มาริโอ้ เมาเร่อ พรีเซนเตอร์คนแรกของแบรนด์ JAECOO

OMODA & JAECOO ประกาศเปิดตัว “Mr. J” แต่งตั้ง มาริโอ้ เมาเร่อ เป็นพรีเซนเตอร์คนแรกของแบรนด์ JAECOO ในประเทศไทย เพื่อสะท้อนถึงความเป็นเอกลักษณ์และความทันสมัยของแบรนด์ JAECOO สู่ผู้บริโภคชาวไทย ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ที่ชื่นชอบการผจญภัย โดยมี ฉี เจี๋ย ประธาน บริษัท โอโมดา แอนด์ เจคู (ประเทศไทย) ร่วมพิธี พร้อมส่งมอบ JAECOO 7 SHS ให้กับลูกค้ารายแรกอย่างเป็นทางการ



กลุ่มศิลปาศรี ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จัดงานบวร ๑๐ นิทรรศการศิลปะเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และการประกวดวาดภาพบนพัดจีบครั้งที่ 2/2568 ในโครงการ “กล้า ๙ ท่องกรุง” รายได้จากการจัดงานหลังหักค่าใช้จ่ายสมทบสร้างอาคารเรียนศูนย์การเรียนปลูกรากแก้วศาสนทายาท (รร.สามเณร) ภายในธรรมสถานเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ ๙ กาญจนาภิเษก โดยมี อภิชัย ฉัตรเฉลิมกิจ รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ ททท. ร่วมงาน



คริสปี้ ครีม จับมือ KitKat® นำเสนอ “Krispy Kreme X KitKat” 3 รสชาติใหม่ Classic Choco Crunch Made with KitKat®) โดนัทเคลือบมิลก์ช็อกโกแลต โรยคิทแคทครัมเบิล พร้อมคิทแคทเต็มแท่ง, Choco Crispy Made with KitKat® โดนัทเคลือบคิทแคทสเปรด ท็อปคิทแคทเวเฟอร์ชิ้นโต และ Choco Deluxe Made with KitKat® โดนัทเคลือบมิลก์ช็อกโกแลต สอดไส้คิทแคทครีมสูตรพิเศษ พร้อมโรยคิทแคทครัมเบิล วันนี้–31 ส.ค. 68 ณ ร้านคริสปี้ ครีม