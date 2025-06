“ครูปาน-สมนึก คลังนอก” ร่วมเติมเสน่ห์บ้าน ด้วยงานศิลป์คอลเลกชันพิเศษ

นิยามใหม่ของความอบอุ่น สู่งาน “ศิลป์” แสนสิริ นำโดย ศรีอำไพ รัตนมยูร ประธานผู้บริหารสายงานการตลาด ส่งประสบการณ์ลักชัวรีผ่านงานศิลปะที่อบอุ่นสะท้อนนิยามของบ้าน ในงาน ‘NARASIRI BANGNA KM.10 x PARNARTS’ เนรมิต “บ้าน” ให้เป็นอาร์ตแกลอรี่ จัดงานพรีเซลล์เปิดโครงการเพื่อให้ชมบ้าน พร้อมดื่มด่ำงานอาร์ตในบรรยากาศความงดงามสไตล์นิวยอร์กของ นาราสิริ บางนา กม.10 โครงการบ้านเดี่ยวระดับลักชัวรีใน Sansiri 10 East ลักชัวรีคอมมูนิตี้ใจกลางย่านบางนา เผยโฉมงานอาร์ตคอลเลกชันพิเศษ “YOU ARE MY HOME” ร่วมกับ ครูปาน-สมนึก คลังนอก ศิลปินไทยชื่อดังระดับโลก ร่วมรังสรรค์ภาพวาดผ่านลายเส้นเอกลักษณ์สุดเอ็กซ์คลูซีฟ พร้อมเปิดตัว Move-in Trunk ในคอลเลกชัน Sansiri Artist-Made กระเป๋าโอนกรรมสิทธิ์สุดพิเศษเพ้นต์มือที่มีเพียงชิ้นเดียวในโลก

นิทรรศการ “YOU ARE MY HOME” จัดแสดงภายในพื้นที่ของคลับเฮาส์ของโครงการนาราสิริ บางนา กม.10 ภายใต้แรงบันดาลใจดีไซน์ New York Renaissance Revival ที่ Elegant และ Timeless ที่มุ่งมั่นคราฟต์โครงการอย่างพิถีพิถัน ละเมียดละไมในทุกๆ รายละเอียด เพราะศิลปะไม่ได้อยู่แค่บนแคนวาสหรือภาพวาด แต่คือประสบการณ์การอยู่อาศัยในทุกๆ วันของชีวิต บ้านไม่ได้มีไว้แค่อยู่อาศัย แต่คือพื้นที่ของหัวใจและเรื่องราวแห่งความผูกพันที่ลึกซึ้งที่สุด



เหล่า art collectors และผู้สนใจสามารถเข้าชมและสนับสนุนผลงานศิลปะคอลเลกชันพิเศษ “YOU ARE MY HOME” กับลายเส้นและคาแรกเตอร์น่ารัก ที่แฝงด้วยความหมายลึกซึ้งและความอบอุ่นของ ‘บ้าน’ ได้ตั้งแต่วันนี้-30 มิ.ย. นี้ โดยรายได้จากการจำหน่ายผลงานบางส่วน จะสมทบทุนแก่มูลนิธิเสริมกล้าเพื่อช่วยเหลือเด็กในโครงการ Zero Dropout ที่ตั้งใจให้เด็กไทยทุกคนเข้าสู่ระบบการศึกษาเพื่อความเท่าเทียมทางสังคม