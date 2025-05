Friend of Guerlain คนแรกเมืองไทย แนะเคล็ดลับผิวสุขภาพดี

“เกอร์แลง” (GUERLAIN) นำโดย วรรษา ตั้งนิมิตโชค จัดงานเปิดตัว “TERRACOTTA LE TEINT GLOW” รองพื้นสูตรลิควิดรุ่นใหม่เวอร์ชัน “GLOW” คอลเลกชัน TERRACOTTA รองพื้นระดับตำนานที่ผสานความงามจากธรรมชาติ กับวิทยาการการแต่งผิวอย่างล้ำลึก เติมเต็มความสมบูรณ์แบบของผิว เผยความเปล่งปลั่ง สดใส สุขภาพดีจากภายในสู่ภายนอก มอบผิวโกลว์เป็นประกายถึงสองเท่า เนื้อลิควิดบางเบา ติดทนนาน ปกปิดเรียบเนียน อุดมด้วยส่วนผสมจากธรรมชาติถึง 95% ผสานกับเม็ดแป้งซึ่งช่วยกระจายแสง

ชมไฮไลต์สุดพิเศษจาก จัสตินา ซิม เมกอัพอาร์ติสต์และบิวตี้เอ็กซ์เพิร์ตระดับโลกที่มาโชว์ประสบการณ์ Master Class Make Up บนเวที พร้อมด้วย มาย-ภาคภูมิ ร่มไทรทอง Friend of Guerlain คนแรกของประเทศไทย ที่ได้ร่วมแชร์ความประทับใจในการใช้สุดยอดเซรั่มที่ทำเอาสาวๆ เคลิ้มจนใจละลาย พร้อมเผยเคล็ดลับผิว Glow in Glow เตรียมผิวให้สวยโกลว์ก่อนออกงานสำคัญของมายคือการใช้เซรั่ม Abeille Royale Youth Watery Serum และ Abeille Royale Double Clarify & Repair Essence and Cream เป็นประจำทั้งเช้าและก่อนนอน เพื่อให้ผิวดูเรียบเนียน เปล่งประกาย เมื่อถึงวันที่ต้องออกงานแค่ลงรองพื้นเทอร์ราค็อตตา เลอ แต็งต์ โกลว์

ภายในงานมีศิลปินนักแสดง เซเลบริตี และอินฟลูเอนเซอร์หนุ่มสาวผิวสวยร่วมงานมากมาย อาทิ ชุติมา ทีปะนาถ, ชมพูนุท โรจน์ศิริรัตน์, อธิชนัน ศรีเสวก, เฌอปัฐน์ กิตติพรวริษฐ์, พิมพ์ทอง วชิราคม และกันยวีร์ กิตติพรภาณุวงศ์ ณ Beacon 3 ชั้น 1 เซ็นทรัลเวิลด์