Must Have Items! 8 บิวตี้ตัวท็อปชวนช้อปสุดฟินรับหน้าฝน จากร้าน found & found

เข้าสู่ช่วงหน้าฝนทีไรสาว ๆ หลายคนก็อยากกลับไป Work From Home ที่บ้านกันต่อยาว ๆ เพราะการฝ่าพายุฝนออกไปทำงานในแต่ละวันนั้นไม่ง่ายเลย ทั้งที่ก็เตรียมตัวรับแรงกระแทกจากพายุฝนก่อนออกจากบ้านแล้วแท้ ๆ แต่บางครั้งก็รับไม่ไหวเอาไม่อยู่จริง ๆ ยิ่งคนที่ผิวบอบบางแพ้ง่าย เจอฝนทีไรผิวพังทุกที กว่าจะ กู้ชีพให้ผิวกลับมาสวยเหมือนเดิมได้ก็ต้องใช้เวลา แต่อย่าเพิ่งท้อใจไป เพราะวันนี้ found & found อยากมา ฮีลใจสาว ๆ ให้สวยสู้ฝนไปด้วยกัน ด้วย 8 Must Have บิวตี้ไอเทมที่จะช่วยให้ทุกคนฟินและสนุกไปกับการดูแลตัวเองตลอดซีซั่นนี้ แต่จะมีไอเทมแบบไหนบ้าง พร้อมแล้วก็ไปดูกันเลย

เพราะผิวหน้าต้องโดนทั้งฝนและมลภาวะในทุกๆวัน ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงของการเกิดสิว ผิวแพ้ง่าย จึงจำเป็นต้องล้างหน้าให้สะอาด ขอแนะนำ 3 ตัวท็อปคลีนซิ่ง เพื่อผิวหน้าสะอาดใสหมดจด

คลีนซิ่งยืนหนึ่งที่อยู่ในใจของใครหลาย ๆ คน เพราะด้วยคุณสมบัติพิเศษของคลีนซิ่ง Sensibio H2O เป็นไมเซล่า วอเตอร์ (Micellar Water) สูตรอ่อนโยนที่เหมาะสำหรับผิวบอบบางแพ้ง่ายโดยเฉพาะ ไม่มีส่วนผสมของน้ำหอม แอลกอฮอล์ และพาราเบน ช่วยทำความสะอาดเครื่องสำอางและครีมกันแดดบนผิวหน้าและบริเวณรอบดวงตาได้อย่างหมดจดในขั้นตอนเดียวโดยไม่ต้องล้างออก พร้อมขจัดสิ่งสกปรก แม้มีขนาดเล็กเพียง 1 ไมครอน รวมทั้งฝุ่นพิษ PM 2.5 ได้สะอาดล้ำลึก พร้อมปลอบประโลมและไม่ทำลายสมดุลของผิวหน้า จะเปียกฝนโดนมลภาวะแค่ไหนก็เอาอยู่





ใครที่กำลังตามหาคลีนซิ่งสูตรอ่อนโยน บอกเลยว่าไอเทมนี้ตอบโจทย์มากทีเดียว เพราะถูกออกแบบมาให้เหมาะกับทุกสภาพผิว โดยเฉพาะผิวบอบบางแพ้ง่าย ด้วยคุณสมบัติพิเศษที่สามารถขจัดฝุ่นละอองขนาดเล็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยพลังของส่วนผสมจาก Tea Tree Complex 5 ชนิด ผสานกับ Cica ทำให้การทำความสะอาดผิวหน้าทรงพลังยิ่งขึ้น แต่อ่อนโยนกับผิวหน้าขั้นสุด





อยากหน้าใสแบบสายเกาต้องคลีนผิวหน้าให้สะอาดเข้าไว้ งานคลีนผิวสะอาดล้ำลึกต้องยกให้เจลล้างหน้า ยอดนิยมจากเกาหลีใต้ไอเทมนี้เลย อีกหนึ่งสกินแคร์ที่สาว ๆ ควรมี เพราะเป็นไอเทมที่เข้าใจผิวขั้นสุด จุดเด่นอยู่ที่ความอ่อนโยนต่อผิวแพ้ง่าย ประกอบด้วย BHA ธรรมชาติ ช่วยทำความสะอาดสิ่งสกปรกและเครื่องสำอางได้อย่างหมดจด ควบคุมความมันบนใบหน้า กระชับรูขุมขน และให้ความชุ่มชื้นแก่ผิว และมีค่า pH 5-6 ของผิวธรรมชาติ ทำให้ผิวไม่แห้งตึงหลังล้างหน้า

เดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนอากาศแปรปรวนทั้งวัน อาการผิวแห้งผิวลอกเฉพาะจุดจึงเกิดขึ้นได้ง่าย ควรเติมมอยส์เจอร์ไรซิ่งให้กับผิวหน้า เพื่อผิวแข็งแรง อิ่มฟู ชุ่มชื้นยาวนาน

ไอเทมตัวท็อปที่มีสารสกัดจากไฮยาลูโรนิกจากไม้ไผ่เพื่อการดูแลผิวหน้าแบบดับเบิ้ลมอยส์เจอร์ไรซิ่งอย่างล้ำลึก ประกอบด้วย Bamboo hyalucomplex 5% ที่ช่วยดูแลความชุ่มชื้นให้ผิวหน้าถึงสองเท่า ผสานกับโพลีแซคคาไรด์จากไม้ไผ่ซึ่งเป็นกรดไฮยาลูโรนิกโมเลกุลใหญ่และโมเลกุลเล็กบริสุทธิ์มากถึง 8 ชนิด ช่วยให้ครีมบำรุงซึมซาบเข้าสู่ผิวได้อย่าง ล้ำลึก และกักเก็บความชุ่มชื้นได้ยาวนานถึง 48 โมง เป็นอีกหนึ่งบิวตี้ ไอเทมที่ควรมีติดผิวหน้าไว้ เพื่อผิวอิ่มฟูและมีสุขภาพดีตลอดหน้าฝนนี้

ขนตาดี ชีวิตปัง ไม่เป็นหมีแพนด้า ช่วยเสริมความมั่นใจแบบเกินร้อย พายุฝนแรงแค่ไหนก็ไม่กลัว

มาสคาร่าสวยสู้ฝน ที่ถูกใจทั้งสายฝอ สายเกา แบบสุด ๆ เพราะเป็นมาสคาร่าตัวท็อปซึ่งเป็นสูตรที่ออกแบบมาให้ทนต่อน้ำมันและน้ำ ช่วยให้ขนตาเด้ง ไม่มีหลุด ปัดง่าย และไม่จับตัวเป็นก้อน ช่วยยกโคนขนตาให้งอนยาว เรียงเส้นสวยเป็นธรรมชาติ ให้ลุคสวยเฉียบคม ติดทนนานตลอดทั้งวัน

เปียกฝนผมอับชี้น ถึงเวลาเติมเสน่ห์เพิ่มความมั่นใจให้เส้นผม แม้ในวันที่อากาศไม่เป็นใจ

ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมที่ผสานน้ำแร่จากบ่อน้ำพุร้อนในประเทศ 3 แห่ง ได้แก่ อิซูโมะ ยูบาระ และเจแปนแอลป์ ที่อุดมไปด้วยแร่ธาตุและกรดคาร์บอนิก ช่วยขจัดสิ่งสกปรก คราบมัน และสิ่งตกค้างได้อย่างหมดจด ช่วยฟื้นฟูผมเสีย เพิ่มความเรียบลื่น และทำให้จัดทรงง่ายขึ้น ด้วยกลิ่นหอมแบบอโรม่าที่ออกแบบโดยนักปรุงน้ำหอมผู้เชี่ยวชาญ ช่วยผ่อนคลายจิตใจและยกระดับอารมณ์ ระหว่างสระผม





แชมพูสำหรับผู้ที่มีปัญหาหนังศีรษะและผมร่วง ช่วยให้ผมนุ่มสลวยอย่างเป็นธรรมชาติ เหมาะสำหรับผมมันถึงผมธรรมดา ด้วยคุณประโยขน์ของสารสกัดโสมเกาหลีเข้มข้น 20X ผสานสมุนไพรเกาหลีธรรมชาติถึง 6 ชนิด สร้างสมดุลให้หนังศีรษะ ผ่อนคลาย ช่วยลดสาเหตุหลักของเส้นผมหลุดร่วง และช่วยฟื้นบำรุงให้เส้นผมกลับมามีน้ำหนักหนานุ่มขึ้นได้ เพิ่มกลิ่นหอมด้วยโสมสมุนไพรธรรมชาติ ไม่แต่งสี ผ่านการทดสอบแล้วว่าไม่ระคายเคืองต่อผิวและหนังศรีษะ

เคล็ดลับไอเทมตัวหอมละมุนแบบธรรมชาติ ช่วยลดปัญหากลิ่นอับ เหมือนอาบน้ำวันละ 10 รอบ

ไอทมสเปรย์น้ำหอมตัวดังที่ช่วยเติมฟีโรโมนให้ผิวกายหอมละมุนไม่ซ้ำใคร ด้วยเอกลักษณ์เฉพาะของกลิ่นหอมที่มีกลิ่นอายจาก เสน่ห์แห่งธรรมชาติในผืนป่า ที่ช่วยมอบประสบการณ์หอมสดชื่นที่ยาวนานตลอดวัน นำเสนอด้วย 5 กลิ่นหอมเอิร์ธโทนสุดเย้ายวน ที่เหมาะสำหรับทุกไลฟ์สไตล์และช่วงเวลา สุดพิเศษสำหรับคุณ ได้แก่กลิ่น ไวโอเลต เวฟ, อันโนน คลาวด์, ไวลด์ ฟลาวเวอร์ ฮิลล์, ไซเปรส ดอว์น และ ไวท์ แดซเซิล

