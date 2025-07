Maison Berger Paris ชวนเปลี่ยนไส้ตะเกียงน้ำหอมเก่า ให้บ้านหอมกว่าเดิม

Maison Berger Paris แบรนด์เครื่องหอมสำหรับบ้านระดับพรีเมียมจากฝรั่งเศส ขอเชิญชวนลูกค้าทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงเพื่อโลกที่ดีกว่า ผ่านแคมเปญรักษ์โลก "Trade Your Wick, Treat Your Senses" ที่เปิดโอกาสให้ลูกค้านำไส้ตะเกียงน้ำหอมเก่า (used burner) กลับมาแลกซื้อ รับส่วนลด 990 บาท ทันที สำหรับการซื้อตะเกียงน้ำหอม Maison Berger Paris อันใหม่ 1 ชิ้น

นอกจากจะช่วยให้คุณได้เปลี่ยนดีไซน์ใหม่ สะท้อนรสนิยมที่ทันสมัยยิ่งขึ้น ยังเป็นโอกาสดีในการอัปเกรดประสบการณ์กลิ่นหอมภายในบ้านให้บริสุทธิ์ ผ่อนคลาย และทรงคุณค่ายิ่งกว่าเดิม ด้วยตะเกียงน้ำหอมที่มาพร้อมนวัตกรรมฟอกอากาศระดับสิทธิบัตรจากฝรั่งเศส และกลิ่นหอมที่มีให้เลือกมากกว่า 60 กลิ่น ครอบคลุมทุกอารมณ์และความชอบ

เพียงนำไส้ตะเกียงน้ำหอมเก่า (used burner) กลับมาแลกซื้อ รับส่วนลด 990 บาท สำหรับการซื้อตะเกียงน้ำหอม Maison Berger Paris อันใหม่ 1 ชิ้น พร้อมบริการให้คำแนะนำโดยผู้เชี่ยวชาญจาก Maison Berger Paris ในการดูแลรักษาตะเกียงและการเลือกกลิ่นให้เหมาะกับบ้านของคุณ

ร่วมแคมเปญได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 สิงหาคม 2025 ณ Maison Berger Paris ทุกสาขา (ยกเว้นสาขา เซ็นทรัล ชิดลม)