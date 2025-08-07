ตระกูลภิรมย์ภักดี รวมญาติครั้งใหญ่ 92 ปี บุญรอด

หนึ่งปีถึงจะได้เห็นภาพรวมตัวกันแบบพร้อมหน้าพร้อมตาของคนในตระกูลสักครั้ง โดยเฉพาะงานครบรอบบริษัทของตระกูลที่ยิ่งใหญ่และทรงอิทธิพลอีกตระกูลหนึ่งของไทย นั่นคือ ตระกูลภิรมย์ภักดี ซึ่งเมื่อไม่นานมาได้ได้รวมตัวจับมือกันจัดงานทำบุญครบรอบ 92 ปี ของ บุญรอด หรือ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด บริษัทผู้ผลิตเบียร์และเครื่องดื่มไร้แอลกอฮอล์รายใหญ่ของไทยและเอเชีย
เริ่มจากฝั่ง คุณวุฒา ภิรมย์ภักดี พร้อมด้วยลูกๆ วุฒินันท์ ภิรมย์ภักดี, วรวุฒิ ภิรมย์ภักดี และณัฐวรรณ ทีปสุวรรณ เป็นต้น ต่อด้วยฝั่งคุณสันติ - คุณอรุณี ภิรมย์ภักดี พร้อมด้วยลูกๆ ภูริต ภิรมย์ภักดี, ปิติ ภิรมย์ภักดี และปรีดิ์รติ ภิรมย์ภักดี เป็นต้น พร้อมด้วย จีรานุช ภิรมย์ภักดี และจุไรรัตน์ ภิรมย์ภักดี นอกจากนี้ ยังมีลูกๆ หลานๆ คนอื่นๆ เข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง ไม่ว่าจะเป็น ทราย สกอต, ณัยณพ ภิรมย์ภักดี และวรณัน ภิรมย์ภักดี เป็นต้น
สำหรับ บริษัท บุญรอด บริวเวอรี จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2476 โดยพระยาภิรมย์ภักดี เป็นบริษัทผู้ผลิตเบียร์รายแรกของประเทศไทย ซึ่งได้ผลิตเบียร์ออกมาหลายยี่ห้อ เช่น ตราสิงห์, ตราว่าว, ตราพระปรางค์, ตรารถ, ตรากุญแจ และตราหมี โดยในงานของสโมสรคณะราษฎรเมื่อ พ.ศ. 2477 พระยาภิรมย์ภักดีได้นำเบียร์สดของบริษัทมาให้ผู้คนในงานได้ชิม ปรากฏว่าได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีทำให้มีการสั่งจองเบียร์จากทางบริษัทโดยเฉพาะตราสิงห์ได้รับความนิยมมากกว่ายี่ห้ออื่นๆ ทำให้ทางบริษัทบุญรอดตัดสินใจหยุดผลิตเบียร์ยี่ห้ออื่นเหลือเพียงตราสิงห์เท่านั้น
ปัจจุบัน บุญรอดบริวเวอรี่ ประกอบธุรกิจ 6 ด้าน ได้แก่ ธุรกิจเบียร์ โซดา และน้ำดื่ม กลุ่มธุรกิจบรรจุภัณฑ์บางกอกกล๊าส ธุรกิจระดับภูมิภาค (รีจินัล) ภายใต้ สิงห์ เอเชีย โฮลดิ้ง, อสังหาริมทรัพย์ โดยสิงห์ เอสเตท, ธุรกิจซัพพลายเชน ภายใต้บุญรอดซัพพลายเชน และฟู้ด แฟกเตอร์ส
#CelebOnline #92ปีบุญรอด #ตระกูลภิรมย์ภักดี #บุญรอดบริวเวอรี่ #ข่าวtiktok #ข่าวเซเลบ #เซเลบออนไลน์ #ข่าวซุบซิบ #ข่าวGossip #ข่าวไฮโซ
Cr.Nui_bhirombhakdi, tp12toddpiti, Preerati