สวยฉ่ำในแท่งเดียว ด้วย KMA MAKE IT DOLLY

KMA MAKE IT DOLLY (เคเอ็มเอ เมค อิท ดอลลี่) ปากกาดอลลี่อาย 2 in1 รวม 2 เฉดสี ในแท่งเดียว มีทั้งชิมเมอร์โทนสว่าง และแมตต์โทนน้ำตาลธรรมชาติ ที่จะเนรมิตดวงตาให้ดูกลมโต หวานฉ่ำ เขียนง่าย นุ่มลื่น ติดทนนาน ไม่หลุดระหว่างวัน พิเศษด้วยสูตร Vegan & 5-Free เป็นมิตรกับผิว อ่อนโยนต่อดวงตา ปราศจากแอลกอฮอล์ พาราเบน และมีวิตามินอีช่วยเพิ่มความชุ่มชื้น ไม่รู้สึกเหนียวเหนอะหนะ มาพร้อม 2 เฉดสี ROSY TWINKLE ชมพูหวานเปล่งประกาย และ เฉดสี GOLDEN GLOW ให้ลุคแลดูสุขภาพดี จำหน่ายในราคา 290 บาท
สามารถซื้อสินค้าได้ที่ Eveandboy, Beautrium, Watsons และ KMA Shop Central พระราม 2 ชั้น G หรือ ช้อปออนไลน์ได้ที่ KMA Cosmetics : Konvy ,TikTok, Shopee, Lazada