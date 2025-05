บิวตี้เจมส์ จับมือ เบนท์ลีย์ แบงค็อก เผยมาสคอตอัครยนตรกรรมประดับเพชร

บิวตี้เจมส์ ผู้นำการออกแบบและผลิตเครื่องประดับ HIGH JEWELRY แบรนด์ชั้นนำของไทย จัดงานใหญ่ “BEAUTY GEMS x BENTLEY BANGKOK THE ULTIMATE LUXURY EXPERIENCE” เปิดตัวผลงานการออกแบบใหม่ล่าสุด ในกลุ่ม “ABEILLE COLLECTION” ชูอัญมณีบลูโทพาสเจียระไนเป็นรูปผึ้ง เปล่งประกายเฉดสีฟ้าสดใส เหมาะแก่การฮีลใจและเสริมพลังบวก พร้อมจับมือกับ “BENTLEY BANGKOK” (เบนท์ลีย์ แบงค็อก) ร่วมส่งมอบประสบการณ์เอ็กซ์คลูซีฟเหนือระดับแด่ผู้ครอบครอง BENTLEY รุ่น FLYING SPUR ยนตรกรรมชั้นสูงระดับโลก สามารถสั่งผลิตเครื่องประดับแบบเทเลอร์เมด (Tailored made) ตามความต้องการ เติมเต็มความสง่างามให้กับลักชูรี่คาร์อันเป็นที่รัก

หนึ่ง - สุริยน ศรีอรทัยกุล กล่าวว่า “BEAUTY GEMS ABEILLE COLLECTIONS (บิวตี้เจมส์ อาเบล คอลเลกชัน) เป็นกลุ่มเครื่องประดับดีไซน์รูปตัวผึ้งที่ได้รับความนิยมตลอดกาล จึงเลือกนำคอลเลกชันนี้มาเป็นตัวแทนแห่งการฮีลใจ สร้างเสริมกำลังใจ เติมพลังบวกและการมองโลกในแง่ดี ถ่ายทอดผ่านการคัดสรรพลอยสวิสบลูโทพาส อัญมณีที่โดดเด่นด้วยเฉดสีฟ้าให้ความสว่างและสดใส โดยนำมาเปิดตัวในงาน “BEAUTY GEMS x BENTLEY BANGKOK THE ULTIMATE LUXURY EXPERIENCE” งานใหญ่แห่งปี ความร่วมมือครั้งแรกและเป็นโปรเจกต์พิเศษระหว่าง “BEAUTY GEMS” แบรนด์คนไทยที่โด่งดังไกลทั่วโลก กับอัครยนตรกรรมลักชูรี่แบรนด์ระดับโลก “BENTLEY” หลอมรวมความหรูหราและอัตลักษณ์ของทั้งสองแบรนด์ได้อย่างกลมกลืน เปล่งประกายความสง่างามเหนือระดับในทุกมิติอย่างแท้จริง”

การเปิดตัวเครื่องประดับซีรีส์ใหม่ ภายใต้แคทิกอรี่ “BEAUTY GEMS ABEILLE COLLECTIONS (บิวตี้เจมส์ อาเบล คอลเลกชัน) มีให้เลือกทั้งเข็มกลัดและสร้อยคอในหลากดีไซน์ ได้แก่ เข็มกลัดผึ้งพลอยบลูโทพาสประดับเพชร (FOLLOW YOUR DREAMS) ให้อารมณ์ที่สื่อถึงการโบยบินเพื่อไล่ตามความฝัน ปีกของผึ้งเต็มเปี่ยมด้วยความมีอิสระ เตือนใจว่า จงไล่ตามความฝันและอย่ากลัวที่จะทำตามสิ่งที่ต้องการ เพราะการได้ทำตามความฝันคือความสุขที่สร้างได้ เข็มกลัดผึ้งพลอยบลูโทพาสประดับเพชร ประกอบด้วย พลอยสวิสบลูโทพาส น้ำหนักรวม 3.32 กะรัต เพชรน้ำงาม น้ำหนักรวม 0.75 กะรัต ทองคำ 18K White Gold น้ำหนักรวม 8.93 กรัม มูลค่า 250,000 บาท

ผลงานไฮไลต์อีกหนึ่งชิ้น ที่อาศัยความประณีตบรรจง ได้แก่ สร้อยคอพลอยบลูโทพาสประดับเพชร (BE(E) THE BEST OF YOURSELF) ดีไซน์ให้ความเป็น UNISEX STYLE สวมใส่ได้ทุกเพศทั้งหญิงและชาย เสน่ห์ของงานดีไซน์อยู่ที่การบินเรียงกันอย่างงดงามของผึ้งฝูงใหญ่ เปรียบดั่งตัวแทนของรูปลักษณ์ภายนอก ซึ่งอาจมีความเหมือนกัน แต่กลับมองเห็นความแตกต่างเฉพาะตัวตนได้อย่างชัดเจน เพราะเชื่อว่า การที่ได้เป็นตัวเองในแบบที่ตัวเองเป็น คือ เวอร์ชันที่ดีที่สุด สร้อยคอพลอยบลูโทพาสประดับเพชร ประกอบด้วย พลอยสวิสบลูโทพาส น้ำหนักรวม 41.04 กะรัต เพชรน้ำงาม น้ำหนักรวม 5.07 กะรัต ทองคำ 18K White Gold น้ำหนักรวม 128.36 กรัม มูลค่ากว่า 8 ล้านบาท

สร้อยคอผึ้งพลอยบลูโทพาสประดับเพชร (HAPPINESS IS A CHOICE) ถูกออกแบบภายใต้แรงบันดาลใจ การมองโลกในแง่ดี มุมมองความคิดในการเลือกที่จะมองในมุมต่างๆ ให้มีความสุข กระตุ้นและเติมพลังบวกให้กับชีวิต เครื่องประดับชุดนี้ ประกอบด้วย พลอยสวิสบลูโทพาส น้ำหนักรวม 16.10 กะรัต เพชร น้ำหนักรวม 7.79 กะรัต ทองคำ 18K White Gold น้ำหนักรวม 100.94 กรัม มูลค่ากว่า 8 ล้านบาท สร้อยคอผึ้งประดับเพชร (LET YOUR LIGHT SHINE) ถูกรังสรรค์ออกแบบให้มีความสวยงามส่องสว่างสดใส โดยให้เหล่าผึ้งเป็นตัวแทนความเปล่งประกาย เพราะความเชื่อที่ว่าทุกคนมีแสงในตัวเอง จงปล่อยแสงสว่างในตัวคุณ สร้อยคอเส้นนี้ ประกอบด้วย เพชร น้ำหนักรวม 28.94 กะรัต ทองคำ 18K White Gold น้ำหนักรวม 108.65 กรัม มูลค่ากว่า 8 ล้านบาท

ในด้านความร่วมมือกับพันธมิตรระดับโลกนั้น หนึ่ง - สุริยน กล่าวเพิ่มว่า “นอกจากนำเสนอไฮไลต์ของเครื่องประดับ High Jewelry แล้ว ภายในงานได้จัดแสดงผลงานศาสตร์แห่งอัญมณีศิลป์ ถ่ายทอดเสน่ห์ไอคอนิกของเบนท์ลีย์ โดยการออกแบบและผลิต Flying ‘B’ Mascot ประดับเพชร ทำจากเพชรแท้ น้ำหนักรวม 11.29 กะรัต ทองคำ 18K White Gold น้ำหนักรวม 39.12 กรัม และอัญมณีนิลดำ (BLACK SPINEL) น้ำหนักรวม 1.46 กะรัต เติมเต็มความสง่างามให้กับสัญลักษณ์ที่โด่งดังของแบรนด์ นั่นคือ มาสคอตรูปปีกนกอันสง่างามและตัวอักษร B ที่ทรงพลัง ซึ่งอยู่บนฝากระโปรงของรถยนต์ BENTLEY รุ่น FLYING SPUR (ฟลายอิ้ง สเพอร์) มูลค่ากว่า 12 ล้านบาท”



Flying ‘B’ Mascot ประดับเพชรชิ้นพิเศษนี้ สามารถเปลี่ยนฟังก์ชันเป็นเข็มกลัดติดหน้าอก นับเป็นเครื่องประดับหนึ่งเดียวในโลก ซึ่งผู้สนใจสามารถสั่งผลิตเครื่องประดับแบบเทเลอร์เมด (Tailored made) ตามความต้องการพิเศษได้ที่บิวตี้เจมส์ ไม่ว่าจะเป็น มือจับ กระปุกเกียร์ พวงมาลัย หรือส่วนใดก็ได้ เชื่อมั่นได้ว่า อัญมณีงานศิลป์จะช่วยเติมเต็มดีไซน์ให้ลักชูรี่คาร์โดดเด่นยิ่งขึ้น ภายใต้การผลิตคุณภาพระดับสากล ความงดงามของอัญมณีที่ถูกรังสรรค์อย่างประณีตบรรจง การออกแบบและผลิตโดยช่างฝีมือระดับมาสเตอร์พีซจากบิวตี้เจมส์ ซึ่งเป็นการร่วมมือกันในโปรเจกต์พิเศษ เป็นการ Colab ระหว่าง BEAUTY GEMS กับ BENTLEY BANGKOK

ทั้งนี้ ได้รับความสนใจจากเหล่าเซเลบริตีร่วมงานมากมาย และแขกรับเชิญคนสำคัญ มาริโอ้ เมาเร่อ ,แอนโทเนีย โพซิ้ว ,นัท มีเรีย เบนเนเดดตี้ ฯลฯ นอกจากนั้น ในบริเวณรอบๆ พื้นที่จัดงาน ยังเพิ่มอรรถรสความรื่นรมย์ด้วยการแสดงผลงานจิตรกรรมสีน้ำมัน โดยศิลปินจาก VVSGallery ร่วมถ่ายทอดความงดงามของเพชรในรูปแบบเสมือนจริงด้วยเทคนิคชั้นสูงระดับโลกด้วย

งาน “BEAUTY GEMS x BENTLEY BANGKOK THE ULTIMATE LUXURY EXPERIENCE” เริ่มแล้ววันนี้ จนถึง 31 พ.ค. 68 ณ Event Hall เซ็นทรัลชิดลม ชั้น 2