ครบรอบ 2 ปี มัลติแบรนด์คอนเซ็ปต์สโตร์สุดชิค ชวนศิลปินชื่อดังเนรมิตพื้นที่เติมเต็มประสบการณ์ช้อปปิ้ง

พร้อมให้ทุกคนได้ร่วมอัพเดทเทรนด์รับซัมเมอร์นี้ไปกับมัลติแบรนด์คอนเซ็ปต์สโตร์ชื่อดัง “คอมม่า แอนด์” (Comma And) ที่ล่าสุดได้จัดแคมเปญสุดพิเศษ ‘Be Your Own Muse’ เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 2 ปี กับพื้นที่รวบรวมแบรนด์แฟชั่นชั้นนำ ที่เปิดโอกาสให้ทุกคนได้ครีเอทลุคในแบบฉบับของตัวเองอย่างเต็มที่ โดยแคมเปญครั้งนี้ได้จับมือร่วมกับ ‘Ping Hatta’ (ปิ๊ง หัตถะ) ศิลปินนักวาดภาพประกอบระดับโลกร่วมเนรมิตพื้นที่สุดสร้างสรรค์ที่สะท้อนแนวคิดว่า “แฟชั่นที่ดีที่สุดคือการเป็นตัวของตัวเอง” ผ่านลวดลายสุดยูนีค และสีสันสดใส ที่บริเวณร้าน Comma And ชั้น 1 โซน I เซ็นทรัลเวิลด์

โดยภายในงานยังได้รับเกียรติจาก 2 นักแสดงหนุ่มหล่อ เพิร์ธ-ธนพนธ์ สุขุมพันธนาสาร และ แซนต้า-พงศภัค อุดมโภชน์ ที่มาร่วมถ่ายทอดสไตล์สุดเท่ในครั้งนี้ พร้อมอัปเดตคอลเลกชั่นซัมเมอร์ 2025 กับเหล่าดีไซน์เนอร์และเจ้าของแบรนด์ อาทิ ธนิต เจนจาคะ จากแบรนด์ USEMEREPLEAT, เขมณัฏฐ์ นามนรเศรษฐ์ จากแบรนด์ BLACKDOG BKK, ณัฐทพัสส์ จันทจิรโกวิท จากแบรนด์ THE SRT, ดุริยา ศรีดารณพ จากแบรนด์ OMG BKK, ปัณณรุจน์ เนติพีระพงศ์ จากแบรนด์ REN , นพเก้า เหมวิจิตร จากแบรนด์ MEMORIESBRAND, ภนิดา จอห์นสัน จากแบรนด์ DIY BY PANIDA และอีกมากมาย

“คอมม่า แอนด์” (Comma And) มัลติแบรนด์คอนเซ็ปต์สโตร์ชื่อดังที่เป็นจุดหมายของหนุ่มสาวสายแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ ซึ่งคัดสรรแบรนด์ชั้นนำกว่า 70 แบรนด์ ทั้งแฟชั่น เครื่องประดับ แกดเจ็ต และสกินแคร์ มาเพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ได้อย่างครบครัน

กรรณิการ์ วีระพงษ์ Head of Retail Development กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดงานครั้งนี้ว่า “แคมเปญ Be Your Own Muse ถูกจัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองในวาระครบรอบ 2 ปี ของ Comma And จุดรวมทุกไลฟ์สไตล์และความหลากหลายที่ตอบโจทย์ในทุกเจเนอเรชั่น เป็น Magnet ที่ดึงดูดคนไทยและชาวต่างชาติที่หลงใหลในสไตล์และแฟชั่นให้มาเจอกัน เหมือนเป็น “Community Of Style” เพื่อสร้างสรรค์พื้นที่ให้ทุกคนได้ปลดปล่อยสไตล์ในแบบของตัวเอง ผ่านการแต่งกาย ซึ่งเสื้อผ้านั้นจะเป็นเครื่องมือในการแสดงออกถึงเอกลักษณ์เฉพาะตัว และแฟชั่นยังเป็นสะพานเชื่อมให้ผู้อื่นได้สัมผัสถึงเสน่ห์และความเป็นตัวตนที่แท้จริง

โดย “คอมม่า แอนด์” (Comma And) รังสรรค์แคมเปญสุดพิเศษ ‘Be Your Own Muse’ ร่วมกับศิลปินชื่อดัง ‘Ping Hatta’ (ปิ๊ง หัตถะ) ที่มาเนรมิตพื้นที่ภายในร้าน ด้วยงานดีไซน์โดดเด่นด้วยสีสันสดใส และการนำเสนอความงามที่เป็นปัจเจกของแต่ละบุคคลที่ไม่ยึดโยงกับพิมพ์นิยมแบบเดิมๆ ด้วยผลงานอันเปี่ยมด้วยเอกลักษณ์และความแตกต่างซึ่งมีที่มาจากเบื้องหลังคือความต้องการในการสื่อสารเรื่องเพศสภาพในมุมมองที่แตกต่างของแต่ละบุคคล เชื่อมโยงกับ Comma And พื้นที่แหล่งรวบรวมแบรนด์แฟชั่นที่หลากหลาย

ร่วมอัพเดทเทรนด์แฟชั่นได้แล้ววันนี้ที่ร้าน “คอมม่า แอนด์” (Comma And) ชั้น 1 โซน I เซ็นทรัลเวิลด์ และสามารถติดตามกิจกรรมและโปรโมชั่นได้ทาง Facebook: Comma And และ Instagram: commaand.th