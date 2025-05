คนดังร่วมเปิดสโตร์ Skechers สุดล้ำ ชมรองเท้ารุ่นใหม่ดีไซน์โฉบเฉี่ยว

Skechers จัดงาน The Grand Opening of SKECHERS Store at MegaBangna เปิดตัวสโตร์แห่งใหม่อย่างยิ่งใหญ่ โดยมีเหล่าเซเลบริตีสาวกสตรีทแฟชั่น เอมี่-ทสร กลิ่นเนียม, บอนนี่-ภัทราภัสร์ โบรัชตะสุวรรณ์, ไปป์-มนทภูมิ สุมนวรางกูร และ นิว-ชยภัค ตันประยูร ร่วมสัมผัสประสบการณ์สุดเอ็กซ์คลูซีฟ บนพื้นที่ 235 ตร.ว. ภายใต้แนวคิด Innovation and Technology ตอกย้ำภาพลักษณ์แบรนด์ระดับโลก ที่ผสานนวัตกรรมเข้ากับดีไซน์ล้ำสมัย โดดเด่นด้วยจอ 3D ซึ่งเป็นแห่งแรกของแบรนด์

ดีไซน์ร้านโปร่งโล่งจากกระจกโปร่งแสง สะท้อนความล้ำหน้าและความใส่ใจในประสบการณ์ลูกค้า ภายในแบ่งเป็น 2 โซนหลัก ได้แก่ โซน Lifestyle รวมเสื้อผ้า รองเท้า และแอคเซสเซอรี่ และโซน Performance สำหรับรองเท้าเดินและวิ่ง ทุกเพศทุกวัย ทั้งผู้ชาย ผู้หญิง และเด็ก เน้นความสบายในการสวมใส่ ควบคู่ดีไซน์ที่มีเอกลักษณ์ สะท้อนความเป็นผู้นำด้านแฟชั่นและเทคโนโลยีของ Skechers

พร้อมเผยคอลเลกชันล่าสุด “Skechers Street™ Shadow” ผสมผสานระหว่างแฟชั่นสไตล์ Y2K และความสบายขั้นสุด ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากความล้ำสมัยและความกล้าท้าทายในยุคต้นปี 2000 นำเสนอรองเท้า 2 รุ่นได้แก่ รุ่น Stellar OG หลายเฉดสี ได้แก่ ดำเทา มัชรูม ขาวดำ สำหรับผู้ชาย และออฟไวท์ ชมพู ขาวเทา สำหรับผู้หญิง และรุ่น Stellar 90 ประกอบด้วย สีเงิน และสีกันเมทัล สำหรับผู้ชาย พร้อมด้วยสีเทา และสีดำ สำหรับผู้หญิง ตัวรองเท้าทำจากวัสดุหนังสังเคราะห์ Duraleather และผ้าตาข่ายด้านบนที่ช่วยระบายอากาศ มาพร้อมแผ่นรองเท้าชั้นใน Skechers Air-Cooled Memory Foam® น้ำหนักเบา ยืดหยุ่น และยึดเกาะดีเยี่ยม