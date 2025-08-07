อาดิดาส ร่วมมือ ไมซ์ แอนด์ คอมมูนิเคชั่น จัดงาน บางแสนฮาล์ฟมาราธอน

อาดิดาส ผู้นำด้านอุตสาหกรรมอุปกรณ์กีฬาระดับโลก ประกาศความร่วมมือกับ ไมซ์ แอนด์ คอมมูนิเคชั่น ในการจัดงาน “บางแสน21” (Bangsaen21) การแข่งขันวิ่งฮาล์ฟมาราธอน ระยะ 21.1 กิโลเมตร ที่ได้การรับรองจากกรีฑาโลก (World Athletics) ระดับ Platinum Label เพียงงานเดียวในประเทศไทย โดย อาดิดาส จะเข้ามาเป็นผู้สนับสนุนในการผลิตเสื้อแข่งขันและสินค้าที่ระลึกของ Bangsaen21-2025
การแข่งขันวิ่งฮาล์ฟมาราธอน Bangsaen21 จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปีพ.ศ. 2558 ซึ่งถือเป็นการแข่งขันวิ่งที่ได้รับความนิยมอย่างล้นหลามจากทั้งนักวิ่งชาวไทยและนักวิ่งระดับอิลิท (Elite) จากต่างประเทศ โดยในการแข่งขันประจำปีนี้ อาดิดาส จะก้าวเข้ามาเป็นผู้สนับสนุนในการผลิตอย่างเป็นทางการ ซึ่งจะมีการผลิตเสื้อแข่งขันและสินค้าที่ระลึกสำหรับ Bangsaen21-2025 โดยเฉพาะ รวมถึงจัดกิจกรรมฝึกซ้อมให้นักวิ่งทุกคนสามารถเข้าร่วมเพื่อพิชิตเป้าหมายของตัวเองในงาน Bangsaen21-2025 ดังนี้
ADIZERO ADIOS PRO 4 BANGSAEN21-2025 – รองเท้าวิ่งที่สร้างสรรค์ขึ้นมาเพื่อให้การทำเวลาที่ดีที่สุด การคว้าชัยชนะในการแข่งขัน ตลอดจนถึงการสร้างสถิติโลก ซึ่งได้รับการออกแบบสีสันและลวดลายโดยได้แรงบันดาลใจจากธีมสีของการแข่งขัน Bangsaen21
รางวัลพิเศษสำหรับ TOP 50 นักวิ่งชาวไทย (ชายและหญิง) – นักวิ่งสัญชาติไทย (ชาย 50 คน และหญิง 50 คน) ที่สวมเสื้อผ้าและรองเท้าของอาดิดาส และสามารถเข้าเส้นชัย 50 คนแรกในการแข่งขันครั้งนี้ จะได้รับรองเท้าวิ่ง Adizero Adios Pro 4 มูลค่า 8,000 บาท จำนวน 1 คู่
ROAD TO 1ST BANGSAEN21 HALF MARATHON – การฝึกซ้อมแบบเอ็กซ์คลูซีฟโดยโค้ชผู้เชี่ยวชาญและนักกีฬาระดับแนวหน้าของประเทศ ที่เปิดโอกาสให้นักวิ่งที่จะเข้าร่วมการแข่งขันวิ่งฮาล์ฟมาราธอนเป็นครั้งแรก ในการแข่งขัน Bangsaen21-2025
PROJECT 119 FAST BEYOND LIMITS – การเฟ้นหากลุ่มนักวิ่ง 14 คน ที่จะได้เข้าร่วมการฝึกซ้อมพิเศษแบบไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้นตลอดระยะเวลา 4 เดือน พร้อมเก็บตัวฝึกซ้อมฟรีที่ประเทศญี่ปุ่น เพื่อยกระดับศักยภาพและพัฒนาความเร็วของนักวิ่งไปจนสามารถก้าวข้ามขีดจำกัด 1 ชั่วโมง 20 นาที ในการแข่งขันฮาล์ฟมาราธอน Bangsaen21-2025
ปีเตอร์ เฮชเลอร์ (Peter Haechler) ผู้จัดการทั่วไป อาดิดาส (ประเทศไทย) กล่าวว่า “อาดิดาส มีความเชื่อมั่นว่ากีฬาสามารถเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ไปในทางที่ดีขึ้นได้ การวิ่งก็ถือเป็นกีฬาประเภทหนึ่งที่ทุกคนสามารถเริ่มต้นได้ด้วยตัวเอง สามารถทำเป็นประจำทุกวัน และยังสามารถชักชวนเพื่อน ครอบครัว และคนที่คุณรักมาร่วมออกกำลังกายด้วยกันได้เสมอ เกิดเป็นแรงบันดาลใจในการออกไปวิ่งที่แพร่กระจายส่งต่อให้ทุกคนที่อยู่รอบข้างหรือในชุมชนเดียวกัน จนเกิดเป็นสังคมที่มีแต่คนสุขภาพแข็งแรง สามารถดำเนินชีวิตและสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ดีให้กับโลกใบนี้ในที่สุด และในโอกาสที่ อาดิดาส ได้จับมือกับ ไมซ์ แอนด์ คอมมูนิเคชั่น ในการจัดงาน Bangsaen21-2025 เราจึงอยากเชิญชวนให้นักวิ่งมาร่วมฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องไปพร้อมกันกับเรา เพื่อก้าวขึ้นมาท้าทายขีดจำกัดตัวเองในการแข่งขัน Bangsaen21 2025 ซึ่งถือเป็นงานวิ่งฮาล์ฟมาราธอนที่ดีที่สุดงานหนึ่งของประเทศไทย”
รัฐ จิโรจน์วณิชชากร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไมซ์ แอนด์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด และ Race Director ของงานวิ่ง Bangsaen21 กล่าวว่า “ตลอด 10 ปีที่ผ่านมา เราได้จัดการแข่งขัน Bangsaen21 โดยคำนึงถึงการสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับวงการวิ่งในประเทศไทยอยู่เสมอ และในปีนี้เราก็ได้พาร์ทเนอร์กีฬาระดับโลก ที่มีเทคโนโลยีล้ำสมัยในการผลิตเสื้อแข่งขันให้กับ Bangsaen21-2025 ของพวกเรา ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากที่จะได้ร่วมมือกับ อาดิดาส ในการจัดงานวิ่งฮาล์ฟมาราธอนที่ดีที่สุดอีกครั้ง เพื่อเป็นของขวัญที่ดีที่สุดให้กับนักวิ่งบางแสนทุกคนครับ”
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเสื้อแข่งขัน สินค้าที่ระลึก และกิจกรรมสุดพิเศษอื่นๆ ที่ อาดิดาส เตรียมให้กับการแข่งขันฮาล์ฟมาราธอนที่ดีที่สุดในประเทศไทยได้ที่ https://www.facebook.com/adidasTH และ https://www.facebook.com/miceandcom
การแข่งขัน Bangsaen21-2025 จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2568 ที่บริเวณหน้าโรงแรมบางแสน เฮอริเทจ จังหวัดชลบุรี สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/Bangsaen21