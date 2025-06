MEGA MUST – EAT อร่อยสุดคุ้มเอาใจสายชิมจาก 12 ร้านดัง

ศูนย์การค้าเมกาบางนา แหล่งช้อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดแห่งกรุงเทพฯ ฝั่งตะวันออก พร้อมเติมเต็มประสบการณ์การใช้ชีวิตให้ทุกๆ วันมีความสุขมากยิ่งขึ้น ด้วยแนวคิด YOUR EVERYDAY MEETING PLACE ชวนคุณสัมผัสประสบการณ์ความสุขในทุกวันสำหรับนักช้อปสายชิมกับแคมเปญสุดพิเศษ “MEGA MUST – EAT” อร่อยเพลินไปกับขนมหรือเครื่องดื่มเมนูซิกเนเจอร์จาก 12 ร้านดังร้านโปรดที่คุณต้องลอง ได้แก่ CHUBBY DOUGH, IKEA, KYO ROLL EN CAFÉ, MATCHA AND MORE, MILCH, MOLTO, MOS BURGER, THANK YOU CUP, TP TEA, YENLY YOURS, YOGURTLAND และ หยกสด โดยสมาชิกเมกา สไมล์ รีวอร์ดส เพียงใช้คะแนนตามที่กำหนด แลกรับฟรี! ตั้งแต่วันนี้ – 31 กรกฎาคม 2568 ที่ศูนย์การค้าเมกาบางนาเท่านั้น

เติมความสุขด้วยเมนูไฮไลต์แสนอร่อยจากร้านดังทั้ง 12 ร้าน ได้แก่

CHUBBY DOUGH ร้านโดนัทสไตล์อเมริกัน ชวนลอง CHUBBY SHAKE มิลก์เชคสูตรเข้มข้นหอมอร่อย มาพร้อมกันกับโดนัทเนื้อแน่นสไตล์โฮมเมดสองชิ้นวางด้านบนแก้ว สำหรับสมาชิกฯ ใช้ 40 คะแนน แลกรับฟรี! CHUBBY SHAKE มูลค่า 129 บาท

IKEA พร้อมเสิร์ฟ มีทบอลสไตล์สวีเดน เมนูซิกเนเจอร์สุดคลาสสิกของอิเกีย อิ่มอร่อยพอดีคำ สำหรับสมาชิกฯ ใช้ 40 คะแนน แลกรับฟรี! มีทบอลสไตล์สวีเดน มูลค่า 129 บาท

KYO ROLL EN CAFÉ ร้านขนมหวานสไตล์ญี่ปุ่นสุดพรีเมียมจากเกียวโต นำเสนอ MATCHA SOFT-CREAM CONE ซอฟต์ครีมมัทฉะแท้ รสหอมเข้มข้นในโคนกรุบกรอบ สำหรับสมาชิกฯ ใช้ 45 คะแนน แลกรับฟรี! MATCHA SOFT-CREAM CONE มูลค่า 150 บาท

MATCHA AND MORE คาเฟ่สายเขียวที่เอาใจคนรักมัทฉะโดยเฉพาะ ชวนลอง MATCHA LATTE หรือ MATCHA CLEAR รสชาติชาเขียวแท้จากญี่ปุ่น ดื่มแล้วสดชื่นได้สุขภาพ สำหรับสมาชิกฯ ใช้ 45 คะแนน แลกรับฟรี! MATCHA CLEAR หรือ MATCHA LATTE มูลค่า 150 บาท

MILCH ร้านขนมหวานชื่อดังจากญี่ปุ่น ขึ้นชื่อเรื่องชีสเค้กอบสดใหม่ แนะนำเมนูสุดพิเศษ หอมชีสเต็มคำ สำหรับสมาชิกฯ ใช้ 25 คะแนน แลกรับฟรี! ชีสคัพรสออริจินอล มูลค่า 75 บาท หรือ ซุเฟลแบบชั้น มูลค่า 80 บาท

MOLTO ร้านไอศกรีมเจลาโต้อาร์ทิซาน ที่ผสมผสานรสชาติและวัตถุดิบชั้นเลิศจากอิตาลี ไอศกรีมเนื้อเนียนแน่น หวานละมุนทุกคำ สำหรับสมาชิกฯ ใช้ 30 คะแนน แลกรับฟรี! ไอศกรีม SIZE 4 OZ. มูลค่า 105 บาท

MOS BURGER ร้านเบอร์เกอร์สไตล์ญี่ปุ่นชื่อดัง ที่เน้นรสชาติซอสเฉพาะตัว เสิร์ฟ มอส เบอร์เกอร์ เนื้อแน่นผสานความหอมของซอสสูตรพิเศษ สำหรับสมาชิกฯ ใช้ 35 คะแนน แลกรับฟรี! มอส เบอร์เกอร์ มูลค่า 119 บาท

THANK YOU CUP ร้านโยเกิร์ตซอฟต์เสิร์ฟสุดเฮลท์ตี้ในบรรยากาศอบอุ่น แนะนำเมนู THANKFUL FOR KINDNESS โยเกิร์ตโฮมเมดเนื้อเนียน เสิร์ฟพร้อมผลไม้สดและท็อปปิ้งกรุบกรอบ สำหรับสมาชิกฯ ใช้ 55 คะแนน แลกรับฟรี! THANKFUL FOR KINDNESS มูลค่า 179 บาท

TP TEA แบรนด์ชานมชื่อดังจากไต้หวัน ที่คิดค้นสูตรชาสุดเข้มข้น ชานมไข่มุกหอมมัน รสชาติกลมกล่อม สำหรับสมาชิกฯ ใช้ 25 คะแนน แลกรับฟรี! POP MILK TEA SIZE M มูลค่า 85 บาท

YENLY YOURS ร้านเครื่องดื่มผลไม้ไทยที่นำเสนอรสชาติแบบทรอปิคอลแท้ๆ แนะนำ น้ำมะม่วงพร้อมเยลลี่ รสหวานละมุน ดื่มแล้วสดชื่นได้สุขภาพ สำหรับสมาชิกฯ ใช้ 40 คะแนน แลกรับฟรี! น้ำมะม่วงปั่นพร้อมเยลลี่และเนื้อมะม่วง มูลค่า 129 บาท

YOGURTLAND ร้านโยเกิร์ตซอฟต์เสิร์ฟสไตล์อเมริกันยอดนิยม ขึ้นชื่อเรื่องรสชาติโฮมเมด สำหรับสมาชิกฯ ใช้ 30 คะแนน แลกรับฟรี! ไอศกรีมโยเกิร์ตรสชาติใดก็ได้ ขนาด 80 กรัม พร้อมท็อปปิ้ง 1 อย่าง มูลค่า 99 บาท

หยกสด ร้านขนมไทยที่เน้นความสดใหม่ทุกวัน แนะนำเมนู ขนมเปียกปูนกะทิ แป้งนุ่มหอมใบเตยน้ำกะทิหวานละมุน หอมมันอย่างลงตัว สำหรับสมาชิกฯ ใช้ 15 คะแนน แลกรับฟรี! ขนมเปียกปูนกะทิ มูลค่า 55 บาท

สัมผัสความฟินอร่อยเต็มคำไปกับเมนูขนม หรือเครื่องดื่มสุดพิเศษ จาก 12 ร้านดังที่คุณห้ามพลาด! กับแคมเปญ “MEGA MUST-EAT” ตั้งแต่วันนี้ – 31 กรกฎาคม 2568 ที่ศูนย์การค้าเมกาบางนา ดูรายละเอียดหรือตรวจสอบเงื่อนไขแคมเปญเพิ่มเติมได้ที่ แอปพลิเคชันเมกาบางนา, เฟซบุ๊ก : FACEBOOK.COM/ MEGABANGNASHOPPINGCENTER และ ไลน์ : @MEGABANGNAOFFICIAL