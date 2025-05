ดิษยา-เจมมี่เจมส์-Mercedes-Benz จับมือทำคอลเลกชัน ICONIOLOGY

Mercedes-Benz จัดงานแฟชั่นโชว์ DISAYA X JAMYJAMESS Powered by Mercedes-Benz โดยจับมือกับ DISAYA ผ่านคอลเลกชัน ICONIOLOGY ร่วมกับ เจมมี่เจมส์-ธีรดนย์ ศุภพันธุ์ ซึ่งมีคนดังร่วมงานคับคั่ง อาทิ นันทญา ภิรมย์ภักดี, พญ. ศิริวรรณ ตั้งเจริญชัยชนะ, อรปภัตร จันทรสาขา, หฤทยา ไชยนุวัติ, พิมพรรณ สุขุมวาท, ภาสกร ไวยวรรณะ, อดิศัย กุญชร ณ อยุธยา, นิติ สว่างวัฒนไพบูลย์, วุ้นเส้น วิริฒิพา, น้ำตาล พิจักขณา, ใบปอ ธิติยา, วิว เบญญาภา, ออฟโรด กันตภณ ฯลฯ ณ ICONIC YOU ชั้น G อาคาร The Storeys ศูนย์การค้า One Bangkok

พร้อมนำเสนอประสบการณ์ผสมผสานศิลปะ แฟชั่น ไลฟ์สไตล์ และนวัตกรรมยานยนต์ไว้เป็นหนึ่งเดียว โดย DISAYA ภายใต้การนำของ ออม-ดิษยา สรไกรกิติกูล เปิดตัวคอลเลกชันล่าสุดอย่างยิ่งใหญ่ ร่วมกับ เจมมี่เจมส์ ศิลปินผู้มีสไตล์อันโดดเด่น เพื่อถ่ายทอดมุมมองใหม่ผ่านเสื้อผ้าแนว Unisex กับผลงานที่สะท้อนตัวตน ภายใต้แนวคิดSophistication Meet Androgynous ผสานความโก้หรู และความประณีตของ DISAYA เข้ากับสไตล์แอนโดรจีนัส ที่ก้าวข้ามกรอบจำกัดทางเพศ และยังคงชูเทคนิคซิกเนเจอร์ของแบรนด์ อย่าง 'เพชรมาคราเม่' ซึ่งเป็นการต่อยอดงานถัก Macramé ด้วยคริสตัลที่หลากหลายขึ้น และงานฝีมือดอกกุหลาบทำมือสไตล์ออริกามิ ผสานกับวัสดุกลิ่นอายมาสคิวลีน เช่น ผ้าลายทางพินสไตรป์ หนัง และผ้าทวีด ผ่าน 32 ลุคที่สวมใส่ได้โดยไม่จำกัดเพศ โดยได้ หยิ่น-อานันท์ ว่อง, วอร์-วนรัตน์ รัศมีรัตน์, โยชิ-รินรดา ธุระพันธ์, มิ้นท์-ภัทรศยา ยงรัตนมงคล, โอม-ธนกฤต เจียมจรรยา และ จิมมี่-กานต์ กฤษณะพันธ์ ร่วมถ่ายทอด

ชมนิทรรศการคอลเลกชัน ICONIOLOGY ณ ICONIC YOU ชั้น G อาคาร The Storeys ศูนย์การค้า One Bangkok วันนี้-13 พ.ค. 68 เวลา 10.00-22.00 น. และที่ DISAYA Stores ทุกสาขา