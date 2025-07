เจ้าชายน้อย สู่ดีไซน์บนอุปกรณ์ไอที

วันเจ้าชายน้อยสากล (International Little Prince Day) วันที่ 29 มิถุนายนที่ผ่านมา CASETiFY ร่วมกับ Medialink Group เปิดตัวคอลเลกชั่นสุดพิเศษที่ถ่ายทอดเสน่ห์อันเป็นนิรันดร์ของ Le Petit Prince หรือ เจ้าชายน้อย สู่ดีไซน์บนอุปกรณ์ไอทีสุดอบอุ่นหัวใจ

จากหนังสือภาพที่ได้รับการตีพิมพ์ครั้งแรกในปี 1943 ระหว่างที่ Antoine de Saint-Exupéry ลี้ภัยในสหรัฐอเมริกา Le Petit Prince ได้กลายเป็นวรรณกรรมระดับตำนานที่สะกดใจผู้อ่านทั่วโลก ด้วยยอดขายกว่า 300 ล้านเล่ม แปลแล้วมากกว่า 600 ภาษาและภาษาถิ่น และได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในหนังสือที่ทรงคุณค่าที่สุดของโลก โดยเฉพาะข้อความคลาสสิกที่ตราตรึงใจว่า "สิ่งสำคัญนั้น มองไม่เห็นด้วยตา ต้องใช้หัวใจเท่านั้นจึงจะสัมผัสได้" (“It is only with the heart that one can see rightly, what is essential is invisible to the eye.”—continues to resonate today.)

วันนี้ คำสอนอันอ่อนโยนเหล่านี้ได้รับการถ่ายทอดใหม่ผ่านศิลปะการออกแบบที่ผสานเข้ากับการใช้งานจริง ในคอลเลกชั่น Le Petit Prince x CASETiFY ที่หยิบเอาตัวละครและสัญลักษณ์จากเรื่องราว ไม่ว่าจะเป็น ดอกกุหลาบ เจ้าสุนัขจิ้งจอก หรือดาวเคราะห์ asteroid B612 มาออกแบบเป็นไอเท็มที่ชวนให้นึกถึงมิตรภาพ ความรัก และความหมายของการมองเห็นสิ่งที่อยู่ภายใน





● เคสปรับแต่งลาย Le Petit Prince สำหรับใครที่ชื่นชอบการปรับแต่งสไตล์ในแบบของตัวเอง คอลเลกชั่นนี้เปิดโอกาสให้เลือกภาพประกอบสุดไอคอนิกจาก ดาวเคราะห์น้อย B612 พร้อมพื้นหลังลายดวงดาวทั้ง 4 แบบ และสามารถเพิ่มชื่อของตนเองลงไปได้อย่างอิสระ กลายเป็นแอคเซสซอรี่อันเป็นเอกลักษณ์ที่สะท้อนตัวตนและความรักที่มีต่อเรื่องราวสุดคลาสสิกนี้ นอกจากนี้ ยังสามารถเลือกปรับแต่งได้หลากหลายรูปแบบในไอเทมอื่น ๆ เช่น สายนาฬิกา เคส iPad และซองแล็ปท็อปอีกด้วย

● ชาร์มคล้องโทรศัพท์ Le Petit Prince Phone Charm รวมตัวละครอันเป็นที่รักทั้งสี่ เจ้าชายน้อย กุหลาบ สุนัขจิ้งจอก และแกะในกล่อง มาไว้ในพวงกุญแจโลหะสุดน่ารักที่อบอวลไปด้วยกลิ่นอายแห่งความทรงจำ

● แท่นชาร์จ 2-in-1 Le Petit Prince ดีไซน์เรียบหรูที่ได้แรงบันดาลใจจากการล่องเรือท่ามกลางหมู่ดาวของเจ้าชายน้อย ผสานความงามเข้ากับฟังก์ชันการชาร์จอุปกรณ์อย่างมีสไตล์

● เซ็ตพิเศษ Le Petit Prince คอลเลกชั่นนี้ยังมาพร้อมกับเซ็ตพิเศษแบบคัดสรร ที่ประกอบด้วยเคสโทรศัพท์ลายปกหนังสือคลาสสิก พวงกุญแจโทรศัพท์สุดน่าหลงใหล และกระเป๋า MagSafe ดีไซน์สวยงามที่มีภาพดอกกุหลาบอันเป็นที่รักของเจ้าชายน้อย เซ็ตนี้คือไอเท็มที่ต้องมีสำหรับแฟนเรื่องราวสุดประทับใจ ที่ผสานทั้งฟังก์ชันการใช้งานและจินตนาการไว้อย่างลงตัว