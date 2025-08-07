เมกาบางนา เสิร์ฟความสดชื่นต้อนรับเดือนแห่งวันแม่

ศูนย์การค้าเมกาบางนา ชวนทุกคนร่วมเติมความสดใส ต้อนรับเดือนแห่งวันแม่ กับแคมเปญ “MEGA VERY BERRY” ที่ขนเมนูเบอร์รี่สุดชิคจาก 12 ร้านดัง ได้แก่ ALTO COFFEE ROASTERS, AU BON PAIN, FUKU MATCHA, GAGA, INTHANIN, WARABIMOCHI KAMAKURA, MOLTO, O-LI-NO CREPE & TEA, THANK YOU CUP, THE ALLEY, TWINMADE และ THE VOLCANO ที่แต่ละเมนูคัดสรรมาอย่างพิถีพิถัน ทั้งเครื่องดื่มและไอศกรีมที่มีส่วนผสมของเบอร์รี่ ไม่ว่าจะเป็นสตรอว์เบอร์รี่ ราสป์เบอร์รี่ หรือบลูเบอร์รี่ ซึ่งขึ้นชื่อในเรื่องรสชาติเปรี้ยวหวาน หอมสดชื่น ดีต่อสุขภาพ และยังถ่ายรูปสวย ถูกใจสาย CAFÉ HOPPING และสาวๆ ที่ใส่ใจสุขภาพ โดยสมาชิกเมกา สไมล์ รีวอร์ดส เพียงใช้คะแนนตามที่กาหนด แลกรับฟรี! ตั้งแต่วันนี้ – 31 สิงหาคม 2568 ที่ศูนย์การค้าเมกาบางนาเท่านั้น
เติมความสดใสไปกับ 12 เมนูเบอร์รี่รสเปรี้ยวหวาน หอมสดชื่น ได้แก่
ALTO COFFEE ROASTERS คาเฟ่สเปเชียลตี้ชื่อดังที่คัดสรรเมล็ดกาแฟและใบชาเกรดพรีเมียม พร้อมเสิร์ฟความสดชื่นด้วยเมนู MIXED BERRY SHAKEN TEA หอมเปรี้ยวอมหวานจากเบอร์รี่แท้ มูลค่า 135 บาท สมาชิกเมกา สไมล์ รีวอร์ดส ใช้เพียง 40 คะแนน แลกรับฟรี!
AU BON PAIN ร้านเบเกอรี่และคาเฟ่ยอดนิยมจากอเมริกา ชวนเติมความหวานให้วันพิเศษด้วย STRAWBERRY หรือ MIXED BERRY SMOOTHIES เนื้อเนียน หอมเบอร์รี่ มูลค่า 140 บาท สมาชิกเมกา สไมล์ รีวอร์ดส ใช้เพียง 45 คะแนน แลกรับฟรี!
FUKU MATCHA คาเฟ่สไตล์ญี่ปุ่นที่หลายคนหลงรัก ส่งตรงเมนูพิเศษ STRAWBERRY JASMINE TEA ชาเขียวหอมละมุน ผสานรสเปรี้ยวหวานของสตรอว์เบอร์รี่อย่างลงตัว มูลค่า 65 บาท สมาชิกเมกา สไมล์ รีวอร์ดส ใช้เพียง 20 คะแนน แลกรับฟรี!
GAGA ร้านเครื่องดื่มแฟชั่นที่สายคาเฟ่ต้องไม่พลาด ขนเมนูสุดคิวต์ BERRY CRUMBLE มอบสัมผัสกรุบกรอบและหวานหอมจากเบอร์รี่เต็มแก้ว มูลค่า 145 บาท สมาชิกเมกา สไมล์ รีวอร์ดส ใช้เพียง 45 คะแนน แลกรับฟรี!
INTHANIN ร้านเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจากธรรมชาติ พร้อมเสิร์ฟเมนู STRAWBERRY YOGURT SMOOTHIES GRANOLA เปรี้ยวสดชื่นด้วยสตรอว์เบอร์รี่แท้ ผสานโยเกิร์ตและกราโนล่า มูลค่า 89 บาท สมาชิกเมกา สไมล์ รีวอร์ดส ใช้เพียง 20 คะแนน แลกรับฟรี!
WARABIMOCHI KAMAKURA ชวนคุณแม่และลูกสาวมาเติมหวานด้วยเมนูญี่ปุ่นสไตล์ STRAWBERRY MILK หรือ YOGURT WARABIMOCHI DRINK เครื่องดื่มเนื้อสัมผัสนุ่มละมุนจากวาราบิโมจิ มูลค่า 155 บาท สมาชิกเมกา สไมล์ รีวอร์ดส ใช้เพียง 45 คะแนน แลกรับฟรี!
MOLTO เติมความซาบซ่ากับเมนูเบอร์รี่สุดชื่นใจ STRAWBERRY YOGURT SLUSHIE เย็นฉ่ำในขนาด 12 ออนซ์ มูลค่า 95 บาท สมาชิกเมกา สไมล์ รีวอร์ดส ใช้เพียง 30 คะแนน แลกรับฟรี!
O-LI-NO CREPE & TEA คาเฟ่สไตล์ญี่ปุ่นแท้ ชวนลิ้มลอง ชาเขียวสตรอว์เบอร์รี่ หอมสดชื่นในสไตล์เบอร์รี่และมัทฉะ มูลค่า 50 บาท สมาชิกเมกา สไมล์ รีวอร์ดส ใช้เพียง 15 คะแนน แลกรับฟรี!
THANK YOU CUP เอาใจสายเฮลตี้ด้วย ACAI SIZE FUN เมนูอาซาอิสุดสดชื่น เติมพลังให้สาวๆ ทุกคน มูลค่า 99 บาท สมาชิกเมกา สไมล์ รีวอร์ดส ใช้เพียง 30 คะแนน แลกรับฟรี!
THE ALLEY ร้านเครื่องดื่มยอดนิยมของสายคาเฟ่ เสิร์ฟเมนูสุดครีเอทีฟ JASMINE CHERRY LEMON LULU กลิ่นหอมจัสมิน ผสานรสเปรี้ยวหวานจากเชอร์รี่และเลมอน มูลค่า 110 บาท สมาชิกเมกา สไมล์ รีวอร์ดส ใช้เพียง 35 คะแนน แลกรับฟรี!
TWINMADE คาเฟ่สไตล์โฮมเมดที่แสนอบอุ่นสำหรับทุกเจน แนะนำ EARL GREY RASPBERRY TEA ชารสเข้มกลิ่นเอิร์ลเกรย์ ผสานราสป์เบอร์รี่หอมสดชื่น มูลค่า 115 บาท สมาชิกเมกา สไมล์ รีวอร์ดส ใช้เพียง 35 คะแนน แลกรับฟรี!
THE VOLCANO ชวนเติมความสดใสด้วย YOGURT SLUSHY WITH BLUEBERRY SAUCE โยเกิร์ตปั่นเนื้อเนียนราดซอสบลูเบอร์รี่เข้มข้น มูลค่า 95 บาท สมาชิกเมกา สไมล์ รีวอร์ดส ใช้เพียง 30 คะแนน แลกรับฟรี!
ต้อนรับเดือนแห่งวันแม่ไปกับเมนูเบอร์รี่สุดชิคที่ทั้งอร่อย สดชื่น และดีต่อใจ จาก 12 ร้านดังที่คัดสรรมาเพื่อผู้หญิงทุกเจน กับแคมเปญ “MEGA VERY BERRY” ตั้งแต่วันนี้ – 31 สิงหาคม 2568 ที่ศูนย์การค้าเมกาบางนาเท่านั้น ดูรายละเอียดเพิ่มเติมหรือเงื่อนไขการแลกรับได้ที่ แอปพลิเคชันเมกาบางนา, เฟซบุ๊ก : FACEBOOK.COM/MEGABANGNASHOPPINGCENTER และ ไลน์ : @MEGABANGNAOFFICIAL