นักแสดงไทย ร่วมถ่ายทอดความงดงามของ Force 10 Rise

เมซง FRED เริ่มอีกบทบาทของคอลเล็กชันไอคอนิกอย่าง Force 10 ด้วยการเผยโฉมเครื่องประดับ Force 10 Rise เป็นครั้งแรก ซึ่งเป็นจิวเวลรีรุ่นล่าสุดที่ได้รับการตีความใหม่ ผ่านเอกลักษณ์ที่สะท้อนถึงความคิดสร้างสรรค์ของเมซง

เพื่อฉลองการเปิดตัวเครื่องประดับรุ่นล่าสุด มิว ศุภศิษฏ์ Friend of the Brand ของ FRED นำทัพร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโซเชียลแคมเปญ Force 10 Rise ร่วมกับ น้ำตาล ทิพนารี Friend of the Brand คนล่าสุดของเมซง พร้อมกับแขกคนพิเศษของเมซง รวมทั้ง ต้าเหนิง กัญญาวีร์, แอน ทองประสม และ เอมี่ ทสร ที่ร่วมถ่ายทอดความงดงามและความแข็งแกร่งของ Force 10 Rise เครื่องประดับที่โดดเด่นด้วยดีไซน์ใหม่ แต่ยังคงรักษาโครงสร้างอันเป็นสัญลักษณ์ของคอลเล็กชันไอคอนิก Force 10 พร้อมสะท้อนถึงความกล้าในการเผชิญหน้ากับความท้าทายในชีวิตด้วยความสง่างาม ความหรูหรา และความมุ่งมั่น

Force 10 Rise ได้รับแรงบันดาลใจจากสุนทรียศาสตร์ของคอลเล็กชันไอคอนิก Force 10 ที่ถูกนิยามใหม่ผ่านการถ่ายทอดองค์ประกอบการออกแบบด้วยสัญลักษณ์ของความทรงพลังและความแน่วแน่จากสายเคเบิลและบักเคิล นำเสนอในรูปแบบคู่ใหม่ด้วยบักเคิลประดับเพชรพาเว่และเติมเต็มด้วยเส้นสายประดับ การผสมผสานระหว่างรูปทรงที่เป็นธรรมชาติและเป็นเส้นตรงอย่างประณีต สามแถวของทองคำสีพิ้งค์โกลด์หรือทองคำสีไวท์โกลด์นี้สร้างความกลมกลืนที่สมบูรณ์ ซึ่งมีให้เลือกทั้งสร้อยคอ แหวน ต่างหู และต่างหูแบบเอียร์คัฟ ที่สามารถสวมใส่และมิกซ์แอนด์แมตช์ได้ตามใจปรารถนา

มิว ศุภศิษฏ์ และ น้ำตาล ทิพนารี Friend of the Brand ของเมซง และ ต้าเหนิง กัญญาวีร์, แอน ทองประสม และเอมี่ ทสร เปล่งประกายด้วยการเลือกมิกซ์แอนด์แมตช์เครื่องประดับ Force 10 Rise ที่สะท้อนถึงตัวตนอย่างมีสไตล์และมีเอกลักษณ์ ชวนทุกคนแสดงออกถึงตัวตนและปลุกพลังภายในตัวเอง เพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จด้วยความสง่างาม พร้อมรับมือทุกความท้าทายในชีวิต