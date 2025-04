ฉลองความรัก ณ โรงแรม อินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ

โรงแรม อินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ ขอเชิญคู่รักที่วางแผนแต่งงานมาเยี่ยมชมสถานที่สำหรับจัดพิธีมงคลสมรสอันสวยงามในงาน ‘Your Love, Your Celebration’ ซึ่งจะจัดขึ้น ณ ห้องเวดดิ้ง สตูดิโอ (Wedding Studio) บริเวณชั้นล็อบบี้ของโรงแรม ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2568 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 1 พฤษภาคม 2568 เวลา 11.00 น. ถึง 20.00 น. ซึ่งถือเป็นโอกาสอันดีสำหรับคู่รักที่จะได้พบกับการบริการต่าง ๆ ของโรงแรม อินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ ที่จะช่วยเนรมิตงานแต่งงานในฝันของคู่รักทุกคู่ให้เป็นจริงได้

คู่รักที่มาร่วมงาน ‘Your Love, Your Celebration’ จะมีโอกาสได้ลิ้มลองอาหารและเครื่องดื่มที่คัดสรรอย่างพิถีพิถันมาจากแพ็กเกจแต่งงานของโรงแรม ไม่ว่าจะเป็นคานาเป้ (Canapés) อาหารรสเลิศ และเครื่องดื่ม ที่ไม่เพียงแต่มีรสชาติอร่อยแต่ยังสวยงามส่งเสริมให้งานแต่งงานของทุกคู่รักสมบูรณ์แบบ

พบกับแพ็กเกจแต่งงาน ที่ออกแบบมาเพื่อรองรับความต้องการและรสนิยมที่หลากหลาย ได้แก่ แพ็กเกจพินนาเคิล ฮอลล์ (Pinnacle Hall) ซึ่งเป็นแพ็กเกจที่เหมาะสำหรับคู่รักที่วางแผนจัดงานแต่งงานขนาดเล็กรองรับแขก 250 ท่าน โดยมีค่าใช้จ่ายเริ่มต้น 390,000 บาทสุทธิ แพ็กเกจประกอบได้ด้วยสิทธิพิเศษมากมาย อาทิ ห้องจูเนียร์ สวีท (Junior Suite) และห้องคลาสสิก (Classic) 1 คืน พร้อมบริการอาหารเช้า ยกเว้นค่าธรรมเนียมการนำเข้าอุปกรณ์ตกแต่งหรือวงดนตรี หรือการยกเว้นค่าเปิดขวด นอกจากนี้ คู่รักจะได้รับสิทธิ์ในการเพิ่มซุ้มอาหารจากร้านค้าข้างนอกได้สูงสุด 2 ซุ้ม โดยยกเว้นค่าธรรมเนียมสำหรับซุ้มที่หนึ่ง นอกจากนั้นยังมีขอเสนอพิเศษให้ทุกคู่รักเมื่อสำรองห้องจัดเลี้ยงเพื่องานอาฟเตอร์ปาร์ตี้สำหรับ 100 ท่าน และคู่รักยังจะได้รับคะแนน IHG Business Rewards สูงสุด 60,000 คะแนน

ส่วนการจัดงานเฉลิมฉลองการแต่งงานขนาดใหญ่ แพ็กเกจแกรนด์บอลรูม (Grand Ballroom) จะมอบประสบการณ์อันหรูหราให้แก่คู่รักที่ต้องการจัดงานแต่งงานที่มีความหรูหราและอลังการ แพ็กเกจแกรนด์บอลรูมรวมห้องจูเนียร์ สวีท (Junior Suite) 2 คืน พร้อมบริการอาหารเช้าสำหรับคู่บ่าวสาว และห้องคลาสสิก (Classic) 1 คืน จำนวน 2 ห้องพร้อมอาหารเช้าสำหรับคุณพ่อและคุณแม่บ่าวสาว นอกจากนั้น คู่บ่าวสาวยังสามารถใช้ห้องพรีสทีจ (Prestige) เป็นสถานที่สำหรับการเตรียมตัวระหว่างงานแต่งงาน รับขอเสนอพิเศษเมื่อสำรองห้องจัดเลี้ยงเพื่องานอาฟเตอร์ปาร์ตี้สำหรับ 100 ท่าน ยกเว้นค่าธรรมเนียมนำเข้าเจ้าหน้าที่สำหรับการจัดสถานที่หรือวงดนตรี ค่าธรรมเนียมการเปิดขวด และค่าธรรมเนียมนำเข้าซุ้มอาหารหนึ่งซุ้ม นอกจากนั้น คู่รักยังจะได้รับคะแนน IHG Business Rewards สูงสุด 120,000 คะแนน

นอกจากแพ็กเกจงานแต่งงานสุดพิเศษแล้วในวันศุกร์ที่ 25 เมษายน วันเสาร์ที่ 26 เมษายน และ วันอาทิตย์ที่ 27 เมษายน 2568 โรงแรม อินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ ยังเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านงานแต่งงานระดับแนวหน้ามาร่วมงานเพื่อแนะนำการบริการและส่งมอบประสบการณ์การจัดงานแต่งงานที่ครบวงจรให้แก่ทุกคู่รัก อาทิ มาริสา เดอะ แพลนเนอร์ (Marisa The Planner) บริษัทวางแผนและตกแต่งงานแต่งงานชั้นนำ ที่พร้อมมอบส่วนลดสุดพิเศษสำหรับคู่รักที่ยืนยันจัดงานแต่งงานภายในงาน ‘Your Love, Your Celebration’ เอลิสต์ แอนด์ มอร์ (A-List & More) ร้านชุดแต่งงานชั้นนำ และเอเวอร์อาฟเตอร์ เวดดิ้ง กิมมิค (Averafter Wedding Gimmick) จะมานำเสนอสมุดเก็บบันทึกข้อความเสียงที่ไม่เหมือนใคร ในขณะที่ ชับบี้บรัช (Chubbybrushh) จะนำเสนอบริการวาดภาพสำหรับคู่รักและแขกที่มาร่วมงาน เดอะ เบสท์ เจมส์ – จิวเวลรี่ (The Best Gems – Jewelry) จะนำเครื่องประดับมาจัดแสดงและมอบส่วนลดพิเศษ 30% สำหรับคู่รักที่ยืนยันการจัดงานแต่งงานภายในงาน ส่วนสารพันทำนาย (Sarapantamnai) นักพยากรณ์ชื่อดัง จะมาแนะนำฤกษ์มงคลสำหรับงานแต่งงาน นอกจากนั้น ฟูลฟิล โฟโต้บูธ (Fulfill Photobooth) จะมาจัดตั้งตู้ถ่ายภาพเพื่อให้แขกที่มาร่วมงานได้บันทึกภาพความทรงจำภายในงาน และคลาแรงส์ (Clarins) จะนำเสนอแพ็กเกจความงามสำหรับเจ้าสาว พร้อมมอบส่วนลดพิเศษสำหรับผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณ

พิเศษในวันเสาร์ที่ 26 เมษายน และ วันอาทิตย์ที่ 27 เมษายน 2568 เวลา 13.00 น. ผู้เชี่ยวชาญจากสารพันทำนายจะมาบรรยายพิเศษในหัวข้อ “สีมงคลสำหรับการแต่งงาน” และ เวลา 15.00 น. ผู้เชี่ยวชาญจากมาริสา เดอะ แพลนเนอร์ จะมาบรรยายในหัวข้อ "การวางแผนงานแต่งงานในฝันของคุณ" และ เอลิสต์ แอนด์ มอร์ จะมาบรรยายและให้คำแนะนำ "วิธีเลือกชุดแต่งงานที่เหมาะกับคุณ"

คู่รักที่ยืนยันการจัดงานแต่งงานภายในงาน ‘Your Love, Your Celebration’ จะได้รับข้อเสนอและส่วนลดสุดพิเศษจากผู้เชี่ยวชาญด้านงานแต่งงานเติมเต็มให้งานแต่งงานเต็มไปด้วยช่วงเวลาที่น่าจดจำ

พบกันที่งาน ‘Your Love, Your Celebration’ เพื่อเริ่มวางแผนงานแต่งงานในฝันและมาสัมผัสความหรูหรา สง่างามและใส่ใจในทุก ๆ รายละเอียดจากทีมงานที่ทำให้โรงแรม อินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ เป็นสถานที่ที่สมบูรณ์แบบสำหรับการเฉลิมฉลองความรักของทุกคู่รัก