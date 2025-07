36 ปี “พญ.พักตร์พิไล ทวีสิน” กับสามี “นิด เศรษฐา” รู้จักกันมาตั้งแต่อายุ 5 ขวบ

แทบไม่น่าเชื่อว่า “หมออ้อม-พญ.พักตร์พิไล ทวีสิน” รู้จักและคบกันกับสามี “นิด-เศรษฐา ทวีสิน” อดีตนายกรัฐมนตรี และประธานอำนวยการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) มาตั้งแต่ตอนเรียนอนุบาล จนปัจจุบันนี้แต่งงานและเป็นคู่ชีวิตกันมานานถึง 36 ปี และมีลูกมีหลานให้อุ้มกันแล้วตอนนี้ ล่าสุด หมออ้อมได้โพสต์แสดงถึงความรู้สึกที่มีต่อคุณนิดว่า.....

....วันเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็ว จากเพื่อนอนุบาลวัย 5 ขวบ มาใช้ชีวิตสร้างครอบครัวร่วมกัน 36 ปี มากกว่าครึ่งชีวิต ขอบคุณสำหรับความสุขในทุกๆ วัน ขอบคุณที่ดูแลกันและกัน และขอบคุณสำหรับทุกๆอย่างค่ะ I’m everything I am because you love me. Happy 36th Anniversary, going to 37th, 38th, 39th and many more.

สำหรับประวัติของ “พญ.พักตร์พิไล ทวีสิน ที่นามสกุลเดิมคือ ปลัดรักษา เกิดเมื่อวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2505 ที่กรุงเทพมหานคร เป็นบุตรสาวของ “พลตํารวจโท ผ่อน ปลัดรักษา” อดีตผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 3 กับ “อุดมศรี ปลัดรักษา” นามสกุลเดิมคือ รามอินทรา มีพี่น้องอีก 4 คน หมออ้อมเป็นหลานตาของ “พลตํารวจโท พระรามอินทรา” หรือ ดวง จุลัยยานนท์ อดีตอธิบดีกรมตำรวจ คนที่ 6 และอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยคนที่ 11 อีกทั้ง “คุณหญิงปานใจ รามอินทรา” ยายของหมออ้อมยังเป็นป้าของ “คุณหญิงวิมล ศิริไพบูลย์” อีกด้วย โดยหมออ้อมเรียนจบแพทยศาสตรบัณฑิต จากคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เคยทำงานที่ราชเทวีคลินิก ปัจจุบันเป็นแพทย์ประจำศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวทัลไลฟ์ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ และยังเป็นผู้ก่อตั้ง เอส เมดิคัล สปา นอกจากนี้ ยังเคยเป็นกรรมการสมาคมเวชสําอางและศัลยศาสตร์ผิวพรรณแห่งประเทศไทยด้วย

ด้าน “เศรษฐา ทวีสิน” เกิดเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2505 โดยเติบโตในครอบครัวที่มีฐานะร่ำรวย เขาเป็นบุตรเพียงคนเดียวของ “ร้อยเอกอำนวย ทวีสิน” และ “ชดช้อย ทวีสิน” นามสกุลเดิม คือ จูตระกูล โดยบิดาของเขาเสียชีวิตตั้งแต่เขาอายุ 3 ขวบ เรียนจบปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแมสซาชูเซตส์ และปริญญาโท สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาแคลร์มอนต์ ประเทศสหรัฐอเมริกา คุณนิดเป็นนักธุรกิจและนักการเมืองชาวไทย เคยเป็นนายกรัฐมนตรีไทยคนที่ 30 อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เขาร่วมก่อตั้ง บมจ.แสนสิริ ใน พ.ศ. 2531 ซึ่งต่อมากลายเป็นธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของประเทศไทย และทำให้เขาเป็นนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่ทรงอิทธิพล ในฐานะประธานอำนวยการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทดังกล่าว

