MJets เตรียมเสิร์ฟ Fine Dining บนเครื่องบินสุดพิเศษ ฝีมือการรังสรรค์ “เชฟแพม พิชญา”

สร้างนิยามใหม่แห่งการเดินทางเหนือระดับ MJets ผู้นำด้านการเดินทางส่วนบุคคลแบบครบวงจรที่หลอมรวมการบินระดับพรีเมียมเข้ากับไลฟ์สไตล์เหนือระดับ สร้างมาตรฐานใหม่แห่งการเดินทางด้วยการเปิดตัวเมนูอาหารบนเครื่องบินสุดพิเศษภายใต้คอนเซ็ปต์ “ODE TO CULINARY JOURNEY” ซึ่งรังสรรค์ขึ้นโดย เชฟแพม – พิชญา สุนทรญาณกิจ เชฟหญิงชาวไทยผู้คว้ารางวัล World’s Best Female Chef 2025, Asia’s Best Female Chef 2024, 1 Michelin Star และ “Opening of the Year” จากมิชลินไกด์ในปีเดียวกัน อีกทั้งยังเป็นเชฟหญิงไทยเพียงคนเดียวที่ได้รับการจัดอันดับให้มีสถานะ “3 knives” จากรางวัล World Best Chef Awards และรางวัลระดับโลกอีกมากมาย โดยเมนูชุดนี้สะท้อนเรื่องราวของการเดินทาง ความทรงจำ และวัฒนธรรมที่เชฟแพมเก็บเกี่ยวตลอดชีวิต ผ่านการตีความอย่างลึกซึ้งด้วยวัตถุดิบชั้นเลิศและเทคนิคอันประณีต ความร่วมมือครั้งนี้เกิดขึ้นจากวิสัยทัศน์ของ MJets ที่มุ่งเน้นคัดสรรประสบการณ์อันเป็นเลิศในทุกมิติของการเดินทาง เพื่อเติมเต็มความสมบูรณ์แบบให้กับผู้โดยสาร โดยเฉพาะในมิติของ “รสชาติ” ซึ่ง MJets เชื่อว่าอาหารคือเรื่องราวที่สามารถสะท้อนตัวตนของแบรนด์ และมอบความประทับใจตลอดจนความทรงจำระหว่างการเดินทาง โดยพร้อมให้บริการลูกค้าตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2025 นี้

ชญานินท์ สุขขะสันติกูล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพาณิชย์ (Chief Commercial Officer) ดูแลกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ MJets กล่าวว่า “MJets ไม่ได้เป็นเพียงผู้ให้บริการด้านการบินส่วนตัว แต่เรามุ่งมั่นที่จะส่งมอบประสบการณ์ที่เหนือระดับในทุกการเดินทาง เราตระหนักดีว่าอาหารคือองค์ประกอบสำคัญที่สะท้อนตัวตนของแบรนด์และสามารถสร้างความประทับใจที่ยั่งยืนได้ ถือเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่เราได้ร่วมงานกับเชฟแพม – พิชญา สุนทรญาณกิจ ซึ่งเป็นเชฟชาวไทยที่มีความสามารถระดับโลกที่มีทัศนคติในการสร้างสรรค์อาหารที่เชื่อมโยงรสชาติและความทรงจำอย่างมีศิลป์ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ MJets อย่างแท้จริง เมนู ‘ODE TO CULINARY JOURNEY’ ไม่ใช่เพียงอาหารบนเครื่องบิน แต่คือการเดินทางผ่านรสชาติ ที่เราตั้งใจให้ผู้โดยสารทุกท่านได้สัมผัสความประณีตและเอกลักษณ์เฉพาะตัว ที่มีเฉพาะบนเที่ยวบินของ MJets เท่านั้น”

ทางด้าน เชฟแพม พิชญา สุนทรญาณกิจ เจ้าของร้านโพทง (POTONG) กล่าวว่า “’ODE TO CULINARY JOURNEY’ สำหรับแพมเชื่อว่าอาหารคือภาษาสากลที่สามารถเล่าเรื่องราว ถ่ายทอดอารมณ์ และสร้างความทรงจำร่วมกันได้ ไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลองหรือความสงบในช่วงเดินทาง อาหารสามารถเชื่อมโยงผู้คนจากหลากหลายวัฒนธรรมเข้าไว้ด้วยกันอย่างไร้ขอบเขต การได้ร่วมงานกับ MJets ในครั้งนี้ ถือเป็นโอกาสพิเศษที่ทำให้แพมสามารถถ่ายทอดแรงบันดาลใจจากการเดินทางในช่วงต่าง ๆ ของชีวิต ผ่านเมนูที่เปี่ยมด้วยรายละเอียด ความประณีต และจังหวะอารมณ์ในแต่ละคำ เพื่อเติมเต็มประสบการณ์ของผู้โดยสารให้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น ทั้งในด้านรสชาติและความรู้สึกขณะเดินทางค่ะ”

สัมผัสนิยามใหม่ของการเดินทาง ที่ทุกจังหวะเต็มไปด้วยความตั้งใจ และทุกมื้อคือบทกวีแห่งรสชาติ อาทิ ซุปเห็ดมอเรลและทรัฟเฟิล ขนมปังเนย , ซี่โครงวากิวรมควัน 14 ชั่วโมง และซอสไวน์แดง,ซุปกระเพาะปลาและกรรเชียงปู , กะเพราเนื้อวากิว ไข่เป็ดตาหวาน ซุปเนื้อ , กระเพาะปลาตุ๋นสมุนไพรกับเนื้อปู