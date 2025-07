เซเลบหนุ่มไทยเฉิดฉายในปารีส อวดความหล่อบนเวทีแฟชั่นโลก

จบกันไปแล้วสำหรับ ปารีส แฟชั่น วีก เมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา กับงานแฟชั่นโชว์ MENSWEAR READY-TO-WEAR SPRING/SUMMER 2026 ที่บรรดาแบรนด์ดังทั้งหลาย ขนเอาคอลเลกชันใหม่มาอวดกันในใจกลางกรุงปารีสแบบไม่มีใครยอมใคร ซึ่งก็เป็นธรรมเนียมที่ในทุกโชว์เหล่าผู้คนในแวดวงแฟชั่นทั่วโลก จะถูกรับเชิญไปชมอย่างใกล้ชิดติดรันเวย์ และบรรดาเซเลบไทยก็ไม่น้อยหน้า ได้รับการชู้สจากแบรนด์ต่างๆ ให้ไปร่วมงานสำคัญนี้เสมอๆ ในปารีส แฟชั่น วีก ครั้งนี้ก็เช่นกัน มีหนุ่มๆ ไทยมากกว่า 10 ชีวิต ที่บินตรงไปร่วมงานแฟชั่นระดับโลกนี้

ในบรรดาหนุ่มๆ เซเลบคนดังของบ้านเรา ที่ได้รับเชิญจากแบรนด์ชื่อก้องโลก ไปอัปเดตเทรนด์แฟชั่นที่กลางกรุงปารีสในปีนี้นั้น มีบรรดาหน้าใหม่หลายคน ที่ได้โอกาสไปสร้างความประทับใจให้กับวงการแฟชั่นระดับโลก นำทัพโดยนักแสดงซีรีส์วาย และสมาชิกแวดวง T-POP ที่เรียกได้ว่าเป็น 2 ซอฟต์พาวเวอร์ของไทยที่กำลังมาแรงในระดับนานาชาติ มีแฟนคลับมากมายมารอคอยให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ซึ่งจะมีใครกันบ้างลองไปดูกัน?

เปิดประเดิมอย่างยิ่งใหญ่ด้วยแบรนด์ระดับตำนาน อย่าง “หลุยส์ วิตตอง” กับ โชว์ Men’s Spring Summer 2026 ที่ถือเป็นโชว์เริ่มเปิดฉากของแฟชั่นวีกครานี้ ก็มีหนุ่มไทยตัวท็อป อย่าง “แบมแบม-กันต์พิมุกต์ ภูวกุล” ที่มีตำแหน่ง House Ambassador ของแบรนด์ ไปนั่งชมยังฟรอนต์โรว์ด้วย แม้จะติดขัดเรื่องการเดินทางทำให้ไปถึงสถานที่จัดงานเลท แต่ซีนเดินเข้างานสุดเท่ก็ดึงดูดได้ทุกสายตา แถมด้วยสไตล์การแต่งตัวที่เรียบแต่หรู น้อยแต่มาก ก็โดนใจจนได้รับการกล่าวขานในแมกกาซีนหัวใหญ่ทั่วโลก ให้ติดอันดับ Best Look / Best Style แบบพร้อมเพรียงแทบทุกสื่อกันเลยทีเดียว

งานนี้แบมแบมไม่ได้มาคนเดียว แต่ควงน้อง ‘โฟร์ท-ณัฐวรรธน์ จิโรชน์ธิกุล” นักแสดงสังกัด GMM TV ที่ได้เดินทางไปร่วมงานปารีส แฟชั่น วีก เป็นครั้งแรก แต่ก็ทำได้อย่างน่าประทับใจ ด้วยสไตล์เสื้อผ้าที่เรียบเข้าชุด แต่โดดเด่นด้วยลุคแต่งหน้าแบบโกลว์ๆ กับทรงผมสกินเฮดสีทอง ที่เข้ากับชุดได้แบบลงตัว บวกกับการได้นั่งตำแหน่งฟรอนต์โรว์ และมีแฟนคลับกลุ่มใหญ่ไปร่วมต้อนรับ ก็ทำเอาสื่อต่างประเทศให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก

ถัดมาที่หนุ่มนักแสดงซีรีส์วายอีกสังกัดหนึ่ง ที่คราวนี้ได้ไปเฉิดฉายแบบเป็นคู่ สำหรับ ‘โทมัส ธีร์ทัศน์ กับ ก้อง ก้องภพ’ ที่เปิดประเดิม ปารีส แฟชั่น วีก ได้อย่างร้อนแรง เพราะบินไปครั้งนี้ได้เข้าร่วมงานถึง 2 แบรนด์ 2 สไตล์ แต่ก็แต่งออกมาได้อย่างลงตัวทั้ง 2 ลุค ทั้งแบบหล่อเท่ของแบรนด์ Yohji Yamamoto และสไตล์ที่สนุกอ่อนวัยกว่าของแบรนด์ 3.Paradis

ส่วนตัวแทนจากฝั่ง T-POP ก็ได้ 3 สมาชิกของวง BUS because of you i shine บินไปปารีสกับเขาด้วย โดยน้องชายคนเล็กของวง แต่หุ่นนายแบบ อย่าง “ภีม-วสุพล พรพนานุรักษ์” ได้ไปชมโชว์ของแบรนด์ Juun.J ส่วนหนุ่ม ‘ไทย–ชญานนท์ ภาคฐิน และ เน็กซ์-ณัฐกิตติ์ แช่มดารา’ สมาชิกของวงอีก 2 คน ได้ไปร่วมชมแฟชั่นโชว์ของแบรนด์ KENZO



นอกจากบรรดาหนุ่มน้อยหน้าใหม่เหล่านี้แล้ว ก็ยังเป็นการกลับมาเยือนกรุงปารีสอีกครั้งของ 3 นักแสดงวาย อย่าง ไบเบิ้ล-วิชญ์ภาส สุเมตติกุล, มีน-นิชคุณ ขจรบรรักษ์ และ อัพ-ภูมิพัฒน์ เอี่ยมสำอาง’ ที่ได้รับเชิญจากแบรนด์ AMIRI ให้เข้าร่วมชมโชว์คอลเลกชัน Spring Summer 2026

ปิดท้ายกันด้วยเจ้าประจำของงานแฟชั่นวีก อย่าง 2 หนุ่ม ‘มาย-ภาคภูมิ ร่มไทรทอง และ อาโป-ณัฐวิญญ์ วัฒนกิติพัฒน์’ ที่มีตำแหน่งเป็น House Ambassador ของ Dior ก็ยังคงไปสร้างความเฉิดฉายบนพรมแดงของ Dior ได้อย่างโดดเด่น และด้านหนุ่ม ‘ไบร์ท-วชิรวิชญ์ ชีวอารี’ ที่มีโอกาสร่วมงานระดับโลกกับแบรนด์ดังมากมาย มาปารีสคราวนี้ก็ได้รับเชิญให้ไปร่วมชมโชว์ของแบรนด์ Ami Paris ซึ่งครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่ 2 แล้ว