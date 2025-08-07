found & found เขย่าโปรแรงกลางปี “MEGA SALE ลดสูงสุด 80%”

สายบิวตี้เตรียมตัวให้พร้อม! “found & found” ขนขบวนไอเทมเด็ดมาเขย่าโปรแรงกลางปี กับแคมเปญ “MEGA SALE ลดสูงสุด 80%” ลดจัดหนักจัดเต็มเอาใจขาช้อปสายบิวตี้ ให้คุณสนุกกับการช้อปไอเทมความงามแบบไม่ต้องยั้ง พร้อมลุ้นทริปบินฟรี ญี่ปุ่น–เกาหลีต่อเนื่อง กับ “found ช้อปฟิน IN JK” ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 สิงหาคม 2568 นี้
พบกับบิวตี้ไอเทมราคาพิเศษ!! จากแบรนด์ฮอตฮิตทั้งจากญี่ปุ่น เกาหลี และอีกมากมาย มาให้เลือกช้อปกันแบบจุใจ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องสำอาง สกินแคร์ วิตามิน และอื่น ๆ อีกกว่า 500 รายการ อาทิ
· Isntree Magnet Calming Gauze Mask เหลือเพียง 39 บาท (จาก 129 บาท)
· Instree Hyaluronic Acid Airy Sun Stick เหลือเพียง 149 บาท (จาก 840 บาท)
· CARE PLUS Scar Cover Spot Patch (102 Dots) เหลือเพียง 149 บาท (จาก 499 บาท)
· colorgram Milk Bling Heartlighter เหลือเพียง 199 บาท (จาก 379 บาท)
· Prieclat U Moisturizing Cream เหลือเพียง 699 บาท (จาก 1,350 บาท)
· CICA method mask เหลือเพียง 60 บาท (จาก 150 บาท)
· Iskinclock Focus C Serum 30ml เหลือเพียง 380 บาท (จาก 1,270 บาท)
· S-LABO Premium Care Mask เหลือเพียง 18 บาท (จาก 60 บาท)
· SASI Cuddle Joy Blur Pudding Lip เหลือเพียง 59 บาท (จาก 189 บาท)
· Jmella in France Blooming Peony Body Wash 500 ml. เหลือเพียง 179 บาท (จาก 399 บาท)
· Jmella in France Blooming Peony Body Lotion (500 ml) เหลือเพียง 179 บาท (จาก 399 บาท)
นาทีนี้ใครอยากตุนความสวยได้ตุน ไม่เพียงแค่ลดกระหน่ำ ช้อปครั้งนี้ยังคุ้มยิ่งขึ้นไปอีก เพราะทุกยอดช้อปครบ 690 บาทต่อใบเสร็จ (หลังหักส่วนลด) สมาชิก found & found มีสิทธิ์ลุ้นรางวัลใหญ่ในแคมเปญ “found ช้อปฟิน IN JK” ลุ้นบินลัดฟ้าฟรีไปช้อปให้ฉ่ำที่ญี่ปุ่นหรือเกาหลี พร้อมของรางวัลอื่นๆอีกเพียบ รวมมูลค่ากว่า 2 ล้านบาท! สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้าที่เป็นสมาชิก found & found และ Add Line @foundnfound เท่านั้น !!
สำหรับลูกค้าที่อยากเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว found & found เพียงสมัครสมาชิกวันนี้ รับสิทธิพิเศษทันที! ส่วนลด 10% สำหรับการช้อปในเดือนเกิด อัปเดตกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟก่อนใคร พร้อมติดตามสินค้าใหม่และกิจกรรมสนุก ๆ ตลอดทั้งปีผ่าน Facebook: foundnfound.official, IG: found.n.found LINE Official Account: @foundnfound หรือคลิก https://bit.ly/foundnfound-line
(ผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ร่วมลุ้น บินลัดฟ้าฟรี ช้อปฉ่ำที่ ญี่ปุ่น เกาหลี กับเที่ยวบิน “found ช้อปฟิน IN JK” และลุ้นรับของรางวัลอื่น ๆ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/4erfecf)
#foundnfound #genderless #SimpleEasyEverySkin #สินค้าเครื่องสำอาง #สินค้าสุขภาพ #เครื่องสำอางญี่ปุ่นเกาหลี #foundช้อปฟินINJK #MEGASale