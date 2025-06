วัตสัน เปิดตัว Refill Station แห่งแรกในไทย

วัตสัน เปิดตัว Refill Station สำหรับผลิตภัณฑ์ Naturals by Watsons แห่งแรกที่ได้รับอนุญาตจาก อย. อย่างเป็นทางการของประเทศไทย ที่ร้านวัตสัน สาขาเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางกะปิ ตอกย้ำจุดยืนในการส่งเสริมสินค้าทางเลือกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม และสร้างประสบการณ์การชอปปิงแบบยั่งยืนแก่ผู้บริโภค โดยพร้อมเปิดให้บริการเต็มรูปแบบในเดือนมิถุนายน 2568

ทั้งนี้ Refill Station ถือเป็นก้าวสำคัญของวัตสัน ในการสนับสนุนพฤติกรรมการใช้ซ้ำ (Refillable Lifestyle) เพื่อลดการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว (Single-use plastic) โดยผลิตภัณฑ์ทุกชนิดของ Naturals by Watsons ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานสากล มาพร้อมบรรจุภัณฑ์ที่สามารถเติมซ้ำได้ ซึ่งช่วยลดปริมาณขยะพลาสติกได้อย่างมีนัยสำคัญ และตอบสนองไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคที่ต้องการดูแลตัวเองควบคู่กับการดูแลโลก สอดคล้องกับแนวคิด 3P (People, Planet, Product) ที่วัตสันยึดถือในการดำเนินธุรกิจ เพื่อสร้างสมดุลระหว่างสุขภาพ ความงาม และสิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวคิด “Health is Beauty, Beauty is Health”

อิศราวดี มีป้อม Customer Controller วัตสัน ประเทศไทย กล่าวว่า “แบรนด์ Naturals by Watsons นั้นถูกพัฒนาขึ้นสำหรับการดูแลเส้นผมและผิวกายอย่างครอบคลุม ไม่ว่าจะเป็นแชมพู ครีมนวด สบู่อาบน้ำ โลชั่น และแฮนด์ครีม โดยออกแบบมาด้วยความใส่ใจเรื่องความยั่งยืน (Sustainability) ตามชื่อที่สื่อได้ถึงความเป็นธรรมชาติ

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ Naturals by Watsons คือการใช้ส่วนผสมหลักที่มาจากธรรมชาติมากกว่า 95% โดยหลีกเลี่ยงการใส่ส่วนผสมที่มีแนวโน้มก่อให้เกิดอาการระคายเคือง ทำให้เหมาะสำหรับผู้ที่มีผิวแพ้ง่าย นอกจากนี้ยังใช้ขวดบรรจุภัณฑ์ที่ผลิตจาก Ocean Bound Plastic (OBP) 100% ซึ่งเป็นพลาสติกที่ถูกเก็บตามชายฝั่งทะเล ก่อนที่พลาสติกเหล่านี้จะลงสู่ทะเล ช่วยลดปัญหาขยะพลาสติกในมหาสมุทรและผลกระทบต่อระบบนิเวศทางทะเล

การเปิดตัว Refill Station ในครั้งนี้ สะท้อนความมุ่งมั่นของวัตสันในการเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงที่ดี และเป็นก้าวสำคัญในการผลักดันให้ผู้บริโภคหันมาใส่ใจสิ่งแวดล้อม เป็นการส่งเสริมหลักการ 3R คือ Reduce (ลดการใช้) Reuse (ใช้ซ้ำ) และ Recycle (รีไซเคิล) โดยเฉพาะการใช้ซ้ำที่ช่วยลดการผลิตบรรจุภัณฑ์ใหม่อย่างมีนัยสำคัญ ในฐานะผู้นำร้านเพื่อสุขภาพและความงามในดวงใจผู้บริโภค เราภูมิใจที่เป็นเจ้าแรกในตลาด Health and beauty ที่ริเริ่มโครงการ Refill Station อย่างจริงจังในประเทศไทย และมีแผนที่จะขยายบริการนี้ไปยังสาขาอื่น ๆ อย่างต่อเนื่องในอนาคต เพราะวัตสันเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงเล็ก ๆ ในชีวิตประจำวันสามารถสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อโลกได้อย่างยิ่งใหญ่”

โดยลูกค้าที่สนใจสามารถนำขวดของผลิตภัณฑ์ Naturals by Watsons ที่ล้างสะอาดแล้วมาเติมผลิตภัณฑ์ได้ในราคาเพียง 55 บาทต่อขวด 490 มิลลิลิตร หรือหากไม่มีขวดเปล่า สามารถซื้อขวดเปล่าใหม่ได้ในราคาเพียง 20 บาทต่อขวด พร้อมทั้งมีการอำนวยความสะดวกติดฉลากและระบุรายละเอียดวันที่ผลิตและวันหมดอายุเพื่อความปลอดภัย ตามมาตรฐานที่หน่วยงาน อย.กำหนด