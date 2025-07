“โอปอล สุชาตา” ร่วมส่งพลังผ่านเครื่องประดับล้ำค่า

บจก.พรีม่าโกลด์ อินเตอร์เนชั่นแนล เปิดตัวคอลเลกชันพิเศษ “PRIMA x OPAL: The Love That Lasts มากกว่าความงาม...คือพลังใจที่ส่งต่อได้” โปรเจกต์ “PRIMA Icon Series” โดยมี โอปอล–สุชาตา ช่วงศรี มิสเวิลด์ 2568 ตัวแทนของผู้หญิงยุคใหม่ที่เชื่อมั่นในพลังความงามจากภายใน ร่วมถ่ายทอดแรงบันดาลใจผ่านเครื่องประดับที่งดงาม มีคุณค่า และทรงพลังเพื่อส่งต่อกำลังใจสู่สังคม

คอลเลกชันนี้เกิดจากการหลอมรวมจิตวิญญาณของแบรนด์ PRIMA เข้ากับตัวตนอันงดงามของโอปอล ถ่ายทอดความรัก ความหวัง และพลังใจ ผ่านแรงบันดาลใจจาก ‘ดอกรัก’ สัญลักษณ์แทนใจที่โอปอลใช้มอบกำลังใจให้กับผู้หญิงในทุกช่วงเวลาของชีวิต สู่เครื่องประดับตัวเรือนทองคำ 9K ในรูปแบบ Rose Gold และ Yellow Gold ประดับเพชรน้ำงามและอัญมณีธรรมชาติผ่าน 4 คอลเลกชันได้แก่

Pink Tourmaline & Diamonds – สง่างาม อ่อนหวาน และเปล่งประกายด้วยความมั่นใจ

9 Lucky Gems & Diamonds – สีสันแห่งความงดงาม เติมเต็มความหมายและพลังบวก

Plain Gold & Diamonds – เรียบหรู ทรงพลัง และงดงามจากภายใน

Mother of Pearl & Diamonds – เทพีแห่งท้องทะเล ความสง่างามอันลึกซึ้งและเปล่งประกายเหนือกาลเวลา

เครื่องประดับมีให้เลือกทั้งแหวน สร้อยคอ ต่างหู และสร้อยข้อมือ สำหรับผู้หญิงที่เชื่อมั่นในพลังของตัวเอง เปิดให้พรีออเดอร์ 22-28 ก.ค. 68 ที่ร้าน PRIMA ทุกสาขา และ www.primagold.co.th ผู้สั่งจองจะได้ลุ้นเข้าร่วมกิจกรรม “Exclusive Moment with OPAL” อย่างใกล้ชิด ในวันที่ 8 ส.ค. 68 ณ Sphere Gallery 1 ชั้น M ศูนย์การค้า Emsphere พร้อมรับของขวัญพิเศษ ผ้าพันคอ ลิมิเต็ด เอดิชัน ที่โอปอลร่วมออกแบบกับ Art for Cancer by Ireal (ของขวัญมีจำนวนจำกัด) รายได้ส่วนหนึ่งหลังหักค่าใช้จ่ายจะมอบให้กับ โครงการ Opal for Her เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งเต้านม