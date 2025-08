เปิดใจสัมผัสงานศิลป์ JUST LET ME BE ที่ MOCA BANGKOK

เชิญสายอาร์ตมาร่วมเปิดประสบการณ์การเสพงานศิลป์ที่ก้าวข้ามกรอบของความเข้าใจเพราะบางครั้ง สิ่งที่งดงามที่สุดไม่จำเป็นต้องอธิบายได้เสมอ แค่ปล่อยให้ฉันได้เป็นตัวเอง.... JUST LET ME BE เป็นนิทรรศการที่รวบรวมผลงานศิลปะมากกว่า 150 ชิ้น ถ่ายทอดผ่านมุมมอง ความรู้สึก และตัวตนของศิลปินผู้มีภาวะดาวน์ซินโดรม และผู้บกพร่องทางสติปัญญาจำนวน 50 คน จาก 21/3 STUDIO แต่ละผลงานเปรียบเสมือนบทสนทนาภายในใจเป็นภาพสะท้อนตัวตนที่ไม่ต้องการคำตีความ แค่ขอให้คุณ “เปิดใจ” และปล่อยให้ศิลปะได้พูดแทนทุกสิ่ง นิทรรศการภาพวาด JUST LET ME BE รอให้คุณไปชมที่ พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย MOCA BANGKOK ระหว่างวันที่ 14-31 สิงหาคม 2568