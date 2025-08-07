xs
“อาคม วงศ์ไพศาล” ศิลปินชื่อดัง นาม UNCLE.NUI จัดแสดงผลงาน ABUNDANCE

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



อาคม วงศ์ไพศาล หรือ UNCLE.NUI ศิลปินที่สร้างสรรค์ผลงานนามธรรม Abstract Art ผ่านงานดิจิตอลเพนติ้ง อะคริลิคเพนติ้ง และล่าสุด งานประติมากรรมสเตนเลสสติล โดยยังคงแนวคิด MAKE ART OF ENERGY ผลงานศิลปะมีความสมดุล และพลังงานที่ดี ส่งต่อให้แก่ผู้ที่ได้รับชม


โดยในครั้งนี้ศิลปิน UNCLE.NUI ได้รับแรงบัลดาลใจจากผลงานที่เคยจัดนิทรรศการแสดงงานโซโล่ครั้งแรก ENERGY AWAKENING ในปี 2023 และได้รังสรรค์ออกมาเป็นงานประติมากรรมนามธรรม ABUNDANCE ซึ่งศิลปินมีความตั้งใจสร้างผลงานประติมากรรมที่มองเห็นได้ 360 องศา ในทุกมุมมองหากพิจารณาดูแล้วเหมือนงานมีการเคลื่อนไหว เหมือนลอยอยู่ได้ เป็นรูปแบบของพลังงานความอุดมสมบูรณ์ที่ศิลปินต้องการถ่ายทอดออกมาผ่านผลงานที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวนี้ของ UNCLE.NUI ความอุดมสมบูรณ์ที่ผ่านการหล่อหลอม จนมีความแข็งแรง และตื่นรู้


พบกับผลงานศิลปะนามธรรมชิ้นล่าสุดในรูปแบบงานประติมากรรมของ UNCLE.NUI ร่วมจัดแสดง ที่ 1010 ART SPACE ชั้นลอบบี้ โรงแรม The StandardX ถนนพระอาทิตย์ ตั้งแต่วันนี้จนถึง 31 สิงหาคม 2568 เปิดให้เข้าชม 24 ชั่งโมง (แกลเลอรี่ทำการช่วง 10.00 – 19.00 น.) หรือติดตามของเขาได้ผ่าน อินสตาแกรม : mangoartfestival / 1010artspace / uncle.nui จัดโดย MANGO ART FESTIVAL

















