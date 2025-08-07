SJM Resorts เปิดตัวนิทรรศการปิกัสโซ “Picasso: Beauty and Drama”

นิทรรศการ “Picasso: Beauty and Drama” ซึ่งจัดแสดงเป็นครั้งแรกของโลก โดย SJM Resorts, S.A. (“SJM”) ถือเป็นหนึ่งในไฮไลต์สำคัญของงาน “Art Macao: Macao International Art Biennale 2025” ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้ว ณ โรงแรมแกรนด์ ลิสบัว พาเลซ รีสอร์ท มาเก๊า
นิทรรศการนี้ร่วมจัดโดย SJM และ Museo Casa Natal Picasso ด้วยการสนับสนุนจาก Agencia Pública para la Gestión de la Casa Natal de Pablo Ruiz Picasso y otros Equipamentos Museisticos y Culturales และ Ayuntamiento de Málaga ซึ่งจะจัดแสดงต่อเนื่องตั้งแต่วันนี้ - 26 ตุลาคม 2568 โดยรวบรวมผลงานต้นฉบับของปาโบล ปิกัสโซ กว่า 140 ชิ้น ทั้งภาพวาด ภาพพิมพ์ เซรามิก ต้นฉบับที่เขียนด้วยลายมือ และภาพประกอบ ถ่ายทอดวิวัฒนาการของมุมมองเรื่อง “ความงาม” และ “ดราม่าแห่งชีวิต” ของปิกัสโซอย่างลึกซึ้ง เปิดมุมมองที่ใกล้ชิดถึงจิตวิญญาณของหนึ่งในศิลปินผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งศตวรรษที่ 20 อีกทั้งยังสะท้อนความมุ่งมั่นของ SJM ในการส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของมาเก๊าผ่านกิจกรรมด้านศิลปะวัฒนธรรม และขับเคลื่อนแนวคิด “Art + Tourism” เพื่อการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน
เหลียง ไหว มั่น (Leong Wai Man) ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรมแห่งเขตปกครองพิเศษมาเก๊า กล่าวว่า “Art Macao เป็นเทศกาลศิลปะระดับนานาชาติที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างรัฐบาลและภาคส่วนต่าง ๆ ซึ่งเป็นทั้งเวทีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และกลไกกระตุ้นการพัฒนานวัตกรรมของเมือง โดยความสำเร็จนี้เกิดขึ้นได้จากการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากทุกฝ่าย ความมุ่งมั่นของ SJM ในการส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม มีส่วนสำคัญในการเติมเต็มภูมิทัศน์ของมาเก๊าให้มีความหลากหลายและมีมุมมองในระดับนานาชาติอันเปี่ยมไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ ส่งผลให้ชื่อเสียงด้านศิลปะของเมืองก้าวไกลในระดับโลก”
“SJM รู้สึกภาคภูมิใจที่ได้สานต่อการสนับสนุนงาน ‘Art Macao’ และร่วมมือกับรัฐบาลเขตปกครองพิเศษมาเก๊าในการผลักดันการพัฒนาด้านวัฒนธรรมของเมืองอย่างมีคุณภาพ” เดซี่ โฮ (Daisy Ho) กรรมการผู้จัดการของ SJM กล่าว “เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของการ ‘สร้างการท่องเที่ยวผ่านกิจกรรมทางวัฒนธรรม และส่งเสริมวัฒนธรรมผ่านการท่องเที่ยว’ เราจำเป็นต้องสร้างประสบการณ์ที่หลากหลายและลุ่มลึก ซึ่งให้ความสำคัญอย่างเท่าเทียมทั้งกับการอนุรักษ์วัฒนธรรมและการแลกเปลี่ยนในระดับนานาชาติ นิทรรศการนี้เป็นตัวอย่างของความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมที่มีความหมาย และสอดคล้องกับความพยายามมาอย่างยาวนานของเราในการส่งเสริมมรดกและวัฒนธรรมจีน อีกทั้งยังสะท้อนถึงเอกลักษณ์เฉพาะตัวของมาเก๊าในฐานะเมืองที่ผสานวัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตกเข้าด้วยกันอย่างลงตัว และแสดงให้เห็นถึงบทบาทเชิงรุกของ SJM ในการขับเคลื่อนการพัฒนาด้านวัฒนธรรมของเมืองอย่างต่อเนื่อง”
ภายใต้ธีม Art Macao 2025 “Hey, what brings you here?” นิทรรศการ “Picasso: Beauty and Drama” ถ่ายทอดพัฒนาการทางความคิดสร้างสรรค์ของปิกัสโซตลอดช่วงเวลาของชีวิต ผ่านหลากหลายผลงานและสื่อ โดยเน้นมิติทางอารมณ์และสายสัมพันธ์ที่เขามีต่ออันดาลูเซีย (Andalusia) บ้านเกิดของเขา ผลงานเด่นของปิกัสโซมีมากมาย อาทิ “Figure in Striped Bodice” ภาพวาดเพื่อคู่รักของเขา, “Paloma with Doll, Black Background” ภาพเหมือนอันอ่อนโยนของลูกสาววัย 5 ขวบของเขา, “Knight and Horse” ผลงานเซรามิกชิ้นเอก และ “Painter with Brush and Model with Headscarf” การตีความใหม่ของห้องทำงานศิลปิน
นิทรรศการแบ่งออกเป็น 7 แกลเลอรีธีมหลัก ได้แก่:
1. Beauty (ความงาม) – ท้าทายและตีความนิยามความงามแบบคลาสสิกขึ้นใหม่ ปิกัสโซเคยกล่าวไว้ว่า “ศิลปะ คือ คำโกหกที่งดงามที่สุด”
2. Myths (ตำนาน) – นำเรื่องเล่าโบราณมาตีความใหม่ผ่านมุมมองร่วมสมัย สะท้อนแนวคิดของปิกัสโซที่ว่า “ศิลปินที่ดีเก่งในการลอกเลียนแบบ ในชณะที่ศิลปินผู้ยิ่งใหญ่ขโมย”
3. Bulls (กระทิง) – สำรวจบทบาทเชิงสัญลักษณ์ของการสู้วัวกระทิงในอัตลักษณ์ของชาวสเปน และถ่ายทอดความรู้สึกของศิลปินที่มีต่อแผ่นดินเกิดของเขา
4. Women (ผู้หญิง) – ยกย่องสตรีผู้มีอิทธิพลในชีวิตของปิกัสโซ ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการหล่อหลอมการเดินทางทั้งด้านความคิดสร้างสรรค์และอารมณ์ของเขา
5. Ceramics (เซรามิก) – เน้นถึงการสำรวจงานเซรามิกของเขาในช่วงบั้นปลายชีวิต เปลี่ยนภาชนะธรรมดาให้กลายเป็นงานศิลปะ ตามปรัชญาที่ว่า “เรียนรู้กฎให้แม่นและเชี่ยวชาญ เพื่อที่จะได้ทำลายมันแบบศิลปิน”
6. Techniques (เทคนิค) – แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการทดลองกับเทคนิคต่าง ๆ ทั้งการกัดกรด การพิมพ์ภาพ และสื่อผสม สะท้อนความคิดของเขาที่ว่า “ฉันมักจะทำในสิ่งที่ฉันยังทำไม่ได้ เพื่อที่จะได้เรียนรู้ว่าฉันจะทำมันได้อย่างไร”
7. Top Ten – นำเสนอผลงาน 10 ชิ้นเด่นของปิกัสโซ ที่สะท้อนถึงอัจฉริยภาพทางศิลปะ ความผูกพันในครอบครัว ความรักในประเพณี และอารมณ์ขันอันเฉียบคมของปิกัสโซ
นิทรรศการปิดท้ายด้วยโซนกิจกรรมเชิงปฏิสัมพันธ์ ที่ชวนให้ผู้ชมกลับมาสู่ธีมหลักของ Art Macao 2025 “Hey, what brings you here?” โดยเชิญชวนให้ก้าวจากการเป็นผู้ชมสู่การเป็นผู้สร้างสรรค์และมีส่วนร่วมกับนิทรรศการ:
• ห้องกระจก (Mirror Room): สะท้อนให้เห็นถึงภาพบิดเบี้ยว ซึ่งกระตุ้นถึงการรับรู้ของตนเอง และการแสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ผ่านการวาดภาพของตนเอง หรือการวาดภาพร่วมกัน
• คุณจะไปทางไหน (Where Are You Going?): การเดินทางเชิงสัญลักษณ์ผ่าน 4 เส้นทางชีวิต กระตุ้นให้ผู้เข้าชมกล้าทำตามหัวใจและความชื่นชอบของตัวเอง เช่นเดียวกับปิกัสโซตลอดเส้นทางการทำงานของเขา
รายละเอียดนิทรรศการ
วันที่: 20 กรกฎาคม – 26 ตุลาคม 2568
เวลาเปิดทำการ: วันจันทร์ – วันพฤหัสบดี เวลา 11.00-19.00 น., วันศุกร์ เวลา 11.00-21.00 น., วันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา 10.00-21.00 น., Last Admission 1 ชั่วโมงก่อนเวลาปิดทำการ, Guided Tours ในภาษาอังกฤษ จีนกวางตุ้ง และจีนกลาง
สถานที่: Shop 220, ชั้น 2, Grand Lisboa Palace Resort Macau (South Entrance)
Official Website: https://www.ticketing.sjmresorts.com/picasso-beauty-n-drama