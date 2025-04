คนดังร่วมแถลงข่าวงาน PET EXPO THAILAND 2025

ศักดิ์ชัย ภัทรปรีชากุล กก.บห.บจก.เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์, ชมฤดี สิทธิสาริบุตร ผอ.ด้านการตลาด บจก.โรยัล คานิน (ประเทศไทย), สพ.ญ.นวพร ชวนปรีชา ผอ.ฝ่ายการตลาด โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ, ผศ.ดร.วัชรวิชญ์ วิยาภรณ์ Brand director บจก.แฟนสลิ้งค์ คอมมูนิเคชั่น, ดร.ทิพา มหากิตติคุณ Vice President of JTS & LOOK LOOK Project Leader บมจ.จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น ร่วมแถลงข่าวงาน PET EXPO THAILAND 2025

อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.กระทรวงมหาดไทย รับมอบผลิตภัณฑ์ “คิงบริดจ์” และผลิตภัณฑ์เครือสหพัฒน์ มูลค่า 5 ล้านบาท จากวิชัย กุลสมภพ ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง (SPI) และกก.ผจก.บจก.คิงบริดจ์ ทาวเวอร์ พร้อมด้วย ธนินธร โชควัฒนา ผอ.สำนักสื่อสารองค์กรและธรรมาภิบาล SPI และ ผอ.โครงการคิงบริดจ์ ทาวเวอร์ ตัวแทนกลุ่ม 4 พันธมิตรเครือสหพัฒน์ เพื่อนำไปช่วยหลือผู้ประสบภัย และทีมกู้ภัย

อำนาจ ผการัตน์ อดีตผู้ว่าฯ จ.อุดรธานี พร้อม ธารทิพย์ ศิรินุพงศ์ ผอ.โครงการพัฒนาชุมชน บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมพิธีตักบาตรวิถีไทยพวน ในงาน Udon Thani Water Festival 2025 เทศกาลวิถีน้ำ วิถีไทย ปี 10 ณ ลานวัฒนธรรมมรดกโลก บ้านเชียง จ.อุดรธานี เมื่อ 13 เม.ย. 68