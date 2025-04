เติมพลังในช่วงเวลาสนุกสนานด้วย วันเดอร์พัฟฟ์

วันเดอร์พัฟฟ์ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความทรงจำดี ๆ ไปกับทุกคน หลังเล่นน้ำเหนื่อย ๆ ลองแวะนั่งพักแล้วทานของว่างอร่อย ๆ อย่าง วันเดอร์พัฟฟ์ ข้าวโพดอบกรอบเคลือบคาราเมลผสมถั่วคุณภาพพรีเมียม เพื่อเพิ่มพลังให้กับร่างกาย ด้วยตัวเลือกที่มีมากมายถึง 7 รสชาติ พบกับความกรุบกรอบของป๊อปคอร์นและถั่ว ที่ผสมผสานความหอมกรุ่นกลิ่นคาราเมลพอดีคำ อร่อยง่าย ๆ ด้วยปลายนิ้ว เพียงฉีกซองก็พร้อมพาคุณเคี้ยวเพลิน ช่วยเติมพลังในช่วงเวลาสนุกสนาน พร้อมแบ่งปันความฟิน ไม่ว่าจะทานคนเดียวหรือแชร์กับเพื่อน ๆ ก็รับรองว่าหมดซอง ให้ วันเดอร์พัฟฟ์ เป็นตัวแทนมิตรภาพดี ๆ ส่งต่อพลังความอร่อยและความสดใสให้คนรอบกายคุณ สามารถหาซื้อวันเดอร์พัฟฟ์ได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ หรือสั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่ LINE Official: @heritagethailand, Shopee: Heritage Official, Lazada: Heritage Official, และ TikTok Shop: HeritageGroupTH สอบถาม เพิ่มเติมโทร 02-813-0954-5 หรือติดตามกิจกรรมและข่าวสารได้ที่ www.facebook.com/wonderpuff.th และ IG: wonderpuff.th





พาราไดซ์ พาร์ค ศูนย์การค้าในเครือเอ็ม บี เค ชวนร่วมสัมผัสมนต์เสน่ห์เสียงเพลงและศิลปวัฒนธรรมไทย ในงาน พาราไดซ์ พาร์ค ไทยเทสต์ เฟสติวัล ภายในงาน พบกับวงดนตรีสุนทราภรณ์ คณะลิเกศรรามน้ำเพชร นักร้องชื่อดัง ไรอัล กาจบัณฑิต เจินเจิน บุญสูงเนิน อลิส ธนัชลักษณ์ The Golden Song ตื่นตาการแสดงโขนเด็กเรื่องรามเกียรติ์ ชุดพระรามตามกวาง-ลักสีดา-ยกรบ โชว์เพลง สุนทราภรณ์จากนักร้องดาวรุ่งและ การแสดงลูกทุ่งรำวงสามช่า พร้อมช้อปเพลิน เดินชิลกับขนม อาหาร และสินค้าไทยในบรรยากาศสุดคลาสสิก ระหว่างศุกร์ที่ 18 – วันอาทิตย์ 20 เมษายน 2568 ณ ชั้น 1 ลานรอยัลพาร์ค พลาซ่า ศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค

ไฮไลท์กิจกรรม วันศุกร์ที่ 18 เมษายน 2568 เวลา 16.00 – 18.00 น. มินิคอนเสิร์ตจากวงดนตรีสุนทราภรณ์ และศิลปินรับเชิญคุณเจินเจิน บุญสูงเนิน และคุณอลิส ธนัชลักษณ์ The Golden Song วันเสาร์ที่ 19 เมษายน 2568 เวลา 16.00 – 18.00 น. การแสดงลิเก คณะศรรามน้ำเพชร วันอาทิตย์ที่ 20 เมษายน 2568 เวลา 17.00 – 18.00 น. มินิคอนเสิร์ตจาก ไรอัล กาจบัณฑิต

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เอ็ม บี เค คอนแทคท์เซ็นเตอร์ 1285 พร้อมติดตามกิจกรรม และโปรโมชันดี ๆ ของศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค ได้ที่ www.paradisepark.co.th หรือเฟซบุ๊กเพจ Paradise Park อินสตาแกรม paradisepark_th และยูทูป paradiseparkchannel