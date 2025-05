จิม ทอมป์สัน ชวนชิมเมนูคอมฟอร์ตฟู้ดที่ “คุ้นตา” แต่ “อร่อยไม่ธรรมดา”

Jim's Terrace One Bangkok (จิมส์ เทอร์เรซ วัน แบงค็อก) เปิดตัวเมนูใหม่ในคอนเซปต์ “คอมฟอร์ตฟู้ด” เมืองไทย พบกับทุกจานคุ้นตาแต่รสชาติไม่ธรรมดา ด้วยการปรุงอย่างพิถีพิถันให้ถึงเครื่องถึงใจ เหมือนคนที่บ้านมาทำให้กิน พร้อมยกระดับความพิเศษด้วยการคัดสรรวัตถุดิบพรีเมียมสดใหม่จากทุกภูมิภาคเพื่อสนับสนุนชาวประมงพื้นบ้านและเกษตรกรท้องถิ่น พร้อมรักษาเอกลักษณ์ด้านรสชาติอันจัดจ้านและหลากมิติตามแบบฉบับไทยดั้งเดิมไว้อย่างครบถ้วน เพื่อเปิดประสบการณ์ร่วมโต๊ะกินข้าวที่คนไทยทุกบ้านคุ้นเคย พร้อมให้ชาวต่างชาติได้ลิ้มลองความอร่อยครบเครื่องท่ามกลางบรรยากาศที่งดงามอบอุ่นของ Jim’s Terrace One Bangkok

เชฟวิเชียร ตรีรัตนวาทิน หรือเชฟเล็ก เอ็กเซ็กคิวทีฟเชฟของจิม ทอมป์สัน ซึ่งเป็นผู้รังสรรค์เมนูใหม่นี้ ตั้งใจนำเสนอวิถีการกินแบบไทยที่เสิร์ฟทุกจานพร้อมกันทั้งโต๊ะ ให้ครอบครัวและเพื่อนฝูงได้ตักแบ่งกันเหมือนอยู่ที่บ้าน พร้อมทำให้ทุกมื้อที่ Jim's Terrace เป็นความทรงจำแสนพิเศษ

Jim's Terrace One Bangkok รังสรรค์อาหารไทยคลาสสิกในรูปแบบใหม่ด้วยวัตถุดิบออร์แกนิก ภายใต้การปรุงอาหารอย่างพิถีพิถันในทุกขั้นตอน

เริ่มเปิดต่อมรับรสด้วย ไส้กรอกอีสาน เมนูเรียกน้ำย่อยสุดเด็ดที่ทุกโต๊ะต้องสั่ง คัดสรรเฉพาะวัตถุดิบชั้นดี นำกระเทียมชื่อดังจากเพชรบุรีมาหมักไส้กรอกหมูแท้ ๆ ผสมเข้ากับข้าวหอมมะลิเกรดพรีเมียมจากศรีสะเกษ เสิร์ฟมาพร้อมกับผักเคียงสดกรอบ ทั้งกะหล่ำปลี ขิงสด ถั่วลิสง และสมุนไพรไทยที่เพิ่มมิติรสชาติให้สมบูรณ์แบบ

ส่วนลาบปลากะพงทอด อีกหนึ่งจานยำสุดจัดจ้านสไตล์อีสานที่นำปลาทะเลจากประมงพื้นบ้านทั้งแถบอ่าวไทยและอันดามัน มาทอดกรอบเป็นสีทอง โรยด้วยข้าวคั่วและสมุนไพรหอม ๆ แบบครบเครื่อง เสิร์ฟมาพร้อมผักออร์แกนิกที่เพิ่มความสดชื่นในทุกคำ

อีกหนึ่งเมนูห้ามพลาดคือ ชุดน้ำพริกหมูหวานลงเรือ น้ำพริกตำรับชาววังโบราณสมัยรัตนโกสินทร์ ใส่ไข่เป็ดเค็ม ใช้กะปิเกรดพรีเมียมจากระยอง ปรุงรสชาติให้กลมกล่อม เสิร์ฟคู่หมูหวานคุโรบูตะนุ่มกำลังดีและผักแนมสด

ต่อไปเป็นจานที่คนรักเนื้อต้องสั่งอย่าง เสือข้างแคร่ ใช้เนื้อเสือร้องไห้พรีเมียมท้องถิ่นจากหลากหลายแหล่งทั่วไทย ไม่ว่าจะเป็นจัสมินวากิวจาก จ.ขอนแก่น จ.ราชบุรี และอำเภอปากช่อง จ.นครราชสีมา นำมาย่างให้หอมกรุ่นจนได้ที่ เสิร์ฟพร้อมน้ำจิ้มแจ่วรสจัดจ้าน

ต่อกันด้วย ต้มข่าไก่พริกแห้งบางช้าง สัมผัสรสชาติอันสมดุลของต้มข่าที่คนทั่วโลกหลงรัก โดย Jim's Terrace เลือกใช้ไก่เลี้ยงแบบอิสระจากโคราชที่เนื้อนุ่มและรสชาติโดดเด่น ต้มในซุปกะทิข่าหอมละมุน เติมด้วยเห็ดจากท้องถิ่นและพริกแห้งบางช้างสีแดงสวยพร้อมกลิ่นหอมเฉพาะตัว พร้อมเติมความสดชื่นด้วยผักชีสด

ส่วน หมูสามชั้นพะโล้ คัดสรรหมูคุโรบูตะคุณภาพเยี่ยมและไข่เป็ดออร์แกนิก เสิร์ฟในน้ำซุปหอมกรุ่นจากเครื่องเทศเจ็ดชนิด สูตรเฉพาะของจิม ทอมป์สัน ที่ใส่ทั้งกระวานดำและกระวานเขียวที่มีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์ ช่วยเพิ่มมิติความอร่อยลงตัว

อีกหนึ่งเมนูที่ขาดไม่ได้คือ แกงคั่วคอหมูมะพร้าวอ่อน เมนูปักษ์ใต้ที่ได้แรงบันดาลใจจากบ้านดอน จ. สุราษฎร์ธานี บ้านเกิดของเชฟเล็ก ใช้คอหมูคุโรบูตะจากภาคเหนือกับเครื่องแกงใต้รสจัดจ้านเผ็ดร้อนกำลังดีเข้ากับเนื้อมะพร้าวอ่อนหวานหอมอย่างลงตัว

มา Jim's Terrace One Bangkok ทั้งทีก็ต้องชิมเมนูเส้นซิกเนเจอร์ของร้าน ไม่ว่าจะเป็น ข้าวซอยไก่เส้นข้าวซอยเกษตรอินทรีย์ เสิร์ฟบนกระทะร้อน สัมผัสความอร่อยสไตล์เชียงใหม่กับเส้นข้าวซอยทำสดใหม่ทุกวัน พร้อมด้วยไก่เลี้ยงแบบอิสระหอมนุ่ม จุดเด่นอยู่ที่น้ำแกงเข้มข้นที่เพิ่มความพิเศษด้วยถั่วเน่าจากภาคเหนือเพื่อเติมมิติให้รสชาติพร้อมกับกะปิพรีเมียมจากระยองที่เสริมความกลมกล่อม

อีกหนึ่งจานเด็ดห้ามพลาดคือ ผัดไทยเมืองจันท์กุ้ง ที่เลือกใช้เส้นจันทบุรีแท้ๆ ให้สัมผัสนุ่มเด้งเป็นเอกลักษณ์และปราศจากกลูเตน คลุกเคล้ากับกุ้งแห้งจากอ่างศิลาและซอสผัดไทยสูตรเด็ดของจิม ทอมป์สัน เสิร์ฟพร้อมเต้าหู้ ถั่วงอก และกุ้งจับตามธรรมชาติ

ปิดท้ายความอร่อยกับเมนู ขนมปังไอติมน้ำแดง ขนมหวานย้อนวัยที่คนไทยคุ้นเคย ลิ้มรสขนมปังนุ่มฟู ท็อปด้วยไอศกรีมโฮมเมดสูตรพิเศษ ราดด้วยด้วยน้ำแดงหอมหวาน เป็นของหวานเติมความสดชื่นที่ช่วยปิดมื้อได้อย่างลงตัว

นอกจากอาหารแล้ว ลูกค้าสามารถเลือกชิมเครื่องดื่มแสนอร่อยมากมาย พร้อมไวน์ลิสต์ที่คัดสรรมาอย่างดี คราฟต์เบียร์หลากหลาย รวมถึงม็อกเทลและค็อกเทลซิกเนเจอร์ที่อินฟิวส์ด้วยผลไม้ สมุนไพร และดอกไม้เมืองไทย นอกจากนี้ ยังมีกาแฟโครงการหลวง ชาพรีเมียม และช็อกโกแลตร้อนและเย็นจาก Kad Kokoa แบรนด์โกโก้ซิงเกิลออริจินสัญชาติไทย

สัมผัสประสบการณ์อาหารไทยคอมฟอร์ตฟู้ดแบบพรีเมียมได้แล้ววันนี้ที่ Jim’s Terrace One Bangkok ตั้งอยู่ที่ จิม ทอมป์สัน ไลฟ์สไตล์สโตร์ ณ The Storeys ชั้น G ที่ One Bangkok เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่ 11:00 น. – 21:00 น. (ออเดอร์สุดท้าย 20:00 น.)