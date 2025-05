ลิลิต บางลำพูจับมือกลุ่มลูกเหรียง รังสรรค์เชฟเทเบิลสุด Authentic

โรงแรม ลิลิต บางลำพู (LILIT BANG LUMPHU) ฉลองครบรอบ 2 ปี ในการยืนหยัดให้ประสบการณ์แบบ The Best of Both World ผสมผสานย่านเมืองเก่าและความทันสมัยของยุคใหม่ โดยได้ครีเอต “ลิลิต บางลำพู x ครัวลูกเหรียง” ร่วมกันรังสรรค์เชฟเทเบิลสุดพิเศษ โดยนำเอาวัตถุดิบจากทางภาคใต้และวัตถุดิบจากย่านบางลำพู มาผสมผสานกัน เริ่มตั้งแต่ 27 มิถุนายน-26 กรกฎาคม 2568 เอ็กซ์คลูซีฟ เพียง 4 รอบ รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้กับกลุ่มลูกเหรียง

สำหรับเมนูพิเศษนั้นมีหลากหลายได้แก่ ตูปะซูตง อาหารกึ่งคาวกึ่งหวานของชาวไทยมุสลิม เป็นปลาหมึกยัดไส้ข้าวเหนียว นิยมรับประทานแถบปัตตานี ยะลา และนราธิวาส, เมี่ยงปูมะม่วงเบา รสชาติออริจินัลที่คาดไม่ถึง, ข้าวยำข้าวตัง, ไก่สะเต๊ะซอสถั่วโรตีบากา, ตาลโตนดโซดา, ชาชัก ฯลฯ

ดีเจ.ดาด้า (วรินดา ดำรงผล) ผู้ร่วมก่อตั้งโรงแรมลิลิต บางลำพู กล่าวว่า โรงแรมแห่งนี้เกิดขึ้นจากใจของทุกคนในตระกูลดำรงผล พวกเราเป็นเจนเนอเรชั่นที่ 3 ที่เป็นเจ้าของพื้นที่แห่งนี้ จึงมานั่งตกผลึกกันว่าอยากพัฒนาอาคารเหล่านี้ที่มีอายุกว่า 60 ปี ให้กลุ่มนักท่องเที่ยวมาสัมผัสบรรยากาศในย่านโอลด์ทาวน์ ได้อย่างสบาย Facility ครบครัน ด้วยตัวคอนเซ็ปต์โรงแรมเอง เราอยากเล่าย้อนไปถึงย่านเมืองเก่า ที่แถบนี้จะมีต้นลำพู มีหิ่งห้อย

นอกเหนือจากทีมผู้บริหารที่มาร่วมงานแล้ว ยังมีเหล่าคนดังร่วมแสดงความยินดี อาทิ เอ ศุภชัย, ป้าตือ-สมบัษร ถิระสาโรช, ต้นหอม ศกุนตลา, ดีเจ.บุ๊กโกะ ธนัชพันธ์, ดีเจ.มะตูม เตชินท์, ดีเจ.อ๋อง เขมรัชต์, นานา ไรบีนา, ดีเจ.บอย ฌาฆฤณ, ชลรัศมี งาทวีสุข ฯลฯ