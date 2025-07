นิทรรศการศิลปะร่วมสมัย "Part of, Not Apart From"

333Artlink ภูมิใจนำเสนอนิทรรศการศิลปะร่วมสมัย "Part of, Not Apart From" ที่จะเปิดให้เข้าชมฟรีตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2568 ณ noble PLAY เพลินจิต กรุงเทพฯ

มนุษย์กับธรรมชาติ แยกกันไม่ได้ คือแนวคิดหลักของ Part of, Not Apart From นิทรรศการศิลปะร่วมสมัยที่ชวนทุกคนมาทบทวนบทบาทของมนุษย์ต่อสิ่งแวดล้อม ผ่านมุมมองของศิลปินทั้ง 4 ได้แก่ อมรเทพ มหามาตร, ชัชชัยวัชร ชังชู, ปรัชญา เจริญสุข และวริศรา จิรัฐิติเจริญ

นิทรรศการนี้นำเสนอผ่านผลงานศิลปะที่หลากหลาย ทั้งประติมากรรม วัตถุจัดวาง และการทดลองเชิงสร้างสรรค์ ที่พูดถึงร่องรอยของมนุษย์ที่ทิ้งไว้บนโลก ไม่ว่าจะเป็นในดิน ในน้ำ หรือแม้แต่ในอากาศ พร้อมตั้งคำถามถึง “ยุคแอนโทรพอซีน” (Anthropocene) หรือยุคที่มนุษย์มีอิทธิพลต่อระบบนิเวศอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน

แต่ธรรมชาติ ไม่ได้ยอมจำนนง่าย ๆ นิทรรศการนี้ไม่ได้มองแค่บทบาทของมนุษย์ แต่ยังชวนจินตนาการถึงเสียงของธรรมชาติและสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ ที่กำลังพยายามอยู่ร่วมกับเรา ทั้งต้นไม้ พืชพันธุ์ สัตว์ หรือแม้แต่วัสดุธรรมชาติที่แฝงตัวอยู่ในวัตถุจำลองต่าง ๆ ภายในงานผู้ชมจะได้เห็นทั้งท่อส่งน้ำที่กลายเป็นประติมากรรม ภาชนะที่ดูเหมือนธรรมดาแต่เต็มไปด้วยนัยยะ ไปจนถึงการทดลองดัดแปลงพันธุกรรมพืชจากจินตนาการของ AI ที่ทำให้เราตั้งคำถามถึงอนาคตของสิ่งมีชีวิต

อีกหนึ่งความพิเศษของนิทรรศการ คือการออกแบบพื้นที่จัดแสดงโดย Elemental Living ร่วมกับนักออกแบบพืชศิลป์ สาธิต พุทธวรารักษ์ ที่จะเปลี่ยนพื้นที่กลางเมืองให้กลายเป็นจุดเชื่อมต่อของธรรมชาติ และศิลปะอย่างลงตัว

พื้นที่แห่งคำถามและการค้นหา - นอกจากจะได้ชมผลงานศิลปะ นิทรรศการนี้ยังเปิดโอกาสให้ผู้ชมได้ตั้งคำถาม สังเกต ทดลอง และทบทวนความสัมพันธ์ของตัวเองกับสิ่งรอบตัวอีกครั้ง เพราะไม่ว่าเราจะรู้ตัวหรือไม่ ทุกสิ่งล้วนเชื่อมโยงกัน ทั้งสิ่งเล็กน้อย เปราะบาง หรือดูไม่มีความสำคัญ ต่างมีผลต่อโลกใบนี้ทั้งสิ้น

นิทรรศการนี้เหมาะกับใคร ? - สำหรับทุกคนที่อยากเข้าใจธรรมชาติ ผ่านมุมมองใหม่ของศิลปะ ทั้งคนรักศิลปะ นักออกแบบ นักคิด นักเรียน หรือคนที่แค่สงสัยว่ามนุษย์กับธรรมชาติยังอยู่ร่วมกันได้แค่ไหนในโลกปัจจุบัน

ชมงานศิลปะและธรรมชาติในยามค่ำคืน – เฉพาะคืนวันศุกร์เท่านั้น

นิทรรศการ “Part of, Not Apart From” จะขยายเวลาเปิดให้เข้าชมในวันศุกร์ จากเวลา 8:00 – 17:00 น. เป็น 8:00 – 21:00 น.

ในช่วงเย็นของวันศุกร์ (17:00 – 21:00 น.) ผู้ชมจะได้สัมผัสบรรยากาศพิเศษยามค่ำคืนที่ไม่เหมือนใคร แสงไฟที่เปลี่ยนไปจะเผยให้เห็นมิติใหม่ของงานศิลปะและธรรมชาติในมุมมองที่แตกต่าง





25 กรกฎาคม | 1, 8, 15, 22, 29 สิงหาคม | 5, 12, 19, 26 กันยายน 2568