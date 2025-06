ควอตโตร ดีไซน์ ร่วมเนรมิตห้องตัวอย่างในสไตล์ Dutch โครงการ ดิ อิสสระ สาทร

ผู้บริหารหนุ่มจากชาญอิสสระ “ปลาทู-ดิฐวัฒน์ อิสสระ” และผู้บริหารสาวสวยจาก ควอตโตร ดีไซน์ “เหมี่ยว-พราวพรรณ เลาหพงศ์ชนะ” ผนึกแนวคิดงานดีไซน์ห้องตัวอย่างของ โครงการ ดิ อิสสระ สาทร ย่านสาทร-ถนนจันทน์ ดึง ควอตโตร ดีไซน์ ร่วมเนรมิตห้องตัวอย่างในสไตล์ Dutch กับคอนเซ็ปต์ “Furnished to Perfection” ชมผลงานในงาน Furnished to Perfection 28-29 มิ.ย. 68 ณ โครงการ ดิ อิสสระ สาทร





ดรงค์ หุตะจูฑะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ (TITLE) มอบทุนสร้างอาคารเรียน 4 ล้านบาท ให้กับ ร.ร. บ้านสาคู จ.ภูเก็ต พร้อมปรับปรุงสนามบาสเกตบอลโดยปูหญ้าเทียม เพื่อปรับเปลี่ยนให้เป็นสนามฟุตซอลที่ทันสมัย, ปรับปรุงท่อระบายน้ำ และเสาธงชาติใหม่ โดยมี ตฤณ ปัญญาไวย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสาคู และพิญญาพัชญ์ อิ่มวิเศษ ผอ.ร.ร. บ้านสาคู เป็นผู้รับมอบ



ณกุล ทิณพงษ์ Head of Office Commercialization บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา ต้อนรับ Mr. Yasutaka Ikeda กก.ผจก.บจก.โอเชี่ยน เน็ตเวิร์ค เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) หรือ ONE ได้ย้ายเข้าใช้พื้นที่ชั้น 27 ของ Central Park Offices เป็นสำนักงานใหญ่แห่งใหม่ในไทย โดยมี ปริม เสงี่ยมดำรงกุล Head of Office Leasing และธัญยธรณ์ วีระกุลทรัพย์ Head of Office & Retail Facility Management บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา พร้อมผู้แทนจากโอเชี่ยน เน็ตเวิร์ค เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) และบจก.ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) ร่วมงาน