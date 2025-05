มื้อค่ำสไตล์ฝรั่งเศส-เมดิเตอร์เรเนียนร่วมสมัย โดยเชฟอเล็กซ์ ดิลลิ่ง

โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ ภูมิใจนำเสนอประสบการณ์ใหม่สำหรับอาหารมื้อค่ำสุดประณีต กับการเปิดตัวห้องอาหารอเล็กซ์ ดิลลิ่ง แอท ลอร์ด จิมส์ (Alex Dilling at Lord Jim’s) ซึ่งเปิดให้บริการอาหารมื้อค่ำ ภายในบริเวณห้องอาหารอันเป็นตำนานของโรงแรมฯ อย่าง “ลอร์ด จิมส์” นำทีมโดยเชฟอเล็กซ์ ดิลลิ่ง เจ้าของรางวัลมิชลินสองดาวเชฟผู้ได้รับการยกย่องในระดับนานาชาติ ภายใต้แนวคิดการรับประทานอาหารมื้อหรูในรูปแบบที่ผ่อนคลายและสนุกมากขึ้น

หลังจากประสบความสำเร็จอย่างท่วมท้นจากการเป็นเชฟรับเชิญที่ห้องอาหารเลอ นอร์มังดี (Le Normandie) ในปี 2567 จนถึงต้นปี 2568 ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าว ห้องอาหารได้รับรางวัลมิชลินสตาร์ภายใต้การดูแลของเขา เชฟอเล็กซ์ ดิลลิ่งกลับมาอีกครั้ง พร้อมนำเสนอแนวคิดการทำอาหารอันเป็นเอกลักษณ์ผ่านห้องอาหารของเขาเองเป็นครั้งแรกในประเทศไทย รากฐานของคอนเซ็ปต์นี้ได้รับแรงบันดาลใจจากศิลปะการปรุงอาหารแบบโพรวองซ์ (Provençal) ผสานมุมมองร่วมสมัยและความคิดสร้างสรรค์จากวัฒนธรรมอาหารนานาชาติ มื้อค่ำครั้งใหม่นี้โดดเด่นด้วยการย่างด้วยเปลวไฟในครัวเปิด อาหารฝรั่งเศสที่อบอุ่นและเข้าถึงง่าย และการเสิร์ฟแบบแชร์ที่เป็นกันเอง สร้างสรรค์ประสบการณ์ที่ร่วมสมัยสำหรับแขกยุคใหม่ ขณะเดียวกันก็ยังคงไว้ซึ่งความประณีตและพิถีพิถันในแบบฉบับของเชฟอเล็กซ์ ดิลลิ่ง

เริ่มต้นด้วยเมนูเรียกน้ำย่อยสุดละเมียด เช่น มอซซาเรลล่าบาร์บาจวน อีกทั้งผักออร์แกนิกเสิร์ฟพร้อมซอสซีซาร์ (Mozzarella Barbajuan, Organic Crudités with Caesar dip) และปลากะพงญี่ปุ่นในกัซปาโชแตงกวา (Japanese Sea Bream in Cucumber Gazpacho)

จานหลักซิกเนเจอร์อย่างไก่อบทั้งตัวเสิร์ฟพร้อมเห็ดไมตาเกะและฟัวกราส์ (Whole Roasted Chicken with Maitake Mushrooms and Foie Gras) หรือเนื้อโค๊ตเดอเบิฟแบบดรายเอจย่างเสิร์ฟพร้อมเนยคาเฟ่เดอปารีส ไขกระดูก และซอสแบร์เนส (Grilled Dry-Aged Côte de Bœuf served with Café de Paris Butter, Bone Marrow, and Béarnaise) สะท้อนรากฐานความคลาสสิกของอาหารฝรั่งเศสที่ผสานกลิ่นอายรสชาติร่วมสมัยได้อย่างลงตัว รวมถึงเมนูเครื่องเคียง เช่น แฮชบราวน์ปรุงแบบพิเศษทอดด้วยไขมันเป็ด ยิ่งเติมเต็มประสบการณ์ความอร่อยในทุกมิติ ด้วยวัตถุดิบคุณภาพที่คัดสรรอย่างยั่งยืน รวมถึงผักสดจากฟาร์มออร์แกนิกของโรงแรม เติมเต็มความลุ่มลึกในทุกรายละเอียด อีกทั้งซิกเนเจอร์คาเวียร์ และของหวานสุดประณีต ไม่ว่าจะเป็นมิลล์เฟยกล้วย (Banana Mille-Feuille) หรืออีล ฟลอตต็องต์ (Île Flottante) สำหรับปิดท้ายมื้ออาหารอย่างสมบูรณ์แบบ เหมาะสำหรับดินเนอร์สุดพิเศษ การพบปะทางธุรกิจ หรือการเฉลิมฉลองอันทรงคุณค่า

ทั้งนี้รายการไวน์ก็ถูกคัดสรรมาอย่างประณีต ชวนให้แขกได้ลิ้มลองและค้นพบรสชาติใหม่ๆ เสริมประสบการณ์การรับประทานอาหารให้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น ควบคู่ไปกับเมนูค็อกเทลเฉพาะทางที่สร้างสรรค์ร่วมกับเดอะ แบมบู บาร์ บาร์ชื่อดังของโรงแรม แมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ เจ้าของรางวัลระดับนานาชาติ

แม้บรรยากาศจะอบอุ่นและเป็นกันเอง แต่ทุกจานล้วนสะท้อนถึงประสบการณ์อันช่ำชองในวงการไฟน์ไดนิ่งและความใส่ใจในรายละเอียดของเชฟอเล็กซ์ ดิลลิ่งได้อย่างชัดเจน “โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ เป็นเสมือนบ้านหลังที่สองของผมเสมอมา” เชฟดิลลิ่งกล่าว “การได้เข้ามาดูแลห้องอาหารลอร์ด จิมส์ถือเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่นี่คือร้านอาหารที่มีเรื่องราวอันยิ่งใหญ่ และกำลังก้าวสู่บทใหม่ที่ร่วมสมัย มีชีวิตชีวา แต่ยังคงรากฐานของงานฝีมือการทำอาหารและหัวใจของการบริการอย่างแท้จริง”

Alex Dilling at Lord Jim’s ได้มาช่วยเติมเต็มมิติใหม่ให้กับโลกแห่งรสชาติอันหลากหลายของโรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ การผสมผสานระหว่างรสชาติ บรรยากาศ ความยั่งยืน และเรื่องราวเบื้องหลังที่น่าหลงใหล ห้องอาหารแห่งใหม่นี้จึงตอบโจทย์นักชิมยุคใหม่ที่ใส่ใจคุณภาพและประสบการณ์ พร้อมเติมเต็มไลฟ์สไตล์แห่งการรับประทานอาหารได้อย่างกลมกลืน ตั้งแต่เมนูคลาสสิกเหนือกาลเวลา ไปจนถึงแนวคิดร่วมสมัยที่กล้าท้าทายธรรมเนียมดั้งเดิม

ทั้งนี้เชฟดิลลิ่งได้รับการสนับสนุนอย่างใกล้ชิดจาก เชฟจอร์จ เคย์ ซึ่งเคยร่วมงานกับเขาในลอนดอน และมีบทบาทสำคัญในการคว้าดาวมิชลินสองดาวให้กับร้านอาหารของเชฟดิลลิ่ง และล่าสุด เชฟเคย์ยังได้รับความไว้วางใจให้ดูแลห้องอาหารเลอ นอร์มังดีร่วมกับเชฟดิลลิ่งในขณะที่ประจำอยู่ที่ กรุงเทพฯ และขณะนี้เชฟเคย์ได้นำความเป็นผู้นำและความหลงใหลในศิลปะการทำอาหารมาสู่ลอร์ด จิมส์ ในฐานะเชฟ เดอ คูซีน

Alex Dilling at Lord Jim’s จะเปิดให้บริการในวันศุกร์ที่ 16 พฤษภาคม 2568 โดยเปิดให้บริการมื้อค่ำทุกวันศุกร์ถึงวันอังคาร ตั้งแต่เวลา 18:30 น. ถึง 22:00 น. รังสรรค์มื้อค่ำสุดพิเศษโดยเชฟอเล็กซ์ ดิลลิ่ง รวมถึงความร่วมมือต่าง ๆ กับเชฟและแบรนด์ชั้นนำตลอดทั้งปี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสำรองที่นั่ง กรุณาติดต่อ:

โทร: +66 (0) 2 659 9000

อีเมล: mobkk-restaurants@mohg.com

IG: @alexdilling.lordjims

เว็บไซต์: mandarinoriental.com/en/bangkok/chao-phraya-river/dine