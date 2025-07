OCC Group เข้าร่วมมหกรรม "สหกรุ๊ป แฟร์ & เฟส ครั้งที่ 29" งานช็อปสุดยิ่งใหญ่

ธีรดา อำพันวงษ์ กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โอซีซี จำกัด (มหาชน) เปิดบูธแสดงสินค้าในเครือโอซีซี นำเสนอสินค้าคุณภาพกว่า 10 แบรนด์ มากกว่า 1,000 รายการ ที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคทุกกลุ่ม ในงานมหกรรม "สหกรุ๊ป แฟร์ & เฟส ครั้งที่ 29" ที่จัดขึ้นเพื่อต้อนรับลูกค้า และพันธมิตรทางธุรกิจทั้งในประเทศ และต่างประเทศ โดยภายในงานยังประกอบไปด้วยสินค้าอุปโภค และบริโภคอื่นๆ อีกมากมายจากบริษัทในเครือสหพัฒนพิบูลกว่า 100 บริษัท พร้อมจัดเต็มความสนุกสนานจากเกมส์ชิงรางวัล ของขวัญของแจก และคอนเสริ์ตจากศิลปินชื่อดัง ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Big Shop Big Show” สนุกใหญ่ ใหม่กว่าเดิม เมื่อวันที่ 26 - 29 มิถุนายน 2568 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์นิทรรศการ และการประชุมไบเทค ฮอลล์ 98-100

ซึ่งในปีนี้ โอซีซี กรุ๊ป มาในคอนเซ็ป OCC Inspiration Factory พื้นที่สร้างสรรค์ที่ถ่ายทอดเรื่องราว และส่งต่อแรงบันดาลใจผ่านสินค้าไปยังผู้บริโภค โดยสินค้าภายในบูธโอซีซีพร้อมเสิร์ฟทุกความต้องการของทุก Gen ทั้งสินค้าในกลุ่ม Cosmetic กลุ่ม Fashion and lifestyle กลุ่มผลิตภัณฑ์ Hair care และกลุ่ม Service อาทิแบรนด์ COVERMARK, KMA, PAUL & JOE, SUNGRACE, GUY LAROCHE LINGERIE & SWIMWEAR, GUNZE, G&G, SMILEYHOUND INNERWEAR, DEMI HAIR CARE SCIENCE, BSC HAIR CARE, WELLA PROFESSIONAL, B-ex Thailand, PAON SEVEN-EIGHT, IRIS OHYAMA, VETRESKA ,Black Amber, Easy Cut และ At first Café เป็นต้น

บูธแสดงสินค้า OCC นำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพที่หลากหลาย ที่รังสรรค์ขึ้นด้วยนวัตกรรมสุดล้ำ เพื่อมอบความสะดวกสบาย และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สอดคล้องกับทุกไลฟ์สไตล์ อาทิ KMA แบรนด์เครื่องสำอางชั้นนำ เปิดตัวผลิตภัณฑ์กันแดดนวัตกรรมใหม่ KMA Sun Skin High Protection Milk SPF50+ PA++++ ที่พัฒนาด้วยเทคโนโลยี Ultra Sun Guard Technology™ มอบการปกป้องผิวจากรังสี UVA/UVB และมลภาวะในชีวิตประจำวันอย่างครอบคลุม ผสานการบำรุงและการป้องกันไว้ในหนึ่งเดียว พร้อมสูตร Reef-Friendly ที่ไม่ทำลายปะการังและปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมทางทะเล ในด้านการบำรุง ผลิตภัณฑ์อุดมด้วย 3X Ceramide Complex เสริมเกราะความชุ่มชื้นให้ผิวแข็งแรง, Encapsulated Peptide ช่วยให้ผิวเรียบเนียนกระจ่างใส และ Niacinamide ที่ช่วยลดเลือนความหมองคล้ำ เติมเต็มความชุ่มชื้น ในด้านการป้องกันแสงแดด 4 UV Filters ที่มีประสิทธิภาพสูง กันน้ำกันเหงื่อได้นานถึง 80 นาที เหมาะสำหรับกิจกรรมกลางแจ้ง หรือการเล่นกีฬา โดยไม่ทำให้เมคอัพหลุดง่าย พร้อมให้ผิวสัมผัสที่บางเบาสบาย ผลิตภัณฑ์ผ่านการทดสอบทั้ง In Vivo, In Vitro และ Dermatologist Test ยืนยันความอ่อนโยนต่อผิว ปราศจากสารที่อาจก่อให้เกิดการระคายเคือง เช่น แอลกอฮอล์ น้ำหอม สีสังเคราะห์ และ Mineral

และ KMA ยังเอาใจคนรุ่นใหม่ด้วยผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของสาวเมือง ด้วยผลิตภัณฑ์ KMA Dreamy Glow Cushion SPF50 PA+++ คุชชั่น ที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองทุกความต้องการของสาวๆ ด้วยนวัตกรรมการผลิตและเทคโนโลยีสุดล้ำจากประเทศเกาหลี ที่เข้าใจสภาพอากาศ และเฉดสีผิวสาวไทย เพื่อให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ด้วย 3 ADVANCED TECH ปิดผิวเนียนกริบระดับไมโคร พร้อมสัมผัสเบาสบาย ด้วยเทคโนโลยี Triple Press คุมมันเลิศ เบลอผิวสวยด้วยเทคโนโลยี Multi-FilmLayer ผิวโกลว์สม่ำเสมอ สีไม่ดรอป ด้วยเทคโนโลยี Micro Rolling ตรงกับคอนเซ็ป “คุชชั่นผิวเนียนกริบ สวยเกินฝัน” พร้อมปกป้องผิวจากแสงแดดด้วย SPF50+ PA+++ บำรุงผิวให้ชุ่มชื้นด้วย Collagen และ Niacinamide ช่วยให้ผิวหน้าเรียบเนียน เปล่งประกายสดใส มีให้เลือกถึง 4 โทนสีผิว โทนผิวขาวชมพู กระจ่างใส, โทนผิวขาวเหลือง โกลว์สวยอย่างเป็นธรรมชาติ, โทนผิวสองสี มีชีวิตชีวา สุขภาพดี และโทนผิวแทน ลุคเป็นธรรมชาติ

สำหรับสินค้าในกลุ่มเสื้อผ้า แบรนด์ Guy Laroche Lingerie (กีลาโรช ลองเจอเรย์) เปิดตัวคอลเลคชั่นล่าสุด Desire ชุดชั้นในที่สะท้อนความงดงาม หรูหรา และความอ่อนหวานได้อย่างนุ่มนวล ด้วยผ้าลูกไม้เกรดพรีเมี่ยมจากฝรั่งเศส ผสานการตัดเย็บที่ประณีต และดีไซน์ที่ส่งเสริมให้สรีระของผู้หญิงสวยงามไร้ที่ติ ให้ความรู้สึกสบายเมื่อสวมใส่ หน้าอกกระชับแลดูอวบอิ่ม ด้วยฟองน้ำ Push Up กับ 2 โทนสีคลาสสิก สีฟ้า Shadow blue และ สีเทา Pearl Grey

ในส่วนของผลิตภัณฑ์เส้นผมแบรนด์ b-ex Thailand นำเสนอผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมจากน้ำผึ้งธรรมชาติ Honeycé (ฮันนีเซ่) Creamy Honey Series ประกอบด้วย 3 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ แชมพู ทรีทเม้นต์ และมาร์คบำรุงเส้นผม โดยคัดสรรเฉพาะน้ำผึ้งเกรดพรีเมี่ยม และสารสกัดจากธรรมชาติที่อ่อนโยน และปลอดภัยต่อเส้นผมรวมถึงหนังศีรษะ มีประสิทธิภาพในการบำรุง ปกป้อง และชุบชีวิตให้เส้นผม มีความแข็งแรง เงางาม และสุขภาพดี

นอกจากนี้ บมจ.โอซีซี ยังได้ร่วมจัดสัมมนามอบความรู้ในหัวข้อ “ศิลปะแห่งการสร้างประสบการณ์ลูกค้า สร้างนิยามใหม่แห่งการบริการซาลอน” (Salon Management Seminar) ให้แก่ผู้เข้าร่วมสัมมนา ร้าน Top Salon ต่างๆ เพื่ออัปเดรตเทรนด์ และเทคนิค รวมถึงเครื่องมือทางการตลาดซาลอนในยุคปัจจุบัน โดยมี ปราโมทย์ เดชะบุญศิริพานิช Chief Financial Officer ของ P&G ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก มาร่วมบรรยาย เพื่อให้ความรู้ดังกล่าวฯ ณ ห้องประชุม SILK 4 ชั้น 2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค

"สหกรุ๊ป แฟร์ & เฟส ครั้งที่ 29" ในปีนี้ ตั้งแต่วันแรก จนถึงวันสุดท้าย จัดแน่น ตรงปกต่อเนื่อง 4 วัน ( 26 – 29 มิถุนายน 2568) สมคอนเซ็ปต์สนุกใหญ่ ใหม่กว่าเดิม เสิร์ฟทั้งนวัตกรรมสุดล้ำ ความรู้สดใหม่ ความสุขสนุกสนาน และความอิ่มอร่อย ครบถ้วนทุกมิติ 1 ปีมีครั้งเดียวคุ้มค่าสมการรอคอย พบกันอีกครั้งปีหน้า 2026 เราจะเก็บภาพสวยๆ และเนื้อหาสาระดีๆ มาฝากกันอีกแน่นอน