สไตล์โมเดิร์นที่พลิ้วไหวและมีชีวิตชีวาใน UNIQLO C Fall/Winter 2025

ยูนิโคล่ เปิดตัวคอลเลคชัน UNIQLO : C ประจำฤดูใบไม้ร่วง/ฤดูหนาว 2025 ในธีม “สไตล์โมเดิร์นที่พลิ้วไหวและมีชีวิตชีวา” ไลน์เสื้อผ้าพิเศษที่สร้างสรรค์โดย Clare Waight Keller (แคลร์ เวท เคลเลอร์) ครีเอทีฟ ไดเรคเตอร์ และดีไซเนอร์ชื่อดังชาวอังกฤษ คอลเลคชันนี้มีการปรับเปลี่ยนเสื้อผ้าประจำซีซัน โดยผสมผสานความงามของสไตล์แบบทางการเข้ากับความเบาสบายของสไตล์แคชชวลได้อย่างไรที่ติ เสื้อผ้าในคอลเลคชันนี้ใช้การตัดเย็บที่ประณีตและเลือกใช้เนื้อผ้าที่มีประสิทธิภาพเข้ากับทุกการใช้งาน สร้างสรรค์เป็นเสื้อผ้าที่สวมใส่ได้ตลอดฤดูกาล เข้ากับสไตล์การแต่งตัวที่หลากหลาย
Clare Waight Keller กล่าวว่า “คอลเลคชันนี้รวมเรื่องการเคลื่อนไหวและฟังก์ชันต่างๆ ให้อยู่ในเสื้อผ้าที่ต้องมีติดตู้ไว้สำหรับฤดูกาลนี้ ฉันอยากจะสะท้อนเทคนิคสำคัญต่างๆ ผ่านเสื้อผ้าทรงโมเดิร์น ซึ่งซีซันนี้นำเอานวัตกรรมใหม่อย่าง PUFFTECH ซึ่งเป็นเทคโนโลยีล่าสุดสำหรับเสื้อแจ็กเก็ตไร้ตะเข็บน้ำหนักเบาที่มีความอบอุ่นดีเยี่ยม นอกจากนี้ ฉันยังได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์อย่างเต็มที่เพื่อดีไซน์ลุคแต่งตัวที่มินิมอล อย่างเสื้อแจ็กเก็ตฮู้ดดี้สไตล์โมเดิร์น มีวอลลุ่ม น้ำหนักเบา ผสานฟังก์ชันตามแบบฉบับของยูนิโคล่ สำหรับเสื้อผ้าผู้หญิง คอลเลคชันนี้ใช้การตัดเย็บผ้าทวีตเนื้อนุ่มด้วยเทคนิคที่ทันสมัย สร้างสรรค์เป็นเสื้อผ้าที่สวมใส่คู่กับไอเทมประจำซีซันนี้อย่าง HEATTECH ผสมผ้าแคชเมียร์ได้อย่างเรียบหรู คอลเลคชันนี้จึงสื่อให้เห็นถึงเสน่ห์ของไอเทมของ UNIQLO : C ที่อยู่เหนือกาลเวลาได้อย่างชัดเจน”
เปิดตัวครึ่งแรกของคอลเลคชันด้วย ไอเทมเอกลักษณ์ของ UNIQLO : C อย่างเสื้อสเวตเตอร์คอกลมดีไซน์ใหม่ สำหรับเสื้อผ้าผู้หญิง ไอเทมไฮไลท์มีทั้งเสื้อเชิ้ตครอปทรงโคคูน และกางเกงทรงขาบานที่ยาวพอดี เหมาะสำหรับช่วงเปลี่ยนผ่านจากปลายฤดูร้อนเข้าสู่ช่วงต้นฤดูใบไม้ร่วงที่อากาศเริ่มเย็นขึ้น
ไอเทมหน้าหนาวที่ต้องมี : ประสิทธิภาพและความอบอุ่นแบบเหนือระดับ
ไอเทมครึ่งหลังของคอลเลคชันนี้เน้นเสื้อผ้าสำหรับฤดูหนาว โดยเป็นครั้งแรกที่ยูนิโคล่เปิดตัว HEATTECH ผสมผ้าแคชเมียร์สำหรับผู้ชาย ควบคู่กับเสื้อตัวนอกที่ออกแบบอย่างมีระดับ และเสื้อถักผ้าแคชเมียร์สุดเรียบหรู ไอเทมทั้งหมดนี้ถูกออกแบบอย่างประณีต เน้นเรื่องสไตล์ที่สวยงามผสานกับความเบาสบายเหนือระดับ สู่ไลน์ไอเทมสุดคลาสสิกประจำฤดูกาล
HEATTECH ผสมแคชเมียร์ สำหรับผู้ชาย : บางเบาแต่อบอุ่นยิ่งขึ้น
HEATTECH ผสมแคชเมียร์คือการผสมผสานเนื้อผ้าจากธรรมชาติ และคุณสมบัติของ HEATTECH เข้าด้วยกัน ไลน์อัพสำหรับผู้ชายมีทั้งทรงคอกลมและทรงคอเต่า สำหรับผู้หญิง ไลน์อัพ HEATTECH มาในโทนสีสันแบบอัญมณีที่ดูเรียบหรู เช่น สีทราย, สีเขียวเข้ม, สีกรมท่า และสีแดงเบอร์กันดี
การผสมผสานที่ลงตัวระหว่างงานดีไซน์ที่เรียบหรูและเนื้อผ้าเปี่ยมประสิทธิภาพ
ไอเทมล่าสุดที่เพิ่มเข้ามาในไลน์อัพคือเสื้อแจ็กเก็ต, เสื้อฮู้ดดี้ และเสื้อโค้ทที่ใช้นวัตกรรมล่าสุดอย่าง PUFFTECH จากโทเรย์(Toray) จากการบุฉนวนกันความร้อนรุ่นใหม่แทนดาวน์ขนเป็ด ทำให้เสื้อนอก 3 แบบนี้เหมาะกับการแต่งตัวแบบเล่นเลเยอร์ นอกจากนี้ยังมีเสื้อตัวนอก BLOCKTECH ที่ป้องกันหยดน้ำและลม เนื้อผ้าระบายอากาศได้ดี เหมาะกับกิจกรรมที่หลากหลายในชีวิตประจำวัน