MILLI ร่วมปิดทัวร์ คอนเสิร์ตซีรีส์ระดับเอเชียที่ไทย

ลีวายส์ (Levi’s®) ที่โด่งดังจากกางเกงยีนส์ไอคอนิค Levi’s® 501® ร่วมจัดทัวร์คอนเสิร์ตซีรีส์ระดับเอเชีย “Road to FAM” โดยร่วมมือกับ 88rising แพลตฟอร์มดนตรีและวัฒนธรรมเอเชียชื่อดัง เปิดเวทีให้ศิลปินรุ่นใหม่จากทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้แสดงพลังดนตรี พร้อมปิดท้ายซีรีส์ทัวร์อย่างยิ่งใหญ่ที่ประเทศไทยในงาน “Future Asian Music x Levi’s® Road to FAM – The Finale” ที่สถานีรถไฟหัวลำโพง กรุงเทพฯ ประเทศไทย

หลังจากพาทัวร์ไปยังเมืองใหญ่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ สิงคโปร์, กัวลาลัมเปอร์, จาการ์ตา และมะนิลา ซึ่งแต่ละประเทศมีโชว์พิเศษจากศิลปินชื่อดัง ประกอบด้วย Zack Tabudlo (ฟิลิปปินส์) เจ้าของยอดสตรีม 1 พันล้านบน Spotify FARIZ JABBA (สิงคโปร์) แร็ปเปอร์ผู้เล่าเรื่องชีวิตสตรีทผ่านซาวด์สุดเท่ ZAMAERA (มาเลเซีย) แร็ปเปอร์หญิงที่ขับเคลื่อนเฟมินิสม์ในวงการฮิปฮอป RAMENGVRL (อินโดนีเซีย) เจ้าของรางวัล AMI Awards 5 สมัย

การเดินทางของ Road to FAM ปิดฉากลงที่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย อย่างอลังการในงาน FAM Bangkok Music Festival 2025 ร่วมกับศิลปินไทยระดับโลก MILLI เจ้าของโชว์สุดปังบนเวที Coachella และซิงเกิลใหม่ “HEAVYWEIGHT” ที่เผยโฉมครั้งแรกบนเวทีนี้ พร้อมศิลปินรับเชิญชาวไทยอีกมากมาย

นอกจากลีวายส์จะให้การสนับสนุน “Road to FAM” ทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้ว ลีวายส์ยังได้ร่วมมอบโอกาสให้ศิลปินได้สวมใส่ชุดลีวายส์ ซึ่งออกแบบและตัดเย็บพิเศษสำหรับการแสดงในครั้งนี้ โดยสะท้อนภาพลักษณ์ของศิลปินรุ่นใหม่ที่มีความเป็นตัวเองอย่างแท้จริง โดยภายในงานผู้เข้าร่วมได้สัมผัสประสบการณ์พิเศษจากลีวายส์ ด้วยโซน Levi’s® Tailor Shop Pop-Up ที่เปิดให้ทุกคนได้ Customized Levi’s®Item ได้ตามสไตล์ของตัวเอง สะท้อนเอกลักษณ์ของแบรนด์ที่เชื่อในความเป็นตัวของตัวเอง (Authenticity), ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) และการเชื่อมต่อผ่านวัฒนธรรมร่วมสมัย (Cultural Connection)