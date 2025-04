“เบลล่า-เก่ง-น้ำปิง-เอม-ตูน” กองทัพพรีเซนเตอร์ ร่วมสร้างสีสันสุดอลังการ CATHY DOLL X EVEANDBOY

Cathy Doll แบรนด์เครื่องสำอางชั้นนำของไทย จับมือกับ EVEANDBOY จัดงานสุดยิ่งใหญ่ "CATHY DOLL X EVEANDBOY COLOR CARE" เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดที่จะมาปฏิวัติทุกกฎเกณฑ์ของเมคอัพ พร้อมขนทัพกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟและโปรโมชั่นสุดพิเศษมากมาย ณ EVEANDBOY The Underground SQ1 ชั้น LG (Flagship)

โดยมีผู้บริหารแม่ทัพอย่าง พงศ์วิวัฒน์ ทีฆคีรีกุล กล่าวเปิดงานอย่างเป็นทางการว่า "วันนี้เป็นอีกก้าวสำคัญของ Cathy Doll ในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดที่เราตั้งใจพัฒนามาเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าทุกท่าน เราเชื่อมั่นว่าผลิตภัณฑ์ ของ Cathy doll จะสร้างความตื่นเต้นและปฏิวัติวงการความงามอย่างแน่นอน และขอขอบคุณ EVEANDBOY ที่เป็นพันธมิตรที่ดีเสมอมาในการจัดงานครั้งนี้ รวมถึงขอขอบคุณเหล่าพรีเซนเตอร์ทุกท่านที่มาร่วมสร้างสีสันและความพิเศษให้กับงานในวันนี้"

บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความสนุกสนานและเซอร์ไพรส์ เริ่มต้นด้วยโชว์สุดมันส์เต็มไปด้วยความคึกคักและสีสัน จากโชว์สุดพิเศษจาก ตูน - Alie Blackcobra บิวตี้อินฟลูเอนเซอร์ ที่มาพร้อมกับเพลงฮิตติดหูอย่าง "แอ่นระแน่ง" ทันทีที่เสียงเพลงดังขึ้น แฟนๆ ที่มารอชมต่างส่งเสียงกรี๊ดและเต้นตามอย่างสนุกสนาน สร้างบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความสุขและความประทับใจ

จากนั้นตามด้วยเหล่าพรีเซนเตอร์ของ Cathy Doll มาร่วมสร้างสีสันและพูดคุยถึงผลิตภัณฑ์ที่ตนเองชื่นชอบ เริ่มต้นด้วย เอม - สรรเพชญ์ คุณากร ที่มาแนะนำขั้นตอนการดูแลผิวหน้าอย่างหมดจดด้วย CATHY DOLL CLEANSING & CLEANSER SERIES ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวหน้าที่อ่อนโยนแต่ทรงประสิทธิภาพ ที่จะช่วยให้ผิวสะอาดใส ไร้สิ่งตกค้าง

ภายในงาน เอม สรรเพชญ์ ได้กล่าวถึงความสำคัญของการทำความสะอาดผิวหน้าอย่างถูกวิธี และความประทับใจที่มีต่อ CATHY DOLL CLEANSING & CLEANSER SERIES ว่า "ผมให้ความสำคัญกับการดูแลผิวหน้ามากๆ ครับ เพราะต้องเจอทั้งแสงแดด และเมคอัพอยู่ตลอดเวลา ซึ่ง CATHY DOLL CLEANSING & CLEANSER SERIES ตอบโจทย์ผมได้ดีมากๆ ครับ เพราะอ่อนโยนต่อผิว แต่ก็สามารถทำความสะอาดได้อย่างหมดจดจริงๆ หลังใช้รู้สึกเลยว่าผิวสะอาดใสขึ้น สิ่งสกปรกต่างๆ ไม่ตกค้าง ทำให้มั่นใจมากขึ้นครับ"

เอาใจหนุ่มๆ สาวๆ ที่หลงใหลในความหล่อเท่ ด้วยการปรากฏตัวของ เก่ง - หฤษฎ์ บัวย้อย ก็นักแสดงหนุ่มสุดฮอต ที่มาเผยลุคหล่อเนี๊ยบไร้ที่ติ ด้วยตัวช่วยสำคัญอย่าง Cathy Doll CC Cream Speed Cover SPF50+PA++++ ซีซีครีมที่ช่วยปรับสีผิวให้สม่ำเสมอ พร้อมปกป้องผิวจากแสงแดด ที่มาพร้อมกับหนุ่มหน้าขวัญใจสาวๆ น้ำปิง - นภัสกร ปิงเมือง ที่มาพร้อมเคล็ดลับการสร้างคิ้วสวยเป๊ะคมชัดเป็นธรรมชาติ Cathy Doll Skinny Brow Pencil ดินสอเขียนคิ้วหัวเล็กพิเศษเขียนง่าย ติดทนนาน ที่ช่วยให้วาดคิ้วได้คมชัดเป็นธรรมชาติ และพิเศษสุดๆ กับมินิคอนเสิร์ตโชว์สุดพิเศษในเพลง ฤดูของเธอ (Your Season) Prod. by The TOYS ที่ทำเอาแฟนๆ กรี๊ดสนั่น

จากนั้นเป็นการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดอย่างเป็นทางการ ด้วย เบลล่า - ราณี แคมเปน นางเอกสาวมากความสามารถ ที่มาในลุคสวยสง่า พร้อมเผยเคล็ดลับผิวสวยเนียนกริบ ตบเดียวอยู่ ด้วย Cathy Doll One Tap Cover Matte Cushion SPF 50+ PA++++ คุชชั่นเนื้อแมตต์ที่ให้การปกปิดขั้นสุด แต่บางเบาสบายผิว ปกป้องผิวจากแสงแดด

เบลล่ากล่าวถึงผลิตภัณฑ์ใหม่ว่า "ชอบคุชชั่นตัวนี้มากค่ะ เพราะปกปิดได้ดีมาก แต่ไม่หนักหน้าเลย แถมยังช่วยปกป้องผิวจากแสงแดดด้วย ตอบโจทย์สาวๆ ที่อยากได้ผิวสวยเป๊ะตลอดวันจริงๆ ค่ะ"

นอกจากนี้ เบลล่า ยังได้สร้างความประทับใจให้กับแฟนคลับ 30 ผู้โชคดี ที่ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟที่ไม่เคยมีมาก่อน โดยได้ใกล้ชิดกับพรีเซนเตอร์สาวสวย พร้อมรับของขวัญสุดพิเศษจากมือของเบลล่าเอง ซึ่งเป็นเค้กรูป Cathy Doll One Tap Cover Matte Cushion สร้างความดีใจและตื่นเต้นให้กับเบลล่าเป็นอย่างมากที่ได้พบกับแฟนๆ ทุกคน

ภายในงานยังมีความพิเศษให้แฟนๆ ได้ฟินกันแบบใกล้ชิด กับกิจกรรม กระทบไหล่ เก่ง-น้ำปิง โดยมีผู้โชคดี 60 ท่านที่ได้เข้าร่วมงาน และผู้โชคดี 20 ท่าน จะได้รับสิทธิ์ ได้สิทธิ์ Fan sign และ Hi-bye กับคู่จิ้นสุดฮอตอย่างใกล้ชิด สร้างความประทับใจและความฟินให้กับแฟนคลับแบบเต็มอิ่ม

เท่านั้นยังไม่พอ Cathy Doll ยังจัดเต็มกับบูธกิจกรรมสุดสนุกและน่าสนใจมากมาย ให้ผู้เข้าร่วมงานได้ร่วมสนุก พร้อมรับของรางวัลสุดพิเศษ และโปรโมชั่นสุดคุ้มสำหรับผลิตภัณฑ์ Cathy Doll ที่มีเฉพาะในงานนี้เท่านั้น