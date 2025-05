“พอล สิริสันต์” คัมแบ็กวงการ นั่งแท่น CEO Cloud 11

“พอล สิริสันต์” คัมแบ็กวงการ นั่งแท่นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO Cloud 11) จากบิ๊กวงการเพลงสู่ว่าที่หัวเรือใหญ่วงการครีเอเตอร์! หลัง MQDC ประกาศแต่งตั้งพอลเสริมทัพ Cloud 11 ฮับครีเอเตอร์สุดครีเอทีฟใจกลางกรุง พร้อมปั้นอาณาจักร Creative Ecosystem จัดเต็มทั้งสตูดิโอ-โรงละคร-ห้องตัดต่อ พอลลั่น “ที่นี่ไม่ใช่แค่ตึก แต่คือจุดเริ่มต้นของคอนเทนต์ระดับโลก”





****

เตรียมพบกับ “Canvas of Pride” การฉลอง Pride Month ที่ The PARQ พบกับไอคอนแห่งความเท่าเทียม “ซิลวี่ ภาวิดา-มิ้น มิณฑิตา-อ๊อฟ ปองศักดิ์” 5 มิ.ย. 68 เวลา 18.00 น. มินิคอนเสิร์ตทุกวันพฤหัสฯ ตลอดเดือนมิถุนายน จาก Serious Bacon, AmadiVa & Friends และ คริสติน่า อากีล่าร์ รวมถึงกิจกรรม Pride Art Wall แต่งแต้มและแสดงตัวตนผ่านสีสัน มุมถ่ายภาพชิคๆ และกิจกรรมอื่นๆ มากมาย ที่ เดอะ ปาร์ค ไลฟ์ (MRT ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ทางออก 2)



****

พัชราภรณ์ วรยิ่งยง ผช.กก.ผจญ.ฝ่ายการตลาด บจก.เพาเวอร์บาย ผนึกพันธมิตร ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตราย จุฬาฯ โดย กรรณิการ์ ความสวัสดิ์ นักวิจัย และ บจก.อีสเทิร์น ซีบอร์ด เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ โดย ประจักษ์ สุตันรักษ์ ผจก.โรงงาน ร่วมต่อยอดโครงการ “เก่าแลกใหม่ เพื่อชีวิตที่ดีกว่า” เป็นปีที่ 3 ณ โรงงานเวสต์แมเนจเมนท์สยาม จ.ชลบุรี