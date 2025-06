โมเมนต์สีสันแห่งปีปลดปล่อยตัวตนให้เต็มกราฟ

สามย่านมิตรทาวน์ และสีลมเอจ ชวนปลดปล่อยตัวตนที่เต็มไปด้วยสีสัน สนุกกับแคมเปญ “Let’s Color Your Life” ทุกเฉดสีของความภาคภูมิใจ ฉลองเทศกาล Pride Month 2025 ตลอดเดือนมิถุนายนนี้

โดย สามย่านมิตรทาวน์ นำเสนองาน Pride Month ในแบบ Out of the Box มอบแรงบันดาลใจและการเรียนรู้ผ่านแลนด์มาร์กแห่งใหม่ ที่มีความสูงกว่า 5 เมตร ซึ่งได้แรงบันดาลใจจากสีสันทั้ง 12 ของธงสัญลักษณ์ "Pride Flag" โดยแต่ละเส้นสีคือสัญลักษณ์ของตัวตนที่แตกต่าง สอดแทรกความรู้ที่มาคู่ความสนุก และชาเลนจ์ก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเอง

พร้อมเชื่อมต่อความภูมิใจผ่านงานอาร์ต Pride Crosswalk 2025 “ทางม้าลายสีรุ้ง” ซิกเนเจอร์ที่อยู่คู่งานไพร์ดสามย่านมิตรทาวน์มากว่า 5 ปี โดยเปิดพื้นนี้ให้เรียนรู้ โดย คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ได้ร่วมเวิร์กช็อปและลงมือทาสีทางม้าลายกัน เพื่อสร้างแรงบันดาลใจผ่านงานศิลปะ ส่งต่อความรู้สึกที่ดี และเชื่อมต่อความหลากหลายในสังคมไปด้วยกัน

นำทัพเสิร์ฟความสนุกโดยตัวแม่แห่งสีสัน LGBTQ+ รุ่นใหม่ อย่าง ‘แก๊งหิ้วหวี’ มาแบบฟูลทีม! นำโดย มิกซ์ เฉลิมศรี, เอแคลร์ จือปาก, นัท นิสามณี, ตูน Alie Blackcobra และ เอิ้ก ชาลิสา กลุ่มอินฟลูเอนเซอร์สุดฮอต ที่ประสบความสำเร็จจากความสามารถและตัวตนสุดจึ้ง

ส่วนหัวมุมถนนสีลม “สีลมเอจ” แท็กทีม 4 ร้าน Rooftop ดัง Throwback, Hyde & Seek, Atmos On Top Silom และ BEEF.BKK ยกฟลอร์ชั้น 9 ฉลองตลอดเดือนมิถุนายน และพิเศษทุกค่ำคืน

วันศุกร์-เสาร์ตลอดเดือนนี้ พบกับกิจกรรมส่งต่อพลังบวกความภาคภูมิใจในตัวเอง “Painting Pride” เติมวิ้งฟรี! Painting Glitter ตั้งแต่เวลา 20.00-23.00 น.