ฮีลใจไปกับกิจกรรม Plein Air Painting การวาดรูปกลางแจ้ง ของศิลปิน WoodyWind

WoodyWind หรือ วราวุฒิ แก้วเจริญ ศิลปิน Impressionist สมัยใหม่ กับการวาดภาพกลางแจ้งในสวนลุมพินี เป็นครั้งแรก โดยมีดนตรีอคูสติกเพราะๆ ของเครื่องสายอย่างเชลโล และไวโอลิน เรียกความสนใจและสร้างสีสันเป็นอย่างมากให้กับผู้คนที่มาพักผ่อนหย่อนใจ และออกกำลังกายกันในสวนลุม ทั้งเข้ามาขอถ่ายภาพ มาถามถึงผลงานของศิลปิน WoodyWind ถือเป็นช่วงเวลาสบาย ๆ ที่ทั้งศิลปินและผู้คนในสวนลุมได้ใช้ร่วมกัน

WoodyWind เป็นศิลปินที่ประสบความสำเร็จได้รับความสนใจอย่างท่วมท้นมาแล้วจากการจัดแสดงนิทรรศการ “ART IN THE PARK” ในคอลเลคชั่น ‘Love From Griffith Park To Thailand’ จนได้รับเกียรติครั้งสำคัญจาก Dr.E.C. Krupp Director ของ Griffith Observatory แห่งเมือง Los Angeles รัฐ California ประเทศสหรัฐอเมริกา ในฐานะแขกรับเชิญพิเศษ และได้รับเกียรติบันทึกลงใน Guest Book ประวัติศาสตร์ของทางสถาบันด้วย จากการที่ศิลปินวาดรูป Griffith Park ทั้งคอลเลคชั่น ด้วยความผูกพันกับสวนสาธารณะแห่งนี้เป็นอย่างมาก

ที่ผ่านมาศิลปินใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศมาตลอด สวนสาธารณะเป็นสถานที่ที่ศิลปินรู้สึกรักและมีความสุขทุกครั้งที่ได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติ การวาดภาพกลางแจ้งในสวนลุม ฯ นี้ เป็นการเตรียมทำนิทรรศการภาพวาดของสวนลุมเป็นครั้งแรก ศิลปิน WoodyWind ได้รับแรงบันดาลใจจากการวาดรูปในสวนสาธารณะในต่างประเทศมาแล้ว สวนลุมพินีจึงเป็นสวนสาธารณะในประเทศไทยแห่งแรกที่ศิลปิน WoodyWind เลือกที่จะสร้างสรรค์ผลงานที่แสดงถึงความงดงามของธรรมชาติ และความรักที่มีต่อสิ่งแวดล้อม ความผูกพันและชีวิตของผู้คนในสวนลุมพินี ไปพร้อม ๆ กับดนตรีอคูสติก ของ 2 สาวศิลปินวง "สองพี่น้องเปรียวปี๊คฟุตบาท" สรีวันท์ วาทะวัฒนะ (เปรียว) violin และสมรรถยา วาทะวัฒนะ (ปี๊ค) Cello

ในกิจกรรมวาดรูปกลางแจ้งนี้และการแสดงดนตรีอคูสติกนี้จะยังจัดอย่างต่อเนื่อง เพื่อที่จะนำไปสู่การจัดนิทรรศการของศิลปินเพื่อจัดแสดงผลงานต่อไป

ชมผลงานของศิลปิน WoodyWind ได้ที่ www.warawood.com

Facebook : Woodywind

Instagram : Woody.wind