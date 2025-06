PERSES ถ่ายทอดลุคสตรีทผสานความลักชัวรี

ปาล์ม แองเจิลส์ (Palm Angels) ไฮสตรีทแบรนด์ขวัญใจสายสตรีทและแฟชั่นนิสต้าทั่วโลก ประกาศเปิดตัวแคมเปญใหม่ล่าสุด “Bear In Mind: The New Iconic Is Back” การกลับมาของแคปซูลคอลเลกชั่นสุดไอคอนิก พร้อมนำเสนอภาพลักษณ์ใหม่ของหมีพังก์ในเวอร์ชันสุดเท่ ที่ครั้งนี้ได้ศิลปินบอยกรุ๊ปแห่งยุค PERSES มาร่วมถ่ายทอดสไตล์อันโดดเด่นของคอลเลกชั่นนี้ได้อย่างน่าจดจำ

โดยครั้งนี้ ปาล์ม แองเจิลส์ (Palm Angels) ได้หยิบยกไอคอนิกประจำแบรนด์อย่าง ‘Bear’ กลับมาอีกครั้ง พร้อมดีไซน์ที่นำหัวหมีเย็บเข้ากับลำตัวด้วยลวดเย็บเหล็ก ที่สะท้อนจิตวิญญาณแห่งความขบถในแบบพังก์ ผสมผสานกับความน่ารักได้อย่างลงตัว และยังคงโดดเด่นด้วยการเล่นคำ ‘Bear In Mind’ ที่สื่อความหมายลึกซึ้งและจดจำง่าย พร้อมโลโก้ ‘Palm Angels’ ที่จัดวางอย่างมีสไตล์ โดยถูกถ่ายทอดผ่านเฉดสีใหม่อย่างสีแดง ซึ่งมีภาพหมีพิมพ์ลายแบบมันเงา และมีลูกเล่นบริเวณข้อต่อหัวของหมีในรูปแบบงานปักที่สวยงามพร้อมประดับด้วยหมุดจริง ขณะที่ข้อความและโลโก้ถูกพิมพ์แบบนูนเพื่อเพิ่มมิติความโดดเด่น

ด้านศิลปินบอยกรุ๊ปแห่งยุค PERSES ยังได้เผยถึงสไตล์การแต่งตัวและเคล็ดลับการมิกซ์แอนด์แมทช์ว่า “พวกเราชอบสไตล์ที่มีความเป็นตัวเอง ชัดเจนแต่ก็ยังเปิดกว้างสำหรับการลองอะไรใหม่ๆ ซึ่ง ปาล์ม แองเจิลส์ (Palm Angels) เป็นแบรนด์ที่ตอบโจทย์ตรงนี้ได้ดีมาก เพราะมีทั้งความเท่ และดีเทลที่ไม่เหมือนใคร คอลเลกชั่น Bear In Mind นี้ถือว่าเข้ากับสไตล์ของพวกเรามากๆ เพราะมีลูกเล่นทั้งความน่ารักและความพังก์ผสมกันอยู่ในไอเทมเดียว ผ่านดีไซน์หมีที่ใช้ลวดเย็บเหล็กดูแสบๆ ซ่าๆ แต่ก็ยังดูแฟชั่น มันเหมือนกับคาแรกเตอร์ของพวกเราที่มีหลายมุม ส่วนเวลาที่จะแต่งลุคด้วยไอเทมจากคอลเลกชั่นนี้ เราชอบจับคู่เสื้อยืด Bear In Mind กับกางเกงทรงหลวมๆ หรือกางเกงหนัง แล้วเติมเครื่องประดับนิดหน่อย ก็จะได้ลุคที่ดูมีพลัง แบบไม่ต้องพยายามมาก และยังมีความโดดเด่นในแบบของตัวเอง”

การกลับมาของ “Bear In Mind: The New Iconic Is Back” ในครั้งนี้เป็นเหมือนการปลุกสัญลักษณ์ประจำแบรนด์ให้มีชีวิตใหม่ โดยถ่ายทอดผ่านมุมมองของคนรุ่นใหม่อย่าง PERSES ที่จะทำให้คอลเลกชั่นนี้เป็นที่จดจำอีกครั้ง

พบกับแคปซูลคอลเลกชั่น “Bear In Mind: The New Iconic Is Back” ได้แล้ววันนี้ที่ ปาล์ม แองเจิลส์ (Palm Angels) ป๊อบอัพสโตร์ ศูนย์การค้าสยาม พารากอน ชั้น 1 หรือ Line:@palmangelsbkk, Instagram:@ppgroupthailand, Facebook: ppgroupthailand