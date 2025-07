Lambily Thailand เฮรับ “มารายห์ แครี” "เบนซ์ธนบุรี"-Maximage-ททท. จัดให้!

ตุลาคมนี้เวทีเมืองไทยจะลุกเป็นไฟ เมื่อดีว่าระดับตำนาน “มารายห์ แครี” (Mariah Carey) จะจัดแสดงโชว์คอนเสิร์ต “Mariah Carey: The Celebration of MIMI – Live in Bangkok” แบบวันเดียว ในวันที่ 11 ต.ค. 68 ณ อิมแพ็ค ชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี โดยมีผู้สนับสนุนหลัก กลุ่มบริษัทธนบุรีพานิช (เบนซ์ธนบุรี) ร่วมกับ Maximage โดย วิวรรณ กรรณสูต, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และวิริยะประกันภัย พร้อมด้วยพันธมิตร อย่าง สยามพารากอน, ไทยเบฟฯ, น้ำแร่ตราช้าง, Quintessentially, Universal Music, ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ และอีกมากมาย

ปภณ วิริยะพันธุ์ ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัทธนบุรีพานิช กล่าวว่า “คอนเสิร์ตนี้เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อตอบแทนลูกค้า และยืนยันว่ากลุ่มเบนซ์ธนบุรีไม่ได้จำหน่ายแค่รถยนต์ แต่ยังเสนอประสบการณ์คุณภาพ ที่เชื่อมโยงกับไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่อีกด้วย”

ฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าฯ ททท. กล่าวว่า “ครั้งนี้ไม่ใช่แค่คอนเสิร์ต แต่คือหลักฐานแสดงถึงศักยภาพของเมืองไทย ในการเป็นเจ้าภาพจัดอีเวนต์ระดับโลก ทั้งยังช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวช่วงไฮซีซั่น โดยเฉพาะ กลุ่มแฟนคลับจากประเทศเพื่อนบ้านและเอเชีย ที่จะมาร่วมชมโชว์ ซึ่งเป็นโอกาสสำคัญในการยกระดับประเทศไทยให้เป็นฮับของ Soft Power ด้านดนตรีและเอนเตอร์เทนเมนต์อย่างแท้จริง”

ไฮไลต์ในงานแถลงข่าว ณ แฟชั่นฮอลล์ สยามพารากอน เต็มไปด้วยพลังของแฟนเพลงและเหล่าคนดัง โดยมี ทาทายัง ร่วมร้องเพลง Hero และ Dreamlover และ “ไอซ์ พาริส” โชว์ในเพลง We Belong Together และ Without You ซึ่งมีเหล่า Lambily Thailand อย่าง ลักขณา นะวิโรจน์, โอบอุ้ม จูตระกูล, สาลินี ปันยารชุน, กรกนก ยงสกุล, นันทวัน แสงธรรมกิจกุล, ปิยะ เศวตพิกุล, สมบัษร ถิระสาโรช และ จูดี้ ร่วมงานอย่างสนุกสนาน

สำรองบัตรล่วงหน้า VIP: 18 ก.ค. 68 – บัตรราคา 20,000 บาท พร้อมของที่ระลึกพิเศษ และจำหน่ายทั่วไป 19 ก.ค. 68 เวลา 10.00 น. ทาง www.thaiticketmajor.com และเคาน์เตอร์ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ ราคา 3,500 / 6,500 / 7,500 / 9,000 / 12,000 / 15,000 / 20,000 บาท