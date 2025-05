“อนันตรา เกาะยาวใหญ่” จัดงานครบรอบสุดอลังการ

อนันตรา เกาะยาวใหญ่ รีสอร์ท แอนด์ วิลลาส์ (Anantara Koh Yao Yai Resort & Villas) รีสอร์ทหรูบนเกาะยาวใหญ่ จัดงาน Melody by the Sea ฉลองครบรอบ 1 ปี พร้อมคอนเสิร์ตริมทะเลสุดเอ็กซ์คลูซีฟ และความบันเทิงมากมาย ท่ามกลางเซเลบคนดังนักร้องนักแสดง ร่วมงานคับคั่ง

หลังเปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนเมษายน ปี 2567 อนันตรา เกาะยาวใหญ่ รีสอร์ท แอนด์ วิลล่าส์ ได้รับการตอบรับจากนักเดินทางจนติดโผ “It List” ของนิตยสาร Travel + Leisure, Best Resorts in Thailand และ นิตยสารท่องเที่ยวชั้นนำของสหรัฐฯ Condé Nast ตั้งแต่ปีแรก ล่าสุดได้รับเลือกจากนิตยสาร TIME ให้เป็น 1 ใน 100 สถานที่ยอดเยี่ยมที่สุดในโลก ปี 2025 (The World’s Greatest Places of 2025)

โรงแรมอนันตราในประเทศไทยนี้ นำเสนอการพักผ่อนเหนือระดับ ด้วยทำเลอันโดดเด่น ที่หันสู่ชายหาดส่วนตัวทอดยาวกว่า 1 กม. ห้องพักแบบสวีท พูลวิลล่า และเพนต์เฮาส์สุดหรู สิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน เหมาะสำหรับคู่รัก กลุ่มเพื่อน ผู้รักสุขภาพ และครอบครัว ทั้งยังมีคิดส์คลับที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้ สปาและเวลเนสเพื่อสุขภาพแบบองค์รวม และกิจกรรมการท่องเที่ยวทั้งทางบกและทางทะเลอีกมากมาย

ภายในงานฉลองครบรอบปีมีคนดังร่วมงานมากมาย อาทิ แคทลีน มาลีนนท์ ทายาทรุ่น 3 ของตระกูลมาลีนนท์ ประธานกรรมการ บมจ.ไทย โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี่ พร้อม ดร. ธนกร วังบุญคงชนะ, แฟรงค์ มุลเลอร์ ผู้ก่อตั้งแบรนด์ Franck Müller, ดิลิป ราชากาเรีย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ไมเนอร์ โฮเทลส์ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล

รวมถึง นฤมล จิวังกูร กก.ผจญ.ซิตี้แบงก์ประเทศไทย, กรกนก ยงสกุล ทายาทสาวแห่ง Phuket Boat Lagoon Marina, เจนนิส และเจษฎา โสภณพนิช ยังพิชิต, ศันสนีย์ แพรอาภรณ์, พลอยพยัพ ศรีกาญจนา, พลอยวารินทร์ ทรงปกรณ์, ชาญเดช สัจจาไชยนนท์, แมทธิว ดีน, สงกรานต์ เตชะณรงค์, ณภศศิ สุรวรรณ, มรกต แสงทวีป, ฌอห์ณ จินดาโชติ, ภิพัชรา แก้วจินดา, มนชนก แสงฉายเพียงเพ็ญ, พิชญ์นาฏ สาขากร, อัครวัชร คงสิริกาญจน์, มนัสนันท์ พันเลิศวงศ์สกุล, ตาม จำนงค์อาษา, พิตต้า ณ พัทลุง และ ดร.วาสนา อินทะแสง เป็นต้น

ไฮไลต์ในงานเป็นคอนเสิร์ตจาก บุรินทร์ บุญวิสุทธิ์, ลิเดีย ศรัณย์รัชต์ และบอย พีซเมกเกอร์ ปิดท้ายด้วยการแสดงพลุสุดตระการตา ผู้เข้าร่วมงานยังได้พักผ่อนสุดหรูท่ามกลางธรรมชาติ พร้อมกิจกรรมต่างๆ ทั้งการขับรถวินเทจและไซด์คาร์สำรวจเกาะ สปาทรีตเมนต์ หรือทำสมาธิด้วยเสียงบำบัดจักระใต้แสงดาว

“การได้เฉลิมฉลองก้าวสำคัญนี้บนหนึ่งในเกาะที่สวยงามที่สุดของประเทศไทยถือเป็นสิ่งที่พิเศษอย่างยิ่งสำหรับเราทุกคน” ศรคม กิจประสาน, กก.ผจญ.บจก.ศรญา ดีเวลลอปเมนท์ เจ้าของอนันตรา เกาะยาวใหญ่ รีสอร์ท แอนด์ วิลล่าส์ กล่าว “ตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมา เรามีโอกาสได้ต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลก ให้มาสัมผัสกับเสน่ห์ของธรรมชาติที่ยังคงความบริสุทธิ์ ผสานความหรูหราของรีสอร์ท และการบริการที่เปี่ยมด้วยความใส่ใจ ครั้งนี้จึงไม่ใช่แค่การฉลองเส้นทางของเราเท่านั้น แต่ยังเป็นการขอบคุณแขกผู้เข้าพัก ทีมงาน และชุมชนที่อยู่เคียงข้างเรามาตั้งแต่วันแรกอีกด้วย”

สำหรับนำรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดคอนเสิร์ตครั้งนี้ จะไปบริจาคให้กับศูนย์รังสีรักษาแห่งแรกของภูมิภาค ณ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เพื่อสนับสนุนการรักษาที่จำเป็นต่อไป