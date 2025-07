สยามพิวรรธน์ และ CEA ร่วมทำ MOU

ดร. ชาคริต พิชญางกูร ผอ.สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (CEA) พร้อมด้วย สุทธิรัตน์ ภาณววัฒน์ ผช.กก.ผจญ.ผู้บริหารสายงานสื่อสารองค์กรและแบรนด์ บจก.สยามพิวรรธน์ ลงนามบันทึกความเข้าใจ เพื่อยกระดับของเศรษฐกิจสร้างสรรค์และวัฒนธรรมไทยสู่ระดับสากล โดยมี ไชยยง รัตนอังกูร ประธานกรรมการ CEA และมยุรี ชัยพรหมประสิทธิ์ กก.ผจญ.สายองค์กรสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร บจก.สยามพิวรรธน์ เป็นสักขีพยาน ณ TCDC กรุงเทพฯ





***

ศิวาพร สัมมุตถี ผช.กก.ผจญ.อาวุโส ฝ่ายจัดซื้อออมนิชาแนล บจก.เพาเวอร์บาย เปิดตัวโฉมใหม่สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์ คอนเซ็ปต์ “ศูนย์รวมเทคโนโลยีเพื่อชีวิต” โดยมี ประเสริฐ ศรีอุฬารพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจก.สยาม รีเทล ดีเวลล็อปเม้นท์ และ มร.วิคเตอร์ ดูมิทรู กก.ผจก.บจก.บีเอสเอช โฮม แอพพลายแอนซ์ ร่วมงาน ณ เพาเวอร์บาย สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์



***

ปลุกพลังการแสดงในตัวน้องๆ วัย 7-12 ปี กับคอร์ส 5 วัน ที่เน้นการพัฒนาตัวละคร สื่อสารอารมณ์ และสร้างสรรค์เรื่องราวผ่านการเคลื่อนไหว เรียนรู้การเขียนบทและการทำงานเป็นทีม การเข้าฉากและออกแบบท่า โดย ครูสอง รวินันท์ จาก NYU Tisch และ Steinhardt ผู้มีประสบการณ์สอนและสร้างสรรค์ผลงานในนิวยอร์ก 10 ปี รวมถึงผลงานเช่น Movement Coach โขน พระจักราวตาร ตอน พระรามตามกวาง และผู้ออกแบบท่าเต้นสำหรับ มิวสิคัล เริ่มเรียน 4-8 ส.ค.นี้ เวลา 10.00-15.00 น. สมัครด่วน! Add Line OA : https://lin.ee/rOF5CnFx





***

เดอะ ปาร์ค (The PARQ) ร่วมกับ Mind Over Matters จัดกิจกรรม Puppy Yoga ในคอนเซ็ปต์ Life Well Balanced ผ่านคลาสโยคะกับสุนัขตัวน้อยให้คุณมาเล่นด้วย และ Craft Your Calm Workshop กลิ่นบำบัด โดย JAZZZ สร้างเจลอาบน้ำด้วยตัวเอง เพียง 25 ที่ วันที่ 19 ก.ค. 68 เวลา 10.00-12.00น. ที่ BAB Café ชั้น 3 The PARQ Life (MRT ศูนย์ฯ สิริกิติ์ทางออก 2) สำรองที่นั่ง Line ID: @puppyyogabkk