สุภกิจ เจริญกุล จัดงาน The International Seminar on Trade and Development Report 2024

สุภกิจ เจริญกุล ผอ.สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ร่วมกับ องค์การการค้าและการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ และ Harvard Club of Thailand จัดงาน “The International Seminar on Trade and Development Report 2024: Rethinking Development in the Age of Discontent” โดยมี ดร.ศุภชัย พานิชภักดิ์ กล่าวปาฐกถาพิเศษ และ วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ กล่าวเปิดงาน ณ สำนักงานองค์การสหประชาชาติ





แฟนคลับวง BTS แห่ต่อคิวกันตั้งแต่เช้าเพื่อเข้าป๊อบอัพ “BTS POP-UP : SPACE OF BTS” ที่ สยามดิสคัฟเวอรี่ ดิเอ็กซ์พลอราทอเรี่ยม มอบให้เหล่าแฟนคลับ เตรียมตัวไปคอนเสิร์ต J-HOPE Tour ‘HOPE ON THE STAGE’ in BANGKOK วันนี้-1 มิ.ย. 68 ณ ชั้น G ภายในป๊อบอัพมีสินค้าสุดเอ็กคลูซีฟให้เลือกมากมายจาก Hope On Stage Tour และยังมีมุมดิสเพลย์ และ Photo Booth



มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย จัดโครงการอบรมหลักสูตรครอบครัวสุขสันต์ ขึ้นที่ อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ โดยมีกว่า 30 ครอบครัวเข้าร่วม เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ครอบครัว ผ่านการพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เรียนรู้การแสดงออกทางความรักต่อกัน ภายใต้การดูแลของเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครที่ผ่านหลักสูตรผู้เอื้อกระบวนการ มาเป็นวิทยากร ถ่ายทอดความรู้และเทคนิคกระชับความสัมพันธ์