Piaget ฉลองหกทศวรรษ ผ่านคอลเลกชั่นใหม่ประจำปี 2025

ด้วยความสามารถทางศิลปะอันกล้าหาญของ Piaget ได้แปรเปลี่ยนวิถีแห่งการเป็นผู้ผลิตนาฬิกาที่เชี่ยวชาญด้านกลไกของตนเอง สู่การสร้างสรรค์ผลงานเรือนเวลาที่เต็มไปด้วยการแสดงออกทางศิลปะ ไม่ว่าจะเป็นการนำเสนอรูปทรงตัวเรือนเรขาคณิตอันโดดเด่น การรังสรรค์เครื่องประดับอัญมณีที่งดงามและมีชีวิตชีวา กล่าวได้ว่า Piaget มิได้เป็นเพียงผู้ประดิษฐ์นาฬิกาเท่านั้น แต่ยังได้สร้างภาพลักษณ์ที่สามารถสื่อสารกับผู้คนได้ในทุกๆ รุ่น Piaget เฉลิมฉลองหกทศวรรษแห่งการออกแบบอันก้าวล้ำผ่านการเปิดตัวผลงานคอลเลกชั่นอันน่าทึ่งใหม่ๆ ที่ยกย่องมรดกของเมซงในการหล่อหลอมเวลาสู่งานศิลปะอันเป็นเอกลักษณ์

ในปี 2025 นี้ Piaget นำเสนอผลงานชิ้นเอกใหม่ๆ ที่สะท้อนถึงการผสมผสานระหว่างมรดกและนวัตกรรมที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็น

1969 A CREATIVE RENAISSANCE BEGINS: นาฬิกา Swinging Sautoirs และ นาฬิกาในรูปแบบกำไลข้อมือซึ่งเต็มไปด้วยจิตวิญญาณอันอิสระจากช่วงปลายทศวรรษ 1960

1979 THE PIAGET POLO: THE NAME THAT CHANGED EVERYTHING: นาฬิกา Piaget Polo 79 ที่ได้รับการปรับโฉมใหม่ในตัวเรือนไวท์โกลด์

1989 THE AURA OF ARTISTRY: นาฬิกา Rainbow Aura ผลงานแห่งการเฉลิมฉลองศิลปะแห่งการประดับ อัญมณีที่สร้างชื่อให้กับ Piaget นับตั้งแต่ปี 1960s



ผลงานสร้างสรรค์เหล่านี้มิได้เป็นเพียงเครื่องบอกเวลาเพียงอย่างเดียว แต่ยังเป็นสิ่งที่บอกเล่าเรื่องราวของเมซงได้อย่างชัดเจน อีกทั้งผลงานแต่ละชิ้น ยังเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความสามารถเฉพาะตัวของ Piaget ในการตีความการรังสรรค์เรือนเวลาสู่งานศิลปะอันตราตรึงใจไปตลอดกาล