5 ดาราฮอลลีวู้ดสุดฮฮต!? ตกต่ำขั้นสุดเพราะข่าวฉาว

แม้จะมีเรื่องราวของดาราฮอลลีวู้ดที่ประสบความสำเร็จ และมีชื่อเสียงชั่วข้ามคืนมากมาย แต่ก็มีเรื่องราวของดาราคนดัง ที่ตกอับเพียงชั่วข้ามคืนไม่น้อยเช่นกัน และบางคนตกต่ำถึงขั้นสุดก็มี เป็นใครบ้างเรามาดูกัน?

อดีตดาราเด็กที่กลายเป็นดาราดังช่วงทศวรรษ 2010 ไม่เพียงรับบทในหนังแฟรนไชส์ดังๆ อย่าง ‘Transformers’ และ ‘Indiana Jones’ ยังสร้างชื่อให้กับตัวเองในแวดวงหนังอินดี้อีกด้วย แต่สถานการณ์กลับพลิกผันรุนแรงในปี 2020 เมื่อ “เอฟเคเอ ทวิกส์” อดีตแฟนสาวกล่าวหาเขาในข้อหาล่วงละเมิดทางเพศ ทำร้ายร่างกาย และสร้างความทุกข์ทางอารมณ์ จากนั้นอดีตแฟนสาวคนอื่นๆ ก็ออกมาพูดสนับสนุนข้อกล่าวหาของเธอ กระทั่งในปี 2022 ลาเบิฟยอมรับว่าเขาลงมือทำร้ายเธอจริง รวมถึงผู้หญิงคนก่อนหน้านั้นด้วย ผลที่ตามมาคือการงานถดถอย ล่าสุด เขาได้งานแสดงละครบรอดเวย์ ‘Orphans’ และบอกกับสื่อว่า เขาเปลี่ยนมานับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก เขาพักอาศัยอยู่ในโบสถ์อยู่ช่วงหนึ่ง และบางครั้งก็พักค้างอยู่ตามซุ้มในเซ็นทรัลปาร์ค

ตกเป็นประเด็นโต้เถียงไม่น้อย เมื่อข้อกล่าวหาเรื่องมีเพศสัมพันธ์กับนักเรียนหญิงของเขา ถูกเปิดเผยในปี 2018 ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของความตกต่ำอย่างรุนแรงในอาชีพการงานของเขา ฟรังโกถูกถอดออกจากปกนิตยสาร Vanity Fairอย่างกะทันหัน แต่ยังคงปรากฏตัวในซีรีส์ ‘The Deuce’ แม้ว่าผู้ชมจะสับสนและผิดหวังกับการตัดสินใจของผู้สร้างก็ตาม เขาไม่มีงานแสดงใหม่อีกเลยนับตั้งแต่ปี 2019 อีกทั้งเพื่อนร่วมงานที่เคยสนิทสนม ก็ไม่คิดอยากจะร่วมงานกับเขาอีกต่อไป

นักแสดงใบหน้าคุ้นจาก ‘Call Me by Your Name’ ถูกกล่าวหาว่าล่วงละเมิดทางเพศ และส่งข้อความที่เรียกตัวเองว่า คนกินเนื้อคน ทั้งต้นสังกัดและประชาสัมพันธ์ของเขาพากันตัดขาด ไม่นานหลังจากนั้นเขาก็ถอนตัวจากฮอลลีวู้ดและไม่ปรากฏตัวให้เห็นอีกนาน จนกระทั่ง มีคนเห็นเขาเป็นพนักงานขายไทม์แชร์ที่หมู่เกาะเคย์แมน และเมื่อฤดูร้อน 2 ปีที่แล้ว เขาถูกพบเห็นอีกครั้งที่ลอสแองเจลิส แต่ไม่ปรากฏโปรเจกต์หนังหรือซีรีส์ใหม่ใดๆ เกิดขึ้นกับเขา

บทบาทซึ่งน่าจะเป็นที่รู้จักกันดีที่สุดของเธอคือ ป้าเบ็กกี้ ใน ‘Full House’ เธอถูกศาลตัดสินว่า มีความผิดฐานสมคบคิดฉ้อโกงในปี 2020 และถูกจำคุกสองเดือน ลัฟลินมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องอื้อฉาว ที่ผู้ปกครองนักเรียนฐานะร่ำรวยจ่ายเงินสินบนเพื่อให้ลูกๆ ของตน ได้เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยชั้นนำ เมื่อครั้งที่ถูกกล่าวหาครั้งแรก เธอถูกขับออกจากซีรีส์เรื่อง ‘Fuller House’ และ ‘When Calls the Heart’ หลังออกจากคุก เธอได้งานแสดงในซีรีส์ แต่ไม่ได้รับบทที่มีคุณภาพเหมือนเก่า

นักแสดงผู้แจ้งเกิดจากซีรีส์ ‘Desperate Housewives’ ถูกศาลตัดสินว่า มีความผิดฐานฉ้อโกงเพื่อนร่วมงานในปี 2019 แต่ถูกจำคุกเพียง 11 วัน ตามรายงานของสื่อระบุว่า นับตั้งแต่นั้นมาเธอประสบความยากลำบากในการหางานแสดง มากกว่าลัฟลินเสียอีก เมื่อปี 2020 มีข่าวว่าเธอได้บทนำในซีรีส์นำร่องของช่อง ABC แต่หลังจากนั้นก็ไม่ปรากฏข่าวใดๆ เกี่ยวกับเธออีกเลย